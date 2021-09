Wismar

Eine turnusmäßige Bauwerksprüfung der Hochbrücke Wismar steht in der kommenden Woche an. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern wird die Unterseite des Bauwerks in Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Schwerin und der Straßenmeisterei Wismar untersuchen. Daher kommt es in der Zeit von Montag, 13. September, bis Donnerstag, 16. September, zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen.

Die Untersuchung ist Teil der alle sechs Jahre durchzuführenden Hauptprüfung des gesamten Bauwerkes. In den Vormonaten sind bereits die Oberseite der Brücke und der über Bahngleise führende Teil der Unterseite untersucht worden. Bei der Hauptprüfung findet eine „handnahe“ Begutachtung aller Bauwerksflächen statt, heißt es aus der Pressestelle des Landesamtes. Dazu werde die gesamte Unterseite der Brücke von einem Brückenuntersichtgerät aus inspiziert. Für den dabei einzusetzenden Besichtigungssteg und wegen der Gefahr von herabfallenden Teilen muss der Bereich unter der Brücke komplett von Fahrzeugen geräumt werden.

Die Hochbrücke Wismar wurde im Jahr 1970 erbaut und weist diverse Konstruktionsmängel und Vorschädigungen auf. Eine Grundinstandsetzung im Jahr 2004 konnte die Befahrbarkeit des Bauwerkes für begrenzte Zeit erhalten. Die Brücke unterliegt verkürzten Prüfintervallen und die kritischen Bereiche der Brückenunterseite müssen jährlich bei Sonderprüfungen untersucht werden. Parallel wird an der Planung eines Ersatzes der Brücke gearbeitet.

Von OZ