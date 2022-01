Wismar

Als die Sirene am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in Wismar ertönte, war das Wasser bereits über die Kaikante geschwappt. Es stieg und überschwemmte die Straße im Hafenbereich, die am Ende gesperrt werden musste. OZ-Leser René Schröder hat die Situation mit seinem Handy eingefangen.

Von OZ