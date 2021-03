Wismar

Unbekannte haben einen Wanderrastplatz an der Orchideenwiese am Mühlenteich zerstört. Die Bänke und der Tisch sind zertrümmert. Das Holz wurde angezündet, die Dachpappe abgerissen. „Es bleibt mir unverständlich, warum sich Menschen am Eigentum aller, also auch an ihrem vergreifen“, sagt Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) angesichts dieses Vandalismus‚. „Genervt und frustriert sind wir derzeit wohl alle - aber für so etwas gibt es keine Entschuldigung.“

Stattdessen hat der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) nun Anzeige erstattet. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03841 / 2030 entgegen.

Zu reparieren gibt es an diesem Rastplatz für den EVB nichts mehr. Er wurde komplett zerstört. Abriss, Entsorgung und Neubau werden rund 1500 Euro kosten.

Von OZ