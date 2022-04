Wismar

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Wismar verursacht. Wie die Polizei mitteilte, mussten acht Bewohner des Gebäudes in der Rudolf-Breitscheid-Straße evakuiert werden.

Gegen 1.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Haus im Stadtteil Wendorf gerufen. Zuvor hatten die Täter offenbar die hintere Hauseingangstür von außen in Brand gesetzt. Die Flammen durchdrangen die Holztür, der Rauch verbreitete sich im gesamten Flurbereich. Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Gebäude erst betreten, nachdem stark gelüftet wurde. Zur Rettung der acht Einwohner mussten die Einsatzkräfte vier Wohnungen aufbrechen.

Drei Personen wurden vor Ort medizinisch untersucht, offenbar wurde bei dem Brand aber niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 1000 Euro.

Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet Zeugen um Hinweise. Diese können an das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 / 2030, an jede andere Polizeidienststelle oder auch auch an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.

Von OZ/rb