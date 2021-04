Wismar

Saisonstart? Fehlanzeige! Gleich den ersten für dieses Jahr geplanten Segeltörn mussten die Mitglieder des Wismarer Fördervereins „Poeler Kogge“ aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Ganz zur Enttäuschung jener, die sich bereits für einen Ausflug auf dem historischen Schiffs-Nachbau Anfang April angemeldet hatten. Seither stellt sich die Frage: Wann darf die Kogge „Wissemara“ wieder in See stechen?

Seit Montag (19.4.) befindet sich MV wieder im Lockdown. Vor dem MV-Gipfel hatte Gerd Lemke, Büroleiter des Fördervereins, die Hoffnung auf einen baldigen Start nicht aufgeben wollen. Nun ist alles wieder anders: „Eigentlich hatten wir ab dieser Woche auf einen Saisonstart gehofft. Wir verstehen, dass die Maßnahmen notwendig sind. Wir halten uns strikt daran. Trotzdem ist es so, dass es uns langsam beutelt“, sagt er. Die Kogge befindet sich bereits im besten Zustand – bislang gingen immer mehr Buchungen fürs Jahr ein. „Es ist kein Ende in Sicht, dabei müssen wir langsam mal wieder Geld verdienen, sonst wird es eng“, so Lemke.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeiten am Traditionssegler in der Winterpause

Auch beim Förderverein Schoner Atalanta haben die ehrenamtlichen Mitglieder sich in den vergangenen Monaten um die Aufbereitung des gleichnamigen Wismarer Traditionsseglers gekümmert. Das Schiff musste in diesem Winter eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, wie Vereinsmitglied Claus Karau erklärt. Seit Anfang April ist das Prozedere abgeschlossen. Die Vereinsmitglieder haben grünes Licht bekommen: Die Atalanta darf auch in diesem Jahr wieder fahren. Einige Voraussetzungen müssen zukünftig trotzdem noch erfüllt werden.

Den Mitgliedern wurde auferlegt, weitere Arbeiten an dem Traditionsschiff vorzunehmen, um die Anforderungen der neuen Schiffssicherheitsverordnung zu erfüllen. So muss ein sogenanntes Kollisionsschott eingebaut werden: „Das ist wie eine wasserdichte Abteilung. Für den Fall, dass das Schiff mit Geschwindigkeit irgendwo drauffährt“, erklärt Claus Karau. Außerdem müssen die Ankerkette verlängert und der Brandschutz – trotz des bereits vorhandenen hohen Standards – an einigen Punkten verbessert werden.

Atalanta startet voraussichtlich am 15. Mai

Die Arbeiten an den Schiffen sind für beide Vereine kostspielig. In Zeiten der Corona-Pandemie sind die Einnahmen jedoch überschaubar. Deswegen haben sich die Mitglieder des Fördervereins Atalanta dazu entschieden, etwas aus der eigenen Tasche beizusteuern. Vor dem offiziellen Start am 15. Mai sind mehrere Törns zur internen Ausbildung angesetzt. Obwohl diese üblicherweise für alle Mitglieder kostenlos sind, werden sie diese Fahrten jetzt bezahlen. Auf diese Weise können weggebrochene Einnahmen ausgeglichen werden, die zur Unterhaltung des Schiffes notwendig sind.

Auch der Förderverein „Poeler Kogge“ hat Pläne für die Zukunft. Zu dem Koggen-Nachbau gibt es in dem Maritimen Traditionszentrum im Alten Hafen Wismars seit zwei Jahren auch eine Ausstellung. Derzeit ist diese aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Zukünftig soll sie aber den örtlichen Schulen mehr zur Verfügung gestellt werden: „Ziel ist es, dass die Schüler etwas über die Hansezeit früher und heute lernen sowie über Wismars Hansezeit“, so Gerd Lemke. Die Besuche und Führungen möchte der Verein kostenlos anbieten.

Von Lena-Marie Walter