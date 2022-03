Wismar

In Wismar werden in diesem Jahr weitere Stolpersteine verlegt. Für die Familien Weingarten, Kann, Cohn und Kohn verlegt der Künstler Gunter Demnig sie im Mai. An die Familie Rosenberg und den Wismarer Fritz Stein soll auf diese Weise ab November erinnert werden.

Die Kaufmannsfamilie Cohn hat mehr als 50 Jahre in Wismar Bekleidungsgeschäfte geführt. Ebenso im Focus stehen drei Wissenschaftler jüdischer Herkunft, die als Dozenten an der Wismarer Ingenieur-Akademie gewirkt haben: Dr. Adolf Weingarten, zeitweilig auch Direktor der Akademie, Dr. Felix Kann und Dipl.-Ing. Herbert Kohn. Etwa 15 Angehörige der Familien Kann, Cohn und Kohn werden zu den Verlegungen aus Israel und aus Österreich anreisen.

Nach Berlin und Wismar

Der Familie von Fischel Rosenberg wird im November gedacht. Der Kaufmann wurde 1890 in der polnischen Stadt Radom geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg kam er mit seiner Frau Beyla nach Deutschland. Erste Spuren der Familie sind 1920 in Berlin-Neukölln zu finden, dort wurde Tochter Ida geboren. Von der Großstadt zog die Familie 1921 ins mecklenburgische Wismar, wo Rosenberg ein „Berliner Partiewarenhaus“ eröffnete, in dem er Kleiderwaren und Schuhe verkaufte. Das Geschäft befand sich in der Großschmiedestraße 3, später zog es in die ABC-Straße, zunächst in die Nr. 26 und ab etwa 1933 dann in die Nr. 11. 1923 erblickte Tochter Gerda das Licht der Welt, 1928 Sohn Ignaz.

Einbürgerung scheiterte

Fischel Rosenberg führte ein kleines, aber gut gehendes Geschäft. Die Familie war Teil der Wismarer Gesellschaft, so dass Rosenberg 1929 die deutsche Einbürgerung beantragte. Das wurde im Wismarer Rathaus positiv aufgenommen. Rosenberg führte einen „unbescholtenen Lebenswandel“, sorgte gut für seine Familie, zahlte pünktlich Steuern und sprach und las fließend deutsch. Er war sozial engagiert, hatte in der Inflationszeit wiederholt Kleidung für bedürftige Kinder gespendet. „Da Rosenberg bisher eine gute deutsche Gesinnung gezeigt hat, dürften der Einbürgerung keine Schranken entgegenstehen“, so der Beamte. Das Innenministerium in Schwerin lehnte eine Einbürgerung allerdings ab, vor allem weil Rosenberg noch nicht lange genug in Deutschland lebte. Und zu einer Einbürgerung sollte es auch nicht mehr kommen. Als am 30. Januar 1933 Hitler an die Macht kam, sagte Rosenberg – den nationalsozialistischen Antisemitismus im Blick – zu seinem Vermieter: „Für uns ist kein Platz mehr in Deutschland!” Der antwortete: „So schlimm kann es doch nicht werden.“

Durch Boykott in rote Zahlen

Durch die von der SA und anderen NS-Organisationen initiierten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte kam Rosenbergs Geschäft in die roten Zahlen. Der politische und wirtschaftliche Druck wirkte sich auf seine psychische Gesundheit aus. Im Frühjahr 1935 befand er sich auf einer Reise in Polen, wo er versuchte, von Verwandten Geld zu bekommen, um Schulden zurückzahlen zu können. In Warschau brach er zusammen. Ein Arzt schloss eine baldige Genesung aus. Daraufhin war Beyla Rosenberg gezwungen, das Geschäft aufzulösen. Ihr zur Seite gestellt wurde als Konkursverwalter ein Wismarer Kaufmann, der NSDAP-Mitglied war. In den NS-Zeitungen „Völkischer Beobachter“ und „Niederdeutscher Beobachter“ wurde in Folge das „Konfektions- und Schuhwarengeschäft mit Warenlager der Konkursmasse Rosenberg“ zum Verkauf angeboten. Dies sei, so die Anzeigen, eine „selten günstige Gelegenheit zur Existenzgründung“, allerdings nur für „Parteigenossen“, die sich hier an jüdischem Eigentum bereicherten. Im August 1935 übernahm ein Kaufmann aus Hagenow das Geschäft. Zu dieser Zeit war Beyla Rosenberg mit ihren Kindern schon nach Polen ausgereist. Die Familie zog schließlich in Fischel Rosenbergs Geburtsstadt Radom.

Vergast, erschossen, verbrannt

Schon Ende September 1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurde Radom von deutschen Truppen eingenommen. Die Nationalsozialisten errichteten ein Ghetto für die jüdischen Einwohner der Stadt. Die Juden im Ghetto Radom wurden im Holocaust auf verschiedenste Weise grausam ermordet: Sie wurden vergast, erschossen, lebendig verbrannt oder begraben, sie starben durch Erschöpfung aufgrund von Zwangsarbeit, durch Epidemien oder mangels medizinischer Versorgung. Manche Juden nahmen sich das Leben, um der Festnahme und weiterer Verfolgung zu entgehen. Andere wurden in Konzentrationslager deportiert. Kaum einer der 30 000 jüdischen Einwohner Radoms überlebte. Ein letzter Hinweis zu Fischel und Beyla Rosenberg in Radom findet sich im März 1941, als beide Ausweispapiere beantragen. Von ihren Kindern Ida und Ignaz gibt es keinerlei Spuren. Gerda Rosenberg wurde im September 1943 nach Auschwitz deportiert und dort am 21. Dezember 1943 ermordet.

Schüler stellen Biografien vor

Zu den ersten Stolpersteinverlegungen am 24. Mai wird es weitere Veranstaltungen geben: Am Montag, 23. Mai, findet um 18.30 Uhr im Zeughaus eine Veranstaltung mit dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium statt. Dabei werden einzelne Biografien vorgestellt und eine Ausstellung in der Bibliothek eröffnet, die die Schülerinnen und Schüler vorbereitet haben. Am Abend des 25. Mai ist im Wismarer Theater das Stück der Fritz- Reuter-Bühne Schwerin „Ünnerste Schuuwlaad links“ zu sehen.

