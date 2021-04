Wismar

„Die Leute sitzen zu Hause und könnten trinken“, erzählt Peter Meißner. Wenn er vom Trinken spricht, meint er das Saufen. Das übermäßige Alkoholtrinken. Regelmäßig. Über Wochen, Monate und Jahre. Das Trinken, das zur Sucht führt.

Schwerer Alkoholiker

Er hat das durch. Er war schwerer Alkoholiker. Seit 40 Jahren ist er trocken – eine unglaublich lange Zeit. Nun hilft er im Wismarer Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe anderen Betroffenen, die Sucht zu überwinden. Eine Aufgabe, die nun besonders wichtig ist. „Die Menschen sind einsam. Und dann trinken sie“, weiß Peter Meißner. Einsamkeit ist ein großer Faktor für Suchterkrankungen. Einsamkeit, Isolation, Angst, finanzielle Sorgen – alles zusätzliche Risiken.

„Sucht macht vor Corona nicht halt. Und umgekehrt. Gespräche und Hilfe brauchen die Menschen trotzdem.“ Das mit den Gesprächen ist gerade schwierig. Die Gruppentreffen dürfen nicht so stattfinden wie sonst: Jeden Donnerstagabend in der Neuen Kirche im Rahmen des Freundeskreises Donnerstagsgruppe Wismar. Die Gruppenmitglieder machen, was möglich ist. Vieles passiert gerade telefonisch oder in Minigruppen. „Sucht ist selbst schon eine schwere Sache. Aber wenn durch Corona die Selbsthilfegruppe kaputt geht, kann das nicht sein“ Acht Menschen gehören zum harten Kern der Gruppe. Mitunter kommen auch 15 zum Treffen. „Der Jüngste ist 24 Jahre alt, der älteste 68.“

Angefangen mit 12

Mit 24 Jahren trockener Alkoholiker. Peter Meißner weiß, wie das ist. Auch er hat 24-jährig aufgehört, zu saufen. „Im November habe ich mein 40-Jähriges. Und da bin ich auch stolz drauf! Ich denke, da kann man auch stolz drauf sein! Ich durfte mit 24 aufhören. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich inzwischen tot oder im Zuchthaus!“

Wenn Peter Meißner von seinem Leben vor der Abstinenz erzählt, wird dem Zuhörer ganz anders. Mit 12, 13 hat er angefangen, exzessiv Alkohol zu trinken. „Ich habe gleich von Anfang an gesoffen wie ein Tier.“ Man hat sich draußen getroffen mit den Freunden, wie das so ist bei Jugendlichen. „Ich war vom ersten Tag an ein Hartbrenner.“ Das heißt, wo andere ein Bier gezischt haben, hat er die Kurzen getrunken. Viele Kurze.

Knast, Selbstmordversuche

Und dann kam der Moment, wo Peter Meißner nicht nur den Alkohol, sondern auch Geld für den Alkohol brauchte. Und das bekam er über Straftaten, wurde erwischt und kam ins Gefängnis. Erst Bewährung, dann zweimal zehn Monate und einmal acht Monate. „Mit 22 bin ich rausgekommen und habe ein Mädchen kennengelernt, die hat mich vor einigen Sachen bewahrt.“ Peter Meißner ist dankbar über all die Begegnungen in seinem Leben. Es gab trotz Trennungen und Scheidung einige Frauen, die ihn und sein Leben positiv beeinflusst haben.

Diese erste Frau hat ihn verlassen, weil Peter Meißner nach dem Knast weiter soff. „Hätte sie das nicht gemacht, hätte ich nie drüber nachgedacht, was ich falsch mache.“ Mit 24 hat Peter Meißner mehrfach versucht, sich umzubringen. Und dann traf Peter Meißner seinen persönlichen Engel.

Der rettende Engel

„Das war am 16. November 1981.“ Das Datum ist für Peter Meißner unglaublich wichtig. „Ich wach’ in meiner versifften Bude auf. Eine ältere Dame steht neben mir. Sie sah für mich aus wie ein Engel mit Flügel ...“ Sie ist mit ihm mit dem Bus ins Krankenhaus gefahren. „Alle saßen und standen im Bus abseits, ich muss gestunken haben wie ein Schwein!“

Für Peter Meißner war es nicht das erste Mal, dass die Sucht ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Nun lag der körperliche Entzug vor ihm. Zehn Tage ohne Tabletten und natürlich ohne Alkohol. „Das war damals normal“, erzählt er. Natürlich unter ärztlicher Aufsicht, aber man sollte den Entzug am eigenen Körper spüren. „Das begrüße ich heute noch, aber jetzt gibt es Tabletten. Die lindern die Symptome.“

40 Jahre abstinent

Das ist alles 40 Jahre her. Peter Meißner hat es geschafft. Seit 40 Jahren hat er keinen Tropfen Alkohol getrunken. „Es gab auch immer mal schlechte Zeiten“, erzählt er. Geholfen hat sein christlicher Glauben, zu dem er in der Zeit nach dem Entzug gefunden hat. „Das war für mich eine Art Strohhalm. Und den habe ich gepackt.“ Am letzten Tag der Therapie hat er sich vor das Kreuz gekniet, hat gebetet und um Begleitung gebeten. Nun sagt Peter Meißner dreimal am Tag Danke – danke dafür, dass er weiterleben durfte. „Die Menschen, die ich im Leben kennenlernen durfte, sind Geschenke! Das sind keine Zufälle und keine Selbstverständlichkeiten!“

Diese Kraft, diesen Mut, etwas zu verändern, möchte er in der Gruppe anderen weitergeben. Die Gruppenabendende helfen, die Gespräche helfen, das Wissen, dass man im Notfall jemanden anrufen kann, der genau weiß, wie beschissen es einem gerade geht, hilft. „Unsere Aufgabe ist es, das, was uns gegeben wurde, weiterzugeben. Die Hilfe zur Abstinenz. Den gemeinsamen Weg ohne Alkohol finden. Da sein in schweren Stunden.“ Deswegen: hier seine Telefonnummer: 0171 / 961 83 15. „Einfach anrufen!“ Oder eine Mail schreiben: meissner57@web.de

Von Nicole Hollatz