Wismar

Sieben ehemalige Verkäuferinnen vom früheren HO-Betrieb in Wismar, haben sich seit 30 Jahren erstmals zusammengefunden. Im Wismarer Café „Eigensinn“ trafen sich die früheren Kolleginnen, um aus alten (Arbeits-)Zeiten zu plaudern und Erinnerungen auszutauschen. Die Jüngste in der Runde ist sechzig, die Älteste neunzig Jahre. Obwohl sie in verschiedenen Verkaufsstellen tätig waren, verbindet die Frauen eine Gemeinsamkeit: Sie haben Modenschauen veranstaltet – im Kaufhaus, auf Betriebsfesten und in Gaststätten.

Auch drei Männer im Modenschau-Team

Sibylle Kriegsmann als Modenschau-Moderatorin. Quelle: privat

Sibylle Kriegsmann hatte die Idee zu dem Treffen. Sie leitete damals die Schuhwarenabteilung im HO-Warenhaus, das Karstadt-Stammhaus, später den Kundendienst, und moderierte die Modenschauen. „Ich habe sogar noch meine Moderatoren-Karten“, erzählt sie. Manche der ehemaligen Mitstreiterinnen traf sie hin und wieder beim Einkaufen, andere versuchte sie ausfindig zu machen. Auch drei Männer gehörten zum Modenschau-Team, die habe sie leider nicht gefunden: Siegfried Rietz, Wolfgang Trude und Malte Lange.

Meist zehn Models auf dem „Laufsteg“

Anfang der 1970er-Jahre, so einigen sich die Damen, begannen sie mit den Modenschauen in Wismar. Die allererste soll in der „Sonne“, eine Gaststätte mit großem Saal (heute eine H&M-Filiale), stattgefunden haben. In der Regel waren zehn „Models“ auf dem „Laufsteg“. Jeder hatte meist sechs Modelle zu präsentieren. Hinter den Kulissen halfen ihnen die Ankleider, die Kleidungsstücke zu wechseln. „Wir haben sie nicht mit Hast angezogen“, meint Lotti Timmermann. Sie arbeitete damals in der Kinderabteilung.

Keine Bademode vorgeführt

„Wir haben Sachen gezeigt, die wir verkaufen wollten“, erzählt Christel Albrecht, die vor allem Damenkonfektion verkaufte. Sie räumt aber ein: „Uns hat nicht immer alles gefallen, was wir vorgeführt haben.“ Rosi Sauvan, in der Damen- und in der Herrenabteilung tätig, widerspricht: „Ich habe nicht angezogen, was mir nicht gefiel.“ Präsentiert wurde auch Nachtwäsche. Bademode hingegen nicht.

Regelmäßig Schau im Warenhaus

Im HO-Warenhaus fanden die Modenschauen in der zweiten Etage statt – oftmals mit Kleidung, die neu eingetroffen war . „Wenn wir außerhalb aufgetreten sind, dann gab es anschließend zum Teil auch einen Verkauf“, berichtet Christel Albrecht. Die Frauen erzählen von mehr als zweistündigen Modenschauen unter anderem in der Schüler-Gaststätte am Kagenmarkt, im MTW-Klubhaus oder im „Blauen Bock“ in Groß Stieten.

Kleidung auch in großen Konfektionsgrößen

„Heute gibt es nur Modenschauen mit schlanken Größen. Wir haben auch Kleidung bis zur Größe 48/50 präsentiert. Das wurde von den Kunden sehr anerkannt. Wir hörten dann: ‚Wi schön, dat Se grote Grötten anbeiden daun, die Dicke ok mal kopen könnt‘“, erzählt Lotti Berg. Sie war bei HO Kurzwaren tätig und zuletzt in der Kaufhalle am Platz des Friedens. „Früher passten die Größen wenigstens“, bemerkt Gisela Gärmann, die Teppiche und Gardinen verkaufte.

Vor dem Auftritt gab’s „Laufwasser“

Ob die Models Lampenfieber vor ihrem Auftritt hatten? „Es gab vorher Laufwasser“, verrät jemand und die Frauenrunde lacht. „Zwischendurch gab’s Kulifutzki“, ergänzt Lotti Berg. Wieder großes Gelächter. „Das war ein Likörchen“, erläutert sie.

Lustige Modenschauen und Witze zum Schluss

Auf den eigenen Betriebsfesten hat das Team auch lustige Modenschauen veranstaltet. „Wir haben uns zum Spaß zu einem Thema verkleidet“, erklärt Sibylle Kriegsmann und erinnert unter anderem an die Gottlieb-Wendehals-Polonaise. Als Moderatorin hat sie zum Schluss der Show häufig auch Witze erzählt. „Aber nur anständige“, versichert sie.

Ein einziges Mal, meinen die Frauen, haben sie Mode aus dem „Exquisit“-Laden in der Krämerstraße vorgeführt. Das war hochpreisige Bekleidung. „180 DDR-Mark kostete ein Samtpullover“, weiß Heidi Röpcke noch genau. Sie hat 1958 bei der HO angefangen.

„Unsere Arbeitsjahre waren eine schöne Zeit“

Die Frauen sind sich einig: Ihre Arbeitsjahre waren schöne Jahre. Sie möchten diese Zeit nicht missen. Zum Abschied geben sie sich das Versprechen, sich in einem halben Jahr wiedertreffen zu wollen. Sibylle Kriegsmann soll’s organisieren, sie habe „es immer in die Hand genommen“, meinen ihre ehemaligen Kolleginnen.

Was war die HO? HO steht für Handelsorganisation. Sie war ein staatliches Einzelhandelsunternehmen in der DDR, das sich im Volkseigentum befand. Der Handel umfasste alle Bereiche des Lebens – von Lebensmitteln bis zu Haushaltswaren. Nach der politischen Wende wurde die HO 1990 aufgelöst.

Von Haike Werfel