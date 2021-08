Wismar

Rockkonzert, eine lustige Familienshow, Buchlesung und Einkaufsnacht mit Foto-Workshops – am Wochenende ist einiges los in der Region Wismar. Zum Auftakt spielen am Freitagabend „The Barking Bats“ auf dem Schlosswall in Kirchdorf/Insel Poel. Norddeutschlands älteste Beatband tritt ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne auf. Karten für zehn Euro gibt es im Vorverkauf in der Kurverwaltung.

Die Band „The Barking Bats“ kommt nach Kirchdorf auf die Insel Poel. Quelle: Veranstalter

Piraten Show mit Käpt’n Käsestulle

Beim Kindersommerfest der Gemeinde Neuburg am Sonnabend von 14.30 bis 17 Uhr gibt es viele Attraktionen. Eine ist mit Sicherheit die Show von Clown Kai Kaffeepause. Die Kulturwirkstatt Ilow hat ihn engagiert. Ab 16 Uhr wird er nicht nur die Kinder zum Lachen bringen, sondern bestimmt auch ihre Eltern. Seine Show lädt zum Mitmachen, Mitlachen und Staunen ein. Sie ist vor allem für Mädchen und Jungen im Grundschulalter geeignet. Clown Kai Kaffeepause zeigt als etwas rüpelhafter Pirat, was er alles auf seinen Seefahrten gelernt hat: das Jonglieren mit Messern, Zaubertricks aus dem Orient und natürlich das Spiel mit dem Feuer. Da bleibt einem die Spucke weg. Garantiert. Der Eintritt für diese moderne und lustige Familienshow ist frei.

Autor liest aus spannendem Buch „#Heimatsuche“

Journalist und Autor Steffen Dobbert liest aus seinem Buch „#Heimatsuche“ im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Quelle: Nicole Hollatz

Der Journalist und Buchautor Steffen Dobbert kommt am Sonnabend ins Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Ab 14.30 Uhr liest er aus seinem im Dezember 2020 erschienenen Buch „#Heimatsuche – MV in 80 Tagen“. Der gebürtige Wismarer erkundet ein Bundesland, dem er ganz nah kommt, auch wenn manches fremd bleibt. Die beschriebene Handlung hat sich an 80 Tagen im Jahr 2019 ereignet. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die der 39-Jährige während seiner Reise getroffen hat. „Ich bin gespannt auf den Autoren und darauf, wie er sein spannendes Buch präsentiert“, sagt Museumsdirektor Dr. Björn Berg. „Die Reisen durch Mecklenburg-Vorpommern zwecks Recherche für das Buch brachten Steffen Dobbert dazu, sich in Nordwestmecklenburg anzusiedeln. Heimatsuche? Heimat gefunden!“ Im Unkostenbeitrag von 7,50 Euro sind auch Kaffee und Kuchen enthalten.

Kleines Musikfestival auf der Märchenwiese

Bereits um 16 Uhr geht’s musikalisch auf der Märchenwiese des Kreisagrarmuseums weiter. Hier findet das traditionelle Festival „Umsonst und draußen“ statt. Der Eintritt ist frei. Mit dabei sind die WestPort Band, eine typische Gitarrenband, die Lucky Devils aus Schwarzenbek spielen Rock und Blues, Katrin and the Wahles präsentieren Neo Folk. Als vierter Music-Act ist Naquib Nikan, ein Superstar aus Afghanistan, angekündigt. Er spielt auf einem traditionellen Harmonium. „Auf Youtube wurde er bereits 2,8 Millionen Mal angeklickt“, berichtet Harald Kaiser vom Organisationsteam. Er empfiehlt den Besuchern, Speisen und Getränke mitzubringen. Ein Grill ist vor Ort. Nach einer Session zum Schluss soll der Abend am Lagerfeuer ausklingen.

Mit dabei beim Musikfestival „Umsonst und draußen“: die West Port Band. Quelle: privat

Einkaufsnacht mit Straßenmusik

Beim Wismarer Late-Night-Shopping am Sonnabend von 17 bis 22.30 Uhr machen mehr als 40 Einzelhändler in der Altstadt und bis zum Hafen mit. Sie lassen sich etwas Besonderes einfallen. Wie etwa Foto Manthey, der kostenlose Workshops mit Experten anbietet. Zudem können sich die Kunden auf „lauschige Wohnzimmer-Konzerte“ freuen. In der Lübschen Straße, auf dem Markt und in der Krämerstraße treten die Partyband „Revoc“ aus Boltenhagen auf, der Wismarer Musiker Victor Marnitz alias ÖXL und Sebastian Block und Band. In der Shoppingpause laden Strandstühle, Palettenbänke und LED-Würfel auf dem Marktplatz zum Verweilen ein.

Von Haike Werfel