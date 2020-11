Wismar

Die Lichtwoche in Rostock ist gerade um eine Woche verlängert worden. Noch bis zum 14. November erstrahlen einige markante Gebäude in der Hansestadt in hellen Lichtern, verziert mit Mustern, Ornamenten und bunten Farben. In Wismar gibt es eine ähnliche Aktion: die Novemberlichter. Die sollten am kommenden Wochenende stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung komplett abgesagt worden.

„Wir haben ein anderes Konzept als die Stadtwerke Rostock. Wir arbeiten seit den ersten Novemberlichtern 2006 immer mit einem Thema, wie zum Beispiel Braukunst, Hafengeburtstag oder sagenhaftes Wismar. Nach diesem Thema richten wir den Stadtrundgang und die Höhepunkte während des Rundganges aus sowie die Lasershow in St. Georgen“, erklärt Stadtwerke-Mitarbeiterin Sylvia Bartsch die Entscheidung.

Zum Einkaufsbummeln animieren

In Rostock ist ausschließlich die Lichtausstellung zu sehen. Täglich werden unter anderem das Rathaus, das Steintor und das Kröpeliner Tor von 16 bis 21 Uhr angestrahlt. Alle anderen Aktionen – Laternenwächterführung, Glühweinverkauf und das künstlerische Programm – sind abgesagt worden.

„Wir bekommen von allen Seiten sehr viele positive Rückmeldungen. Wir wollen damit ein Zeichen für Zuversicht, Wärme und Geborgenheit setzen“, erklärt Ute Römer, Vorstand der Rostocker Stadtwerke AG, warum nicht ganz auf die Lichtwoche verzichten werden sollte. „Außerdem möchten wir in dieser herausfordernden Zeit unseren Beitrag dazu leisten, die Innenstadt zu beleben. Vielleicht können wir die Menschen so zu einem Einkaufsbummel animieren. Das hat bisher wunderbar funktioniert“, so Römer weiter.

Von OZ