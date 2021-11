Wismar

„Man muss doch in dieser Zeit auch mal für etwas Positives sorgen!“, sagt Sabine Hammerich und macht es vor. Sie sorgt für positive Momente und möchte damit Menschen überraschen, die selbst mit ihrer Art für positive Momente bei anderen sorgen.

40 kleine Überraschungen

Sabine Hammerich vom gleichnamigen Orthopädiefachgeschäft engagiert sich seit Jahren für das Gemeinwohl. Im letzten Jahr hat sie 140 Präsente für psychisch erkrankte Menschen im Verein „Das Boot“ verpackt – mit allerlei tollen Dingen, die sie von Sponsoren eingesammelt oder selbst über ihr Unternehmen finanziert hat.

Dieses Jahr spendet sie 1600 Euro beziehungsweise 40 Frühstücksgutscheine á 40 Euro für Menschen, die den Alltag schöner machen. Die Gutscheine von vier Wismarer Cafés (Café Glücklich, EigenSinn, Löwenapotheke und Il Bacetto) hängen bei ihr im Ladengeschäft in der Ladestraße 1b unweit des ZOBs.

Für ganz besondere Menschen

„Die Verkäuferin, die immer lächelt, auch wenn es um sie herum stressig ist. Den Paketzusteller, der immer besonders nett ist. Die Nachbarin, die mit den Kindern hilft oder der Freund, der immer zur Stelle ist, wenn man ihn braucht!“, nennt Sabine Hammerich Beispiele. Oder die Kindergärtnerin, die ihren Job mit so viel Herzblut macht. Die Sprechstundenhilfe beim Arzt, die trotz Stress um sie herum freundlich zu den Patienten ist und sie anlächelt. „Ich habe bei uns im Team nachgefragt, jedem fiel sofort so ein Mensch ein!“

Mit so einem Gutschein einem anderen eine Freude machen ist ganz einfach. „Name und Adresse aufschreiben und einen Brief oder eine Karte, wieso derjenige den Gutschein bekommen soll.“ Sabine Hammerich freut sich schon auf die vielen kleinen zwischenmenschlichen Geschichten, die so erzählt werden. Es gehe dabei nicht um Bedürftigkeit oder um besonders aktive Ehrenamtler – beides ist natürlich kein Ausschlusskriterium! – sondern um „ganz normale“ Menschen, die aber eben doch etwas Besonderes sind.

Zum Danke sagen

Der adressierte Dankes-Brief kommt dann in den Laden, das Hammerich-Team verschickt ihn zusammen mit dem Gutschein und passt auch auf, dass nicht der gleiche Mensch drei Gutscheine bekommt, auch wenn er oder sie es verdient hätten.

Aber Sabine Hammerich und ihr Team wollen 40 Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Wir spenden von Herzen gerne, wollten aber mal was anderes machen. Es gibt ja so viele Engel im Alltag!“ Die Aktion ist für Schenker und Beschenkten natürlich kostenlos. Sabine Hammerich findet es nur wichtig, dass der Schenkende seinen Dank in Worte fasst. Denn solche Worte sind mitunter wichtiger als der Gutschein und tun beiden Seiten gut. Einfach mal so Danke sagen, ohne besonderen Anlass.

„Wir werden auch noch ein kleines Begleitschreiben in den Brief packen, damit der Beschenkte sich nicht wundert“, erklärt Sabine Hammerich. Die Aktion startet am Freitag und läuft, solange noch nicht alle Gutscheine vergriffen sind.

Von Nicole Hollatz