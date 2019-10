Wismar: Unesco-Beirat lehnt Glasbrüstung für Sky-Bar an der Hafenspitze ab

Wismar

Den allerbesten Ausblick auf die Wismarbucht werden die Gäste der künftigen Sky-Bar an der Hafenspitze nicht haben. Der Unesco-Beirat hat sich gegen die Pläne der Investoren ausgesprochen, einen Teil der Brüstung aus Glas zu erstellen. Der Bauherr hatte gehofft, durch eine Umgestaltung der Dachterrasse den Gästen in luftiger Höhe einen noch besseren Blick aufs Wasser bieten zu können. Grund: Nach den derzeitigen Plänen könnten sie schlecht über das Gerüst schauen – begründeten die Investoren ihr Vorhaben. Doch der Beirat, der prüft, ob Bauvorhaben mit dem Welterbestatus der Stadt vereinbar sind, setzt weiterhin auf Backstein und empfiehlt, auf eine Glasbrüstung zu verzichten.

Neubau soll nächstes Jahr fertig sein

Im Sommer 2020 soll der Neubau an der Spitze des Alten Hafens fertig sein. Er beherbergt dann 39 Ferienwohnungen, Restaurant, Läden, einen Wellnessbereich und eine Sky-Bar mit Sonnenterrasse. Rund 15 Millionen Euro werden in den Neubau investiert. Die Gesellschafter des Unternehmens sind beide aus Berlin: die Ikos GmbH und die Penta Baltic GmbH. Sie haben in den benachbarten Ohlerich-Speicher bereits rund zehn Millionen Euro investiert. Dort gibt es 48 Ferienappartements sowie ein Restaurant im Erdgeschoss.

Die Investoren sind in Verhandlungen mit Gastronomen. Sinnvoll sei, so hatte es ein Investor in einem früheren Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG gesagt, wenn derjenige auch die Sky-Bar betreiben würde. Mit einem Fahrstuhl gehe es nach oben, wo Besucher dann den Blick über die Wismarbucht genießen können. „Das wird ein echtes Highlight werden. So eine Location gibt es hier nicht und auch nicht in der Nähe. Das ist schon ein ziemlicher Kracher“, schwärmte der Investor.

Sicherung der Baukultur Der Sachverständigenbeirat berät als unabhängiges Fachgremium die Hansestadt Wismar bei der Entwicklung ihres Welterbes mit dem Ziel, die Qualität des Stadtbildes und der Baukultur zu sichern sowie städtebauliche, architektonische und denkmalpflegerische Fehlentwicklungen zu vermeiden. Er spricht Empfehlungen zu den Vorhaben aus und benennt Hinweise und Kriterien. Zuständig ist der Beirat für Folgendes: städtebauliche Planungen, Satzungen und Gutachten mit unmittelbarem Bezug zum Welterbe Altstadt Wismar, Projekte im öffentlichen Raum innerhalb des Welterbes Altstadt Wismar (Straßen, Plätze, Grünflächen), Neubauvorhaben im Welterbegebiet und in der Pufferzone, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Welterbegebiet, die über eine Parzelle hinausgehen.

Straßen in der Altstadt werden gepflastert

Zwei weitere Bauvorhaben haben den Unesco-Beirat beschäftigt: die Kleinschmiedestraße und die Straße „Bei der Klosterkirche“. Die Kleinschmiedestraße verbindet die Mecklenburger Straße und die Dankwartstraße, die bereits mit Hilfe der Städtebauförderung erneuert wurden. Und auch für die Kleinschmiedestraße gibt es Geld – 100 000 Euro vom Bauministerium. 2020 soll sie erneuert werden. Ihr aktueller Zustand wird vor allem von Passanten bemängelt. Grund: Die Bürgersteige auf beiden Seiten sind sehr schmal – zu schmal für Menschen mit Rollatoren. Die weichen deshalb oft auf die Fahrbahn aus. Auch die befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Bitumen-Schicht ist verschlissen und soll durch Granitsteinpflaster ersetzt werden. Die Bürgersteige werden aus Klinkersteinen gebaut und abgesenkt. Auch die Beleuchtung soll erneuert werden. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 300 000 Euro.

Beirat zufrieden mit Wismars Entwicklung

Hat zum letzten Mal in dieser Konstellation getagt – der Unesco-Beirat (v.l.): Norbert Huschner, Bettina Gnekow, Marie Theres Albert, Klaus Mai, Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und Frank-Pieter Hesse. Quelle: Kerstin Schröder

Nur wenige Meter entfernt, vor der Goethe-Schule, befindet sich die Straße „Bei der Klosterkirche“. Auch sie soll erneuert werden – ebenfalls mit Klinkerpflaster im Gehwegbereich. Neben dem Eingang gibt es links und rechts einige Parkplätze für die Lehrer. Die sollen bleiben, allerdings soll der Gehweg nicht befahrbar sein, weil das für die Kinder zu gefährlich sei, so der Unesco-Beirat. Der hat das letzte Mal in dieser Besetzung getagt. Denn Bettina Gnekow, Konservatorin beim Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern und zusätzlich Dezernatsleiterin Praktische Denkmalpflege im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, geht in den Ruhestand und wird künftig nicht mehr dabei sein. „Es war eine sehr spannende Arbeit“, resümiert sie. Es sei schön zu sehen, was am Ende aus den ganzen Projekten werde. Wie Beiratsmitglied Frank Pieter Hesse betont, habe Wismar eine erfreuliche Entwicklung genommen – sowohl touristisch als auch gewerblich. „Und man sieht der Stadt an, dass ihr das guttut“, so Hesse.

Mehr Infos:

Blick in Wismars Industriekultur: Bodenspeicher soll saniert werden

Wismar: Ohlerich-Speicher bei Urlaubern beliebt

Von Kerstin Schröder