Wismar

Nach dem Erfolg im Vorjahr wird das Welcome Service Center Nordwestmecklenburg auch in diesem Jahr einen Rückkehrertag organisieren. Wie bereits bei der Premiere 2018 wird die Veranstaltung des Landkreises ebenfalls am 27. Dezember in der Markthalle Wismar ausgerichtet. Zwischen 10 und 14 Uhr präsentieren sich Firmen mit Sitz in Nordwestmecklenburg, um potentielle Arbeitnehmer für sich zu gewinnen. Dabei werden besonders Fachkräfte gesucht, die vor Jahren den Landkreis verlassen haben und wieder zurück möchten. Pendler oder Menschen aus anderen Bundesländern, die hier gerade Urlaub machen und an einen Wechsel ihres Lebensmittelpunkts denken, sind ebenso herzlich willkommen.

Waren es im vergangenen Jahr noch 37 Firmen, die sich in der Markthalle präsentiert haben, werden für dieses Mal mehr als 40 Aussteller erwartet. Sie bewerben weit mehr als 300 offene Stellen.

Für Besucher ist die Veranstaltung kostenlos

Eines dieser Unternehmen, die dieses Jahr erstmals mit dabei sind, ist die Friesland-Kabel GmbH aus Wismar. Geschäftsführer Klaus Moorlampen ist erst im vergangenen Jahr mit seinem Unternehmen von Norderstedt nach Nordwestmecklenburg gezogen. „Wir sind als größter Kabellieferant Deutschlands im maritimen Sektor dahin gegangen, wo aktuell und in den kommenden Jahren große Schiffe gebaut werden.“ Dafür braucht er dringend Mitarbeiter. Und da bereits jetzt an einer Verdoppelung der Produktionsgröße am Standort im Gewerbegebiet Dammhusen gearbeitet wird, hat das Unternehmen eine ganze Reihe offener Stellen anzubieten. „Wir hoffen, dass wir auf dem Rückkehrertag Menschen davon überzeugen können, dass es sich lohnt, in die Heimat zu kommen, um bei uns zu arbeiten“, so Moorlampen.

Für die Besucher ist die Veranstaltung kostenlos. Firmen zahlen eine Standgebühr von 350 Euro netto. Eine Möglichkeit gerade auch für kleinere Unternehmen, Handwerksbetriebe und Gewerbetreibende, ohne großen Aufwand die gesuchten Fachkräfte zu finden. Zwar ist die Halle bereits vor dem Beginn des 2. Rückkehrertages schon sehr gut gebucht. Einige wenige Plätze sind aber nach Absprache noch zu vergeben. Der Kontakt kann per Telefon über 03841 - 3040 9841 oder via Email an s.malchow@nordwestmecklenburg.de aufgenommen werden. Auf der Internetseite www.ichwillindieheimat.de gibt es weitere Informationen zum Rückkehrertag.

Von Peter Täufel