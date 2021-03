Wismar: Umwelthilfe will mehr Raum für Radfahrer

Wismar

Großstädte wie Berlin und München machen es vor, die Hansestädte Rostock und Lübeck haben sie auf ihrer Agenda: Pop-up-Radwege. Das Prinzip ist einfach: Gelbe Linien auf den Asphalt gebracht oder Hinweisschilder und Warnbaken aufgestellt und fertig ist die temporäre Strecke für Pedalritter.

In Berlin ist die Idee vor allem in Zeiten von Corona und dem einhergehenden nötigen Abstand umgesetzt und Autofahrspuren in Pop-up-Radwege verwandelt worden. Die Initiative „Coronasichere Rad- und Gehwege“ wünscht sich Gleiches in Rostock. Ist das auch in Wismar realisierbar? Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht, dann ja. Die stellte bei der Hansestadt einen formalen Antrag, Straßenflächen kurzfristig zu Radwegen umzuwidmen – wobei sie nicht nur Corona in den Fokus rückt.

Bürger können Mobilitätswende einleiten

„Unsere Städte werden von Autos dominiert: Dort, wo Grünflächen sein sollten, gibt es Parkplätze, Fußgänger-/innen müssen ewig an Ampeln warten, Radfahrer-/innen finden sich eingekesselt auf mehrspurigen Fahrbahnen für Autos wieder und müssen riskante Manöver mitten im motorisierten Verkehr fahren. Das hat dramatische Konsequenzen“, steht auf der Internetseite geschrieben und wird mit schweren Unfällen als Folge begründet. Um Städte zu entschleunigen und zu erholsamen, sicheren Orten für Radler zu machen, sind Bürger aufgerufen, eine Mobilitätswende einzuleiten. Auf der Website www.duh.de/pop-up-radwege-jetzt können Sie Städte benennen, in denen solche temporären Radwege eingerichtet werden könnten. Das Ziel dahinter erklärt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch: „Obwohl immer mehr Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen unterwegs sind, existieren in den meisten deutschen Städten keine ausreichend breiten, baulich abgegrenzten, geschützten Fahrradwege. Mit unserer Aktion möchten wir kurzfristig die Radwege verdoppeln und die Zahl der Pkw halbieren.“

Aus Wismar seien bisher noch keine Meldungen aus der Bevölkerung gekommen, heißt es aus der DUH-Pressestelle. Der Antrag sei dennoch bei der Stadt gestellt worden. Das freut unter anderem Marie-Anne Schlaberg, Regionalgruppenvorsitzende des ADFC Wismar und NWM. Sie moniert unter anderem die gemeinsamen Fuß- und Radwege in der Stadt. Vor allem in der Lübschen Straße fahren die Radler, wie sie wollen, führt sie an. „Das ist kein Zustand, mit dem man leben kann“, meint sie. Vor allem rund um die Altstadt könne sie sich vorstellen, dass Pedalritter einen Streifen auf der Straße bekommen. „Die Realisierung allerdings ist schwierig, denke ich.“ Der Autoverkehr dominiere in Wismar. „Zum Teil sind in den vergangenen Jahren Radspuren eingerichtet worden, die aber auch zugeparkt sind“, bedauert sie.

Stadtverwaltung: Antrag unspezifisch

Ernüchterung zum DUH-Antrag im Rathaus. Ja, er sei eingegangen, bestätigt Stadtsprecher Marco Trunk. Der beinhalte neben der Umwidmung von Straßenflächen zu Fahrradspuren und Fußwegen durch schnell umsetzbare und zunächst provisorische Maßnahmen auch den Vorschlag, in Wismar die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Nebenstraßennetz auf 30 km/h oder weniger zu begrenzen. „Der Antrag ist sehr unspezifisch und beleuchtet nicht die Gegebenheiten der Hansestadt Wismar“, verdeutlicht Marco Trunk. Hier sei schon frühzeitig nach 1990 in Wohnstraßen durchgängig Tempo 30 umgesetzt. Weiterhin bestünden verkehrsberuhigte Bereiche und in der Altstadt auch verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche mit 20-km/h-Zonen. „Auch in neuen Wohnstandorten werden in Nebenstraßen Tempo-30-Bereiche eingeführt. Zusätzlich wurden vor Schulen, Kitas, Pflege- und Alteneinrichtungen als Verkehrsberuhigung mindestens Tempo 30 umgesetzt.“

Pop-up-Radwege würden für Wismar aufgrund der Gegebenheiten – nur wenige mehrspurige Straßen – eher keine Rolle spielen. „Das Fuß- und Radwegenetz in Wismar ist gut ausgebaut und wird bei weiteren Planungen von Einzelmaßnahmen im Straßenbau berücksichtigt“, heißt es aus der Stadtverwaltung, die seit Jahren in einer Arbeitsgemeinschaft Radverkehr mit dem ADFC und vielen anderen Radakteuren aktiv zusammenarbeitet.

ADFC: Kopfsteinpflaster verfüllen

Geräuschlos ging die DUH-Idee der Pop-up-Radwege auch andernorts nicht über die Bühne. Vor allem die Autolobby ist im vergangenen Jahr Sturm dagegen gelaufen und behauptete, dass Pop-up-Radwege rechtlich nicht umsetzbar seien. Aus diesem Grund hat die DUH ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, mit dem die Städte und Gemeinden aufgezeigt bekommen, wie Pop-up-Radwege innerstädtisch rechtssicher umgesetzt werden können. „Das Gutachten bestätigt, dass das erstmals im Rahmen der Corona-Pandemie erprobte Vorgehen auch unabhängig von infektionsschutzrechtlichen Erwägungen zulässig ist“, heißt es aus der DUH-Pressestelle.

In Wismar sei es wichtiger, so Marie-Anne Schlaberg, zunächst Kopfsteinpflaster für Radler vernünftig befahrbar zu machen, und wenn es ein schmaler Seitenstreifen sei. Vor allem an der Wasserkunst hätten Baufahrzeuge große Fugen zwischen die Steine gefahren. „Die müssten verfüllt werden“, so Schlaberg. Sorge bereite ihr auch die Bordsteinkante an der Sargmacherstraße. Wegen des Höhenunterschieds zur Straße passieren dort immer wieder Unfälle – zuletzt erst wieder in der vergangenen Woche. „Seit Jahren kämpfen wir im Verkehrsamt darum. Ohne Erfolg.“

Von Jana Franke