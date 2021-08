Wismar: Veranstalter können Märkte und Feste nachholen

Wismar

Viele beliebte Feste und Märkte sind in den vergangenen zwei Jahren in Wismar ausgefallen. Die Veranstalter sollen die nachholen können, auch wenn ihre Verträge nicht mehr so lange laufen. Den Vorschlag, auf neue Ausschreibungen zu verzichten, hat die Stadtverwaltung den Bürgerschaftsmitgliedern unterbreitet. Er gilt für den Weihnachtsmarkt, das Schwedenfest, den Pfingst- und Herbstmarkt sowie für das Hafenfest. Die Kommunalpolitiker haben dem zugestimmt.

Perspektive für Veranstalter

„Damit soll den Veranstaltern ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand eine Perspektive in Aussicht gestellt werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Der Vorschlag wurde angenommen. Außerdem hat Christian Speck (Für-Wismar-Forum) angeregt, dass der Bürgermeister auch die Geburtstagsveranstaltungen für die über 70-Jährigen wieder aufnehmen könnte. Das will er auch tun, wegen der steigenden Corona-Zahlen allerdings erst im Frühjahr 2022. Dann sollen alle Jubilare eingeladen werden, auch die bisher noch nicht angeschrieben worden sind, so der Bürgermeister.

Von OZ