Wismar

Aufregung in der Poeler Straße: Plötzlich ging da am Mittwoch nichts mehr. Denn Mitarbeiter der Glas-Zentrum Wismar GmbH hatten mit Fahrzeugen die Straße blockiert. Sogar die Polizei rückte an. Warum: „Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste“, sagt Firmenchef Nils Steinhagen. Er sieht sein Unternehmen in Gefahr, weil durch eine geplante Verkehrsführung seine Fahrzeuge nicht mehr zu den Kunden kämen.

Die Ausweichstrecke müsste erst dafür hergerichtet werden: „Die Rabenstraße ist für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, meine sind 40-Tonner, breit und haben zerbrechliche Ware an Bord“, erklärt Steinhagen. Im derzeitigen Zustand könnte sein Fuhrpark dort nicht unterwegs sein. Die Strecke sei sehr holprig.

Firma gibt es seit 1946

Erst am Abend vor der geplanten Änderung sei er darauf aufmerksam geworden, moniert der Unternehmer. Frühzeitig informiert worden sei er von der Stadt nicht. Deshalb habe er noch am Abend seinen Anwalt eingeschaltet, dass die Pläne so nicht ausgeführt werden sollen. „Immerhin geht es hier um 50 Arbeitsplätze, ich trage Verantwortung für die Jobs meiner Mitarbeiter.“ Doch erreicht hat Nils Steinhagen auf die Schnelle nichts. Deshalb hat er die Straße blockieren lassen. Die Aktion dürfte für ihn rechtliche Konsequenzen haben. „Unsere Firma gibt es hier seit 1946 und die Zeiten sind durch die Corona-Pandemie ohnehin schon schwierig. Die langen Bauarbeiten in der Poeler Straße und die neue geplante Verkehrsführung machen alles noch schwerer, deshalb habe ich zu diesem Mittel gegriffen“, betont er.

Vergessen, Schild wegzunehmen

Wie es aus dem Rathaus heißt, sei die Blockade einer Straße keine angemessene Aktion, um ein Gespräch mit der Verwaltung zu führen. Die Befahrung der Rabenstraße mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen sei zulässig. Es sei vergessen worden, ein Schild wegzunehmen. Das sei korrigiert und das Schild entfernt worden. Die Straße dürfe also auch von schwereren Fahrzeugen befahren werden. Die Behauptung des Firmenchefs, dass seine Lkw die Rabenstraße nicht befahren könnten, werde nun überprüft. Um die Situation zu lösen, sei am Mittwoch die Anordnung der Einbahnstraßenregelung zunächst zurückgenommen worden.

Auslöser des Disputs ist der geplante Ersatzneubau der Brücke Poeler Straße über den Wallensteingraben. Vorgesehen ist, die Behelfsumfahrung über den Wallensteingraben zurückzubauen und im nächsten Schritt die Nebenanlagen ab Kreuzung Philosophenweg/Poeler Straße bis zum Haus Nr. 47 zu erneuern. Der Baubereich von der Straße Am Torney bis Rabenstraße soll deshalb als Einbahnstraße ausgeschildert werden, die nur in Richtung stadteinwärts genutzt werden kann. Die Zufahrt an der Kreuzung Poeler Straße/Philosophenweg/Am Torney soll stadteinwärts erfolgen wie bisher nur über die Straße Am Torney. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende April 2022 dauern.

Von Kerstin Schröder