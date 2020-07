Wismar

Das ehemalige Leichenwärterhaus aus dem Jahr 1832 ist das kunsthistorisch bedeutendste Bauwerk auf dem Wismarer Ostfriedhof. Es ist im frühklassizistischem Stil erbaut mit großzügigen Rundbogenfenster und einem Arkadenbogen. Allerdings befindet es sich in einem schlechten Zustand. Seit mehr als zehn Jahren steht das Gebäude leer. Der Putz bröckelt an vielen Stellen außen wie innen. Nicht nur Ziegelsteine, sondern auch das Fachwerk samt Stroh sind sichtbar.

Seit 60 Jahren dem Friedhof verbunden

Zur Sicherung des Hauses hat die ehemalige Friedhofsverwalterin vor 15 Jahren das Dach sanieren lassen. „Nun müssen die maroden Fenster nach und nach repariert werden“, sagt Karin Engelmann. Die 77-Jährige engagiert sich auch im Ruhestand weiter für „ihren“ Friedhof. „Ich habe hier 1960 mit der Lehre angefangen, ich bin ihm also seit sechzig Jahren verbunden.“

Nun als stellvertretende Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar. Dessen größtes Anliegen ist die Sanierung und Nutzung des ehemaligen Leichenwärterhauses. Es ist deutschlandweit das einzige noch original erhaltene Haus dieser Bestimmung und steht unter Denkmalschutz.

Vier Bogenfenster mit Spenden saniert

Seit seiner Gründung im April 2014 sammelt der Verein unter anderem Geld für die Sanierung der Rundbogenfenster. Zwei sind inzwischen fertiggestellt. „Vom dritten Fenster habe ich den Bogen noch in Arbeit“, berichtet Mathias Podlasly. Der Wismarer Tischlermeister war dieser Tage dabei, um den reparierten Fensterrahmen mit weißer Grundierungsfarbe zu streichen.

„Die Fenster sind in einem schlechten Zustand. Es wurde höchste Zeit, sie zu reparieren. Ein Drittel des Holzes musste ich erneuern“, erläutert Podlasly. Auf die Grundierung soll später die Farbe aufgetragen werden, die die Denkmalpflege festlegt. Das vierte Fenster befindet sich ebenfalls schon in der Werkstatt der Tischlerei.

Insgesamt 7750 Euro eingeworben

Es kostet 1750 Euro, ein Fenster aufzuarbeiten. „Wir werben Gelder bei Sponsoren und Stiftungen ein, um die Fenster Stück für Stück sanieren zu lassen“, berichtet Karin Engelmann. In diesem Jahr wurde der Friedhofsverein bereits von drei Stiftungen bedacht. Laut Schatzmeisterin Sybille Runge erhielt er jeweils 1000 Euro von der Sparkassen-, der Agerholm- und der Ehrenamtsstiftung. Auch der Landkreis Nordwestmecklenburg hat 1000 Euro aus seiner Kulturförderung zur Verfügung gestellt.

„Für jede Unterstützung sind wir überaus dankbar“, sagt Karin Engelmann. Sie freut sich, dass der Verein auch bei Privatpersonen Verständnis für sein Anliegen finden konnte. Zwei Wismarer Familien haben es ebenfalls großzügig bedacht. Das Ehepaar Wahrmann gab 1750 Euro und das Ehepaar Lehmitz 2000 Euro zweckgebunden für die Fenstersanierung.

Originalhaustür ist verschwunden

Nach den vier Fenstern auf der Rückseite des historisch wertvollen Gebäudes bleiben noch drei reparaturbedürftige am Giebel und an der Vorderfront sowie die Hauseingangstür. Das sind die nächsten Schritte in Richtung Gesamtsanierung.

„Leider ist die Originaltür verschwunden“, bedauert Karin Engelmann. So hofft der Verein, dass die Tür aufgrund von Fotos nachgebaut werden kann. Denn Zeitzeugen gibt es kaum noch. Bis 1975 wohnte ein ehemaliger Friedhofsverwalter mit seiner Ehefrau im alten Leichenwärterhaus. Danach wurde es als Lager und Werkraum genutzt.

Verein strebt einfache Sanierung an

Es ist ein einzigartiges Bauwerk der Sepulkralgeschichte, sagt Kunsthistorikerin Dr. Anja Kretschmer, die Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar. Auch deshalb setzt sich der Verein vehement für die Erhaltung ein. „Wir wollen es in einfacher Weise sanieren“, erklärt ihre Stellvertreterin. „Leider gibt es bis heute keine Entscheidung über die Nutzung. Das ist das Problem.“

Sie soll im Zuge der Friedhofsentwicklungsplanung getroffen werden, die die Verwaltung erarbeitet. So lange hält sich die Hansestadt als Eigentümerin mit einer Investition zurück.

Nutzung als Informationsraum denkbar

Die 32 Mitglieder des Friedhofsvereins möchten das Erdgeschoss als Informationsraum nutzen. Der 1831 angelegte Wismarer Friedhof ist seit 1986 als Garten- und Landschaftsdenkmal eingetragen. Auf seinen rund 23 Hektar befinden sich zahlreiche Baudenkmale sowie 2600 Großbäume, 26 davon stehen unter Naturschutz. In seiner Konzeption ist der Wismarer Friedhof der erste landschaftlich geprägte Bestattungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern.

Friedhof ins öffentliche Bewusstsein rücken

Mit zahlreichen Veranstaltungen – Lesungen im alten Leichenwärterhaus, Führungen zu den Bau- und Naturdenkmalen, Grabstätten von Persönlichkeiten und Grabmodellen – möchte der Verein den Friedhof als Gartendenkmal, Naturraum und kulturhistorische Besonderheit ins öffentliche Bewusstsein rücken.

„Durch Corona wissen wir, wie wichtig Natur ist“, sagt Karin Engelmann. Wegen der Pandemie mussten aber viele Veranstaltungen ausfallen. Auch das Sommerfest des Friedhofsvereins wird es nicht geben. So fallen Einnahmen weg, die er für seine Arbeit dringend benötigt.

„Wir hoffen, dass die Hanseschau noch stattfindet, auf der wir uns präsentieren können. Außerdem wird der Tag des offenen Denkmals am 13. September auf dem Friedhof stattfinden“, kündigt Karin Engelmann an.

Info-Raum gemeinsam mit dem Naturschutzbund

Den Informationsraum im Leichenwärterhaus möchte der Friedhofsverein gemeinsam mit dem Naturschutzbund nutzen. Denn auf dem Dachboden haben sich Fledermäuse niedergelassen. Sie zählen zu den faszinierendsten Säugetieren unserer heimischen Tierwelt. Allerdings auch zu den bedrohtesten, denn ihre Lebensräume dezimieren sich immer stärker. Laut Bundesnaturschutzgesetz stehen nicht nur die Fledermäuse selbst, sondern auch ihre Quartiere unter Schutz.

Die Angst vor dem Scheintod Im 19. Jahrhundert war die Angst der Menschen, lebendig begraben zu werden, weit verbreitet. In den 1830er-Jahren hatte sie ihren Höhepunkt erreicht. Angehörige brachten ihre Verstorbenen ins Leichenwärterhaus, um ganz sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot waren. Bis dahin wurden sie zu Hause aufgebahrt und nach drei Tagen bestattet. Jetzt wurden die Liegefristen allerorts verlängert. Um den hygienischen Anforderungen Rechnung zu tragen, errichtete die Stadt Wismar auf dem neu angelegten Friedhof eine Halle zur Aufbahrung der Toten. Ein Leichenwärter wohnte gleich nebenan. So konnte er, sobald jemand erwachte, gezielte Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.

Von Haike Werfel