Wismar

Das Bahnprojekt in der Poeler Straße wird später fertig als geplant. Der Verkehr sollte eigentlich Ende Mai rollen. Daraus wird nichts. Das räumt Martin Hellwig, der das Projekt für die Deutsche Bahn leitet, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG ein: „Der Mai ist nicht zu halten.“

Um wie viele Monate sich das Vorhaben verzögert, dazu hält sich die Bahn momentan bedeckt. Im April soll es zum zeitlichen Ausblick eine Information geben. Hellwig: „Wir sind dabei, eine neue Terminkette zu stricken.“ Im Gespräch ist eine Teilfreigabe für Fußgänger und Radfahrer. Diese könnten dann zwei, drei Monate früher als Autos den verkürzten Tunnel nutzen.

Freigabe für Autos könnte sich bis Dezember verschieben

Nach OZ-Informationen könnte sich die Freigabe für Autos bis in den Dezember verschieben. 2022 soll offenbar unbedingt als Termin gehalten werden.

An den Wänden im Trogbauwerk ist schon das Jahr 2022 verewigt. In diesem Jahr soll die Fertigstellung sein. Quelle: Heiko Hoffmann

Im Mai 2020 hatte die Deutsche Bahn mit dem 52-Millionen-Euro-Projekt Bahnüberführung in der Poeler Straße begonnen. Die Arbeiten in der Poeler Straße, einschließlich der Mischverkehrsfläche vor den Wohnhäusern bis zur Rabenstraße und der Anliegerparkplatz nahe der Gleise sollten eigentlich bis Ende Mai 2022 fertig sein, so dass der Verkehr dann wieder rollen kann. Bis September sollten Restarbeiten erledigt werden.

Deutsche Bahn nennt mehrere Gründe

Angesichts der Größe des Vorhabens, der beengten Verhältnisse und des schlechten Baugrundes ist der Projektleiter aber nicht unzufrieden. Martin Hellwig: „Wir sind insgesamt gut durchgerutscht. Aber in der Summe müssen wir leider anerkennen, dass es Verzögerungen gibt. Wir bleiben mit Hochdruck am Ball, spüren jetzt zunehmend, dass es auf der Baustelle noch enger wird. Alles zieht sich zusammen.“ Corona nennt er nicht als Hauptgrund, die Pandemie zähle aber ebenso zur Summe der Verzögerungen wie auch ein Munitionsfund auf der Baustelle.

Gleis- und Trogarbeiten zu 95 Prozent fertig

Dennoch: Die Gleisarbeiten sind zu 95 Prozent fertig. Mitte Dezember war das dritte und damit letzte Gleis der neuen Eisenbahnbrücke in Betrieb genommen worden. Bis auf ein Gleis sind alle Verbindungen zum Seehafen fertig. Im Februar wurde das alte Stellwerk in der Poeler Straße abgerissen. Es stand für den weiteren Baufortschritt im Weg.

Mitte März soll die Kreuzung Wasserstraße/Poeler Straße/Am Poeler Tor für den Verkehr freigegeben werden. Autos nutzen dann wieder normal die Wasserstraße. Markierungen wurden am Dienstag auf die Fahrbahn gebracht, Masten für die Ampeln werden noch montiert, die Schaltung muss noch erfolgen. Die Umgehungsstraße wird dann zurückgebaut. Aktuell wird an der Ladestraße gearbeitet. Später folgt auf der Bahnhofseite die neue Zufahrt zum Vereinsgelände der Eisenbahnfreunde Wismar mit dem historischen Lokschuppen.

Die Animation zeigt die Poeler Straße mit der Bahnüberführung in Richtung Altstadt. Vor den Häusern wird es für die Anlieger eine Umfahrung mit Brücke geben. Quelle: Deutsche Bahn

Dicke Mauer muss zurückgebaut werden

Ein dicker Brocken in Höhe des 177 Meter langen Trogbauwerkes ist das Abbrechen der einen Meter starken Stahlbetonschlitzwände von März bis Juni. In Blöcken wird die Wand zerlegt. Erst danach kann die Mischverkehrsfläche vor den Häusern in der Poeler Straße mit Umfahrung über eine Brücke in Angriff genommen werden.

Das Trogbauwerk selbst ist ebenfalls zu 95 Prozent fertig. Das Baujahr 2022 als sichtbares Zeichen für das Jahr der Inbetriebnahme ist bereits zu sehen. Die 8,50 Meter breite Fahrbahn wird vom 4,85 Meter breiten Fuß- und Radweg getrennt. Die Straßenunterführung unter der Eisenbahnbrücke ist 25 Meter lang, die Höhe der Durchfahrt beträgt 4,70 Meter.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Auftrag für die Kreuzung Rabenstraße, die Fahrbahn im Trog, die Trog-Umfahrung und stadtauswärts den Anschluss an die Poeler Straße hat die Wismarer Firma Dewenter von der Deutschen Bahn erhalten. Damit das in der Poeler Straße ansässige Unternehmen Glas-Zentrum Wismar künftig besser mit den großen Lastern auf das Grundstück kommt, wird an der Ecke Poeler Straße/Rabenstraße eine sogenannte Schleppkurve, eine Art kleiner Kreisel, gebaut. Dafür wird der kleine Parkplatz an der Ecke in Anspruch genommen.

Von Heiko Hoffmann