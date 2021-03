Wismar: Trotz guter Integration droht ukrainischer Familie Abschiebung

Bad Kleinen

Seit mehr als sechs Jahren leben sie in Bad Kleinen – Dmytro Rakhaiev (41) und seine Frau Marianna (39) mit den Töchtern Katarina (20) und Daria (11). Sie sind im Dezember 2014 aus Lugansk in der Ost-Ukraine vor dem Bürgerkrieg geflüchtet. „Wir hatten große Angst. Kein Geld, keine Kraft. Nur mit einem kleinen Koffer kamen wir an“, erzählt Marianna in sehr gutem Deutsch.

Eltern hatten Arbeit, Töchter gingen zur Schule

Sie haben die Sprache gelernt, sich ein Leben aufgebaut. Dmytro, kurz Dima genannt, fand Arbeit als Industriemechaniker, war deutschlandweit auf Montage unterwegs. Seine Frau, die in der Ukraine studiert hat und bei der Rentenversicherung arbeitete, ging auf Empfehlung des Arbeitsamtes in die Altenpflege. „Wir durften arbeiten und wollten arbeiten. Wir wollen kein Geld vom Staat“, erklärt die 39-Jährige. Nach einem halben Jahr als Altenpflegehelferin begann sie eine Ausbildung. „Die habe ich selbst bezahlt, 300 Euro im Monat. Im dritten Ausbildungsjahr übernahm mein Arbeitgeber die Kosten.“

Ihre Mädchen gingen in die Schule, schlossen Freundschaften. Die älteste Tochter macht inzwischen eine Berufsausbildung in Rostock und möchte Zahnmedizin studieren. Die jüngere besucht die fünfte Klasse in Bad Kleinen. „Wir sind hier zu Hause, haben hier unsere Freunde, zahlen unsere Steuern“, sagen die Eheleute. Marianna beantragte im Mai 2020 die Aufenthaltsgenehmigung für sich und ihre Familie.

Familie wird ausgewiesen, älteste Tochter darf bleiben

Umso größer ist der Schock, als sie Anfang Februar Post von der Ausländerbehörde Nordwestmecklenburg erhalten mit den Grenzübertrittsbescheinigungen, die Ausweisung aus Deutschland. Die Eheleute und ihre minderjährige Tochter Daria, die sie Dasha nennen, sollen bis zum 25. März die Bundesrepublik verlassen haben. Katarina hingegen darf bleiben. Als Volljährige erhielt sie bereits im April 2019 ihre Aufenthaltsgenehmigung.

„Wir sind immer noch entsetzt und sehr enttäuscht“, sagen die Eltern. „Für alles brauchten wir eine Genehmigung von der Ausländerbehörde, für die Berufsausbildung, für die Arbeit, für die Schule. Aber nie hat man uns gesagt, dass wir sowieso nicht bleiben dürfen, weil wir mit einem Touristenvisum nach Deutschland gekommen sind. Aber wie anders hätten wir die Ukraine verlassen können?“, fragt Marianna und zeigt auf einer Europakarte, durch welche Länder sie reisen mussten.

Pflegeeinrichtung setzt sich für Mitarbeiterin ein

Seit der Abschiebeandrohung dürfen sie und ihr Mann nicht mehr arbeiten. „Meine Kollegen und die Bewohner vermissen mich“, erzählt Marianna. Sie arbeitete im „Haus Seeblick“, einer vollstationären Pflegeeinrichtung der KerVita in Schwerin, im Bereich für 25 demenzkranke Bewohner. „Da haben wir eine Fachkraftstärke von sechs Mitarbeitern. Wenn jemand ausfällt, ist das enorm zu spüren“, sagt Direktorin Nicole Rumler. Sie setzt sich seit vergangenem Jahr für Marianna ein.

„Es waren alle Auflagen erfüllt, Marianna hatte die Ausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen und einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Trotzdem wurde die Duldung immer nur für zwei, drei Monate verlängert“, berichtet Nicole Rumler. „Wir haben ihr zu einem Anwalt geraten und tragen auch die Kosten. Das wäre schlimm, wenn wir Marianna verlieren würden.“ Einen Ersatz habe die Direktorin bislang nicht gefunden. Sie hofft sehr, dass ihre Fachkraft wiederkommt. Ihr Kollegium auf der Station sei in die Bresche gesprungen und mache die Arbeit für sie mit.

Kollegen, Bewohner, Nachbarn unterzeichnen Petition

Kollegen und Bewohner im „Haus Seeblick“ haben eine Petition an die Ministerpräsidentin und den Innenminister unterschrieben. Initiiert wurde die Bittschrift von Mariannas Mitschülern beim Bildungsträger DAA, der Deutschen Angestellten-Akademie. Auch die Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in Bad Kleinen haben mit ihrer Unterschrift bekundet, die ukrainische Familie nicht abzuschieben. Es stehen mehr als hundert Namen auf der Liste.

Der Anwalt von Familie Rakhaiev hat im Januar bei der Härtefallkommission des Landes beantragt, den Fall zu prüfen. Diese soll Ende März zusammentreten.

Landkreis: Bleibeerlaubnis von Gesetz wegen verwehrt

Auf Nachfrage beim Landkreis teilt dieser mit: „Wie das Innenministerium zwischenzeitlich bestätigt hat, sind durch die Ausländerbehörde alle in Betracht kommenden Möglichkeiten, den hier Betroffenen durch eine behördliche Entscheidung einen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland zu gewähren, vollständig und abschließend geprüft worden. Obwohl die Familie nach der Einschätzung des Landkreises sehr gut integriert ist und beide Eltern in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist es der Ausländerbehörde von Gesetzes wegen verwehrt, hier eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen oder eine Duldung auszusprechen.

Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Asylantrag der Familie abgelehnt hatte und dies vom Verwaltungsgericht abschließend bestätigt wurde, scheitern auch sämtliche andere Optionen an dem Umstand, dass die ursprüngliche Einreise über ein Touristenvisum erfolgt ist. Der Bundestag hat im Aufenthaltsgesetz hierfür eine zwingende Entscheidung vorgesehen und räumt dem Landkreis eben kein Ermessen ein, bei dem er über den Missbrauch des Touristenvisums hinwegsehen könnte.“

Ausländerbehörde: Aufenthalt nur mit Arbeitsvisum legal

Der Landkreis sieht nur eine Möglichkeit, den Aufenthalt der Familie zu legalisieren. Dafür müsste sie das vorgeschriebene Visumverfahren nachholen, das heißt, in die Ukraine reisen und dort ein Arbeitsvisum beantragen. Die Ausländerbehörde habe der Familie „wiederholt diesen Weg angezeigt und ihr angeboten, sie dabei zu unterstützen. Auch das Innenministerium hat seine Unterstützung zugesagt. Bei entsprechender Vorbereitung ist es nach den Erfahrungen der Behörde möglich, den notwendigen Aufenthalt im Herkunftsland auf wenige Wochen zu verkürzen.“ Zudem werde eingeschätzt, dass die Chancen für die Erteilung eines ordentlichen Visums sehr gut stünden.

Flüchtlingsrat: Für humanitären Aufenthalt gibt’s keine Visa

Ulrike Seemann-Katz Quelle: privat

„Wir haben eine andere Rechtsauffassung als der Landkreis und sind der Meinung, dass die Familie die Aufenthaltserlaubnis hätte bekommen müssen – wegen guter Integration“, erklärt Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat MV. „Das ist eine Soll-Bestimmung. Der Gesetzgeber begründet sie damit, dass nur in begründeten Ausnahmefällen der Aufenthaltstitel nicht gegeben werden darf. Diese Ausnahmefälle sind aber nicht die fehlenden Visa. Die Familie hat einen Asylantrag gestellt, weil sie einen humanitären Aufenthalt haben will. Dafür gibt es gar keine Visa. Deshalb hat der Gesetzgeber extra diesen Paragrafen erlassen, damit Menschen, die einen Asylantrag vergeblich gestellt haben, aus der Duldung in ein Bleiberecht kommen. Dass es möglich ist, wurde ja bei der älteren Tochter bewiesen.“

Nach Ansicht des Flüchtlingsrates hat die Ausländerbehörde sehr wohl einen Ermessensspielraum. „Sie muss das Interesse des Ausländers zu bleiben, und das Interesse des Staates, auf der Ausreise zu bestehen, abwägen“, erklärt Ulrike Seemann-Katz. „Das wurde offensichtlich nicht getan. Sonst wäre man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Interesse des Staates wegen des Pflegeberufes größer ist.“

Eine weitere ukrainische Familie in Wismar betroffen

Ende März soll die Härtefallkommission zusammentreten, weiß Seemann-Katz. Sie wird sich dann auch mit dem Fall einer weiteren ukrainischen Familie, die in Wismar lebt, befassen. Ihr Asylantrag wurde ebenfalls abgelehnt, auch sie ist gut integriert, die Eheleute haben Arbeit, die Frau in der Pflege, die Kinder gehen zur Schule.

Wie der Landkreis mitteilt, sei aktuell keine Abschiebung geplant. Sie werde bis zum Abschluss des sogenannten Härtefallverfahrens auch nicht angegangen. „Ich möchte an die Gerechtigkeit glauben“, sagt Marianna Rakhaieva. Weil sie und ihr Mann nicht arbeiten dürfen und kein Einkommen haben, will der Landkreis sie finanziell unterstützen. Das hat ihnen Landrätin Kerstin Weiss (SPD) zugesichert.

Von Haike Werfel