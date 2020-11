Wismar

Die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft veranstaltet am ersten Advent traditionell einen verkaufsoffenen Sonntag. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr haben zahlreiche Geschäfte in der Wismarer Altstadt und im Alten Hafen geöffnet.

„Wir laden herzlich zum vorweihnachtlichen Shoppen ein“, sagt Citymanagerin Victoria Binz-Gruber. Vielleicht sind es die ersten Weihnachtsgeschenke, die es zu besorgen gilt, oder aber noch die letzten. Gerade in der historischen Altstadt haben zahlreiche Geschäfte geöffnet.

Weihnachtsmann kommt ins Karstadt-Kaufhaus

Mit dabei ist Galeria Karstadt Kaufhof. „Wir bieten zwanzig Prozent auf fast das gesamte Sortiment. Außerdem gibt es Sonderangebote“, wirbt Filialgeschäftsführerin Fitore Gashi für einen Einkaufsbummel. Der ist von 13 bis 18 Uhr im Karstadt-Stammhaus möglich. „Damit es für die Kinder nicht so langweilig ist, haben wir einen Weihnachtsmann engagiert, der Süßigkeiten verteilt.“

Fitore Gashi freut sich, dass die großen Häuser und Marken – beispielsweise H&M, C&A, Esprit, Tom Tailor, Kressmann und Hugendubel – sich ebenfalls an der Aktion beteiligen.

Offene Läden sind Tradition am ersten Advent

Aber auch kleinere, inhabergeführte Geschäfte machen mit. So öffnet Matthias Rihl sein Elektrohaus. „Das ist Tradition am ersten Advent. Ich hatte eigentlich die letzten zwanzig Jahre immer am ersten Adventssonntag offen“, sagt der Wismarer. Ähnlich äußert sich Berit Köpcke von der Goldschmiede Brinckmann. „Wir machen auch wieder mit“, erklärt die Geschäftsführerin. Am Alten Hafen können Kunden beispielsweise im Laden „Meersachen“ regionale und maritime Produkte sowie Modeartikel erwerben.

