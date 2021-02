Wismar: Vater und Sohn schrauben in der Fahrradwerkstatt

Wismar

Geschlossene Bahnschranken in der Poeler Straße sind gut für das Geschäft. Der Fahrradladen von Frank und Hannes Schmaal rückt dann ins Blickfeld. Neue Kundschaft rückt an. Luft aufpumpen, Licht erneuern, die Klingel wechseln.

Außerdem führt der Ostseefernradweg durch Wismars größte Baustelle in der Poeler Straße. Urlauber sind hier ebenso unterwegs wie Einheimische. „Durch die Vollsperrung für Autos merken wir, dass mehr Leute mit dem Rad unterwegs sind, um zum Beispiel zur Arbeit auf dem Haffeld zu kommen. Früher habe ich gar nicht mitbekommen, wie viele Radfahrer an mir vorbeigekommen sind“, sagt Frank Schmaal.

Hobby zum Beruf gemacht

Früher, das war die Zeit am Kagenmarkt. In der zweiten Reihe beim ehemaligen Penny hinter der Tankstelle hatte der Wismarer seinen Laden. Kunden haben ihn gezielt aufgesucht. Seit dem Umzug in die Poeler Straße ist er am Puls der Zeit.

An Fahrrädern hat Frank Schmaal schon als kleiner Junge geschraubt. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt der gelernte Traktorist. „Es macht mir Spaß, ich bin gerne mit dem Rad unterwegs.“

Traktorist und Lkw-Fahrer stehen auf Zweiräder

Und der Vater freut sich, dass sein Sohn bei ihm eingestiegen ist. „Das ist definitiv eine schöne Sache.“ Hannes hat Fleischer und Berufskraftfahrer gelernt. „Haben ist besser als brauchen“, lacht der 30-Jährige. In den letzten Jahren war er bundesweit für eine Spedition im Fernverkehr unterwegs. Nun also der Umstieg vom Laster zum Rad. „Ich bin noch lange nicht so schnell, aber es ist gut angelaufen“, sagt der Sohn.

Wenn es eine Bewährungsprobe für die beiden gibt, dann kommt diese im Sommer. Da sind sich Vater und Sohn – bisher Einzelkämpfer – einig. Wenn die Sonne höher steht, rücken Einheimische und Urlauber verstärkt an. Reparatur, Verkauf, Beratung und nebenbei Päckchen annehmen und ausgeben. Dann wird es stressig. Dabei wirken beide entspannt, ein Spruch kommt immer über ihre Lippen.

„Die Kunden sollen den Stress ja nicht mitbekommen“, meint Frank Schmaal, der weiter sagt: „Man merkt, dass in Coronazeiten mehr mit dem Rad gefahren wird. Schön für uns.“

500 neue Schläuche im Jahr

Rund 500 Schläuche wechselt der Chef im Jahr. Auf der Hitliste des Reparaturbedarfs folgen Reifen, Bremsen und Antriebe. Junior zieht gerade einen Dorn aus einem dicken Mantel, der einen Platten verursacht hat. „Der Rekord sind bisher acht Steine in einem Reifen“, schmunzelt er. Vater Frank weiß einiges an Radlatein zu erzählen. Ein Kunde kam mit einer fünf Zentimeter langen Schraube in der Bereifung vorbei. „Ein eingebauter Plattfuß“, lacht Frank Schmaal.

Liebhaber-Rad zugelegt

Mit einem Pedersen-Rad hat sich Frank Schmaal ein Liebhaberstück zugelegt. Der Rahmen ist aus dem Jahr um 1900. Quelle: Heiko Hoffmann

Kurios mutet auch an, dass er seit einigen Monaten endlich sein Fahrrad hat. Mehrfach haben ihm Kunden seine Räder abspenstig gemacht. „Ich habe es zum Beispiel für die Dauer der Reparatur ausgeliehen, danach wollte es der Kunde haben.“ Jetzt aber hat Frank Schmaal „ein geiles Ding. Das fährt sich richtig chillig“. Ein Pedersen-Rad um 1900. Der Rahmen ist aus Dreiecken, der Sattel erinnert an eine Hängematte. Liebhaber müssten schon mindestens 2000 Euro ausgeben, damit Frank Schmaal schwach wird.

Vorschlag für die Altstadt

Und wie fährt es sich auf Wismars Straßen? „Es gibt gute Radwege und weniger gute. Zum Teil ist die Führung für ältere Leute schlecht.“ In der Altstadt sei es nicht einfach, gute Wege hinzubekommen. Für Straßen mit Holperpflaster schlägt er einen schmalen Asphaltstreifen vor, dann würden die Radfahrer nicht den Bürgersteig nutzen.

Mit dem Einstieg seines Sohnes hofft der Vater, wieder mehr Zeit für Radtouren zu haben. Ein großes Ziel für 2021 lautet, seine Frau für das Radfahren zu begeistern. Ansonsten erwartet Frank Schmaal ein nicht unbeschwerliches Radjahr. Wegen Corona und teilweisen Produktionsstopps komme es zu Lieferengpässen bei Rädern und Ersatzteilen. Lieferanten würden die Preise anziehen. Der Vormarsch bei E-Bikes werde anhalten. Schmaal: „Sie werden noch teurer oder der Preis bleibt, weil sie schlechter ausgestattet sind.“

Er selbst will seinen Laden etwas umbauen, um Platz zu schaffen, damit er Räder für den Verkauf vorrätig hat. Bis jetzt läuft alles über beraten und bestellen. „Ich will aber auch nicht jedes Rad verkaufen.“ Gewisse Ansprüche an die Qualität müsse es erfüllen. Ein Rad vom Baumarkt-Standard könne sich am Ende als teurer Irrtum erweisen.

Von Heiko Hoffmann