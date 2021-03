Wismar

Mit der Corona-Pandemie zahlte das Land rund 348 Millionen Euro an arg gebeutelte Firmen in Mecklenburg-Vorpommern. Die staatlichen Zuschüsse im vier- und fünfstelligen Bereich sind in den meisten Fällen zügig ausgezahlt worden und halfen im Frühjahr 2020 durch den ersten Lockdown. So war es auch bei Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht eG. Am 27. März vergangenen Jahres beantragte sie beim Bund 25 000 Euro. „Ich habe die Soforthilfe, von der es hieß, dass sie nicht zurückgezahlt werden muss, für die Zeit beantragt, als wir unser Lokal ‚Kutterkaten‘ schließen mussten, damit ich die Gehälter der Mitarbeiter und die Betriebskosten zahlen konnte“, erklärt sie.

Tausende Unternehmen erhielten nun Post vom Landesförderinstitut – auch Ilona Schreiber. In dem Schreiben wird sie aufgefordert, nachzuweisen, wie die Einnahmen in den drei darauffolgenden Monaten nach Antragstellung waren. „Es konnte am 27. März keiner wissen, dass die Gaststätten am 8. Mai schon wieder öffnen dürfen“, sagt sie. Als der „Kutterkaten“ wieder Gäste empfangen durfte, kamen natürlich auch die Einnahmen wieder. „Jetzt soll ich aufgrund der guten Situation im Sommer die 25 000 Euro komplett zurückzahlen.“

Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht und Chefin der Gaststätte „Kutterkaten“ Quelle: Nicole Buchmann

Hotelbetreiberin: „Nicht der richtige Zeitpunkt“

Eine ähnliche Befürchtung haben auch Rita Elbert und ihr Geschäftspartner Martin Burmann, die in Wismar das kleine Hotel Willert betreiben. Auch sie haben Post bekommen, schildert Rita Elbert in einem Brief an die OZ. Sie war seinerzeit froh über die Hilfen. Die Briefe, die nun an viele Geschäftsleute geschickt worden sind, findet Rita Elbert allerdings mehr als bedenklich.

„Völlig zu Recht sollen zu viel gezahlte Hilfen an das Land zurückgehen. Aber zu allen wirtschaftlichen und persönlichen Tragödien, die sich jetzt und in Zukunft aus dem Corona-Lockdown ergeben werden, frage ich mich, ob das der richtige Zeitpunkt und Weg ist, die Soforthilfen wieder einzutreiben“, meint sie. Unterm Strich bleibe die Frage, wie es der eine oder andere zurückzahlen soll. Gerade die Hotellerie und verwandte Bereiche würden die letzten sein, die wieder die Möglichkeit bekommen, Geld einzunehmen.

Die Crux mit den Coronahilfen: Zum Zeitpunkt der Beantragung der Soforthilfe wusste kein Unternehmer, wie lange der Lockdown anhalten würde. Viele haben daher vorsichtshalber den finanziellen Zuschuss für die komplette Förderperiode beantragt – für drei Monate. Offen wurde nicht kommuniziert, dass sie den gesamten Zuschuss unter Umständen wieder zurückzahlen müssen, wenn zum Beispiel im dritten Monat der Umsatz wieder über den Betriebskosten lag. Dann nämlich haben sie die Hilfen zu Unrecht erhalten und ihnen droht eine Rückzahlung.

Datum der Antragstellung gilt

„Wer den Antrag zur Soforthilfe aus welchen Gründen auch immer nicht gleich zu Beginn des Lockdowns beim Landesförderinstitut gestellt hat, wird nun zusätzlich bestraft“, meint Rita Elbert. Als Berechnungsgrundlage gilt das Datum der Antragsstellung, um aus den drei darauffolgenden Monate ein Ergebnis zu erhalten. „Dieses Ergebnis könnte aber mit einer späteren Antragstellung verfälscht sein, da es sich dann nicht um den tatsächlich im befohlenen Lockdown befindlichen Zeitraum handelt. Das geht am Sinn vorbei.“

Sie und ihr Geschäftspartner haben November- und Dezemberhilfe beantragt und diese bereits vollständig erhalten. „Da wir finanzielle Rücklagen gebildet haben, kommen wir über die Zeit. Privat geht es ans Eingemachte, aber das können wir noch eine Weile aushalten“, beschreibt sie. Im ersten Lockdown hätten sie die Zeit genutzt, um zum Beispiel Bäder und einiges mehr zu renovieren. „In diesem Lockdown verzichten wir bewusst auf Investitionen, um das Geld zusammenzuhalten. Wir wissen ja nicht, wie lange dieser Zustand noch anhält“, bedauert sie.

Sollte es tatsächlich zu einer Rückzahlung kommen, bleibt den meisten Unternehmen dann nur noch der Weg zur Bank? „Pustekuchen. Dort gibt es für unsere Branche kein Geld“, verdeutlicht Rita Elbert. „Obwohl es ja eigentlich eine nicht rückzahlbare Hilfe sein sollte, ist es okay, wenn es eine Verrechnung gibt. Aber dann doch bitte nicht an der Realität vorbei und vor allem in einer machbaren Frist und gerechterweise für die tatsächlich im verordneten Lockdown befindlichen Monate.“

Weiterhin gut haushalten

14 Tage haben sie Zeit für eine Antwort ans Landesförderinstitut. Für Rita Elbert und ihren Geschäftspartner übernimmt das der Steuerberater. „Die Frist ist nicht einzuhalten, da wir ja nicht die einzigen Mandaten unseres Steuerberaters mit diesem Wunsch sind“, bemerkt Rita Elbert.

Gut mit dem Geld haushalten heißt es wohl auch noch in den kommenden Monaten. „In unserer Branche wird es noch sehr lange dauern, bis wir wieder Geld verdienen. Das kann man nicht alles aufholen, auch wenn die Ostsee im Sommer wieder eines der bestbesuchten Reiseziele sein wird“, glaubt sie. „Die aktuellen Zahlen geben leider keine Hoffnung auf ein baldiges Öffnen der Hotels und artverwandten Branchen. Und für viele unserer Kollegen wird dies zu spät sein. Traurig, aber wahr.“

Ilona Schreiber geht mit dem Staat hart ins Gericht. „Man hat uns falsche Versprechungen gemacht“, zeigt sie sich empört. „Man hätte uns aufklären müssen, dass das Geld zurückgezahlt werden muss, wenn der Lockdown vorüber ist und man wieder Einnahmen hat. Dann hätte ich diese Soforthilfe nicht in Anspruch genommen.“ Weil sie skeptisch war, habe sie das Geld auf ein Extrakonto eingezahlt. „Man bekommt nichts geschenkt vom Staat“, sagt sie. Jetzt will sie die Rückforderung erst mal aussitzen.

Von Jana Franke und Haike Werfel