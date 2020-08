Wismar

Die Sommerferien sind zu Ende, mit dem Sommer beginnt für viele junge Menschen die Berufsausbildung. „Anfang August durften wir bei Egger Holzwerkstoffe im Werk Wismar 25 neue Auszubildende in den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen begrüßen“, freut sich Mathias Tarnow (Referent Personalentwicklung & Ausbildung), dass alle Ausbildungsplätze besetzt werden konnten.

Das ist, so berichtet Peter Todt als Geschäftsbereichsleiter für Aus- und Weiterbildung der IHK zu Schwerin, schon lange nicht mehr selbstverständlich. Allein in der Hansestadt Wismar sind laut IHK-Lehrstellenbörse noch 30 Stellen unbesetzt. In ganz Westmecklenburg – dem Einzugsbereich der IHK Schwerin – sind noch 650 Lehrstellen unbesetzt.

Egger lockt seine jungen Leute mit besonderen Geschenken ins Unternehmen. „Ein iPad zum Ausbildungsbeginn, Fahrtkostenpauschale und Kostenbeteiligung in unserem Azubi-Hotel sowie eine kostenlose Verpflegung während der Ausbildungszeit“, zählt Mathias Tarnow auf. Dazu kommt die „Übernahmegarantie bei einem entsprechenden Abschluss und persönlichem Einsatz“.

Bewerbungen zu Corona-Zeit

„Natürlich standen wir vor der Herausforderung, dass aufgrund der Situation im April/Mai kaum Bewerbungsgespräche möglich waren“, berichtet Mathias Tarnow weiter aus dem Egger-Werk. Die Gespräche fanden per Telefon und als Videokonferenzen statt.

Jacqueline Bernier vor einem der Werbeplakate, mit denen das Wismarer Krankenhaus für die Ausbildung in der Pflege wirbt. Quelle: Nicole Hollatz

Das Sana-Hanse-Klinikum Wismar schickte seinen geeigneten Bewerbern in diesem Jahr ganz ohne Gespräche die Verträge. „Wir sind froh, dass alle 36 unterschrieben haben“, berichtet Jacqueline Bernier aus der Personalabteilung. Denn gerade im Krankenhaus werden Azubis gesucht. Sana hat schon in den Vorjahren große Plakataktionen gestartet und beispielsweise auf Bussen und in Wartehäuschen für die Berufe geworben.

Hoffen auf den ersten Tag

Im Wismarer Krankenhaus sind alle Ausbildungsstellen besetzt. Aber: „Wir hoffen, dass auch alle am ersten Tag kommen“, berichtet Jacqueline Bernier. Dass ein Azubi einfach nicht auftaucht, kommt regelmäßig vor, auch in anderen Unternehmen. Ein späterer Einstieg für Nachrücker ist aber im Krankenhaus kaum möglich.

Freie Ausbildungsplätze sind online Wegen der Coronakrise und den geschlossenen Schulen fehlte ab Mitte März die abschließende Berufsorientierung für viele Schüler, meint Peter Todt, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK zu Schwerin. Damit entfiel der letzte und oftmals entscheidende Kontakt zu den Schulabgängerinnen und Schulabgängern. Aus diesem Grund wurde kurzfristig die IHK-Ausbildungskampagne „Mach, worauf du Bock hast“ ins Leben gerufen“, so Todt. Sie ist auf den sozialen Kanälen Instagram und Facebook mit persönlichen Geschichten und Erlebnisberichten von Auszubildenden aus den IHK-Unternehmen ebenso präsent wie auf den Monitoren in Bussen und Bahnen des Schweriner Nahverkehrs. Er ist optimistisch, dass noch viele der offenen Lehrstellen besetzt werden können. „Dafür stehen die zahlreichen Angebote unter www.ihk-lehrstellenboerse.de zur Verfügung. Auch die IHK zu Schwerin steht Jugendlichen für kurzfristige Beratungsmöglichkeiten zur Seite, telefonisch erreichbar unter 0385 / 51 03 421 oder per E-Mail: ehrich@schwerin.ihk.de. Schließlich geht es um die berufliche Zukunft der Schulabgänger und somit um die Fachkräftesicherung Westmecklenburgs, die uns sehr am Herzen liegt“, wirbt Peter Todt.

Jeweils zwei Azubis werden in den Bereichen operationstechnische und anästhesietechnische Assistenz ausgebildet, zwei beginnen das neue duale Studium zur Hebamme. 30 beginnen am 1. September die Ausbildung als Pflegefachkraft.

„Ein neuer Ausbildungsberuf, der die vorherigen Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildungen zu einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengefasst“, informiert Jacqueline Bernier. Die Azubis lernen alle Bereiche kennen, sind vielseitig einsetzbar und können später entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen.

Azubis aus Indien und Vietnam

Sieben der 30 angehenden Azubis im Wismarer Krankenhaus kommen aus Indien. 2019 hatte das Krankenhaus erstmals indische Azubis, und gute Erfahrungen gemacht. Denn es wird jedes Jahr schwieriger, die Ausbildungsplätze zu besetzen. „Wir bilden für den eigenen Bedarf aus“, so Jacqueline Bernier.

Nur ein Teil der jeweiligen Azubis schafft die Ausbildung und die Prüfungen. Wer gut abschließt, wird nicht nur in Wismar mit Handkuss genommen. Wenn 10 der 30 Jugendliche die Ausbildung schaffen und in Wismar bleiben wollen, wäre Jacqueline Bernier glücklich.

Traumberuf Krankenschwester

Johanna Schmidt (18) ist fast im dritten Lehrjahr als Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Ich wollte schon als kleines Kind Krankenschwester werden“, lacht die Wismarerin. Bei Praktika im Wismarer Krankenhaus hat sich der Berufswunsch bestätigt.

Traumberuf Krankenschwester: Johanna Schmidt (18) ist fast im dritten Lehrjahr als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Quelle: Nicole Hollatz

Johanna Schmidt ist begeistert, vom Beruf und der Ausbildung im Wismarer Krankenhaus: „Es macht einfach Spaß, zur Arbeit zu kommen! Man wacht morgens auf und freut sich auf die Arbeit. Klar ist der Job stressig mit den Schichten, aber wenn man es mit Leib und Seele macht, ist es doch egal, ob Früh-, Spät- oder Nachtschicht.“ Und das Schönste: Sie möchte in Wismar bleiben.

Warten durch Corona

Ähnlich motiviert sind erfahrungsgemäß auch die jungen Erwachsenen aus Indien, die dort intensiv auf die Arbeit in Deutschland vorbereitet werden. Nun wartet das Krankenhaus auf Meldung aus der indischen Botschaft, wegen Corona ist derzeit unklar, wann die jungen Menschen nach Deutschland kommen dürfen.

„Wer gut und motiviert ist und sich nun bewirbt, den nehmen wir sofort!“ Svenja Preuss vom Dehoga Regionalverband Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Gleiches berichtet Svenja Preuss vom Hotel „Alter Speicher“. Ihre Azubis kommen zum Teil aus Vietnam. Wenn sie denn kommen dürfen. Als Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Wismar weiß sie, die Kollegen bilden in diesem Jahr weniger aus, auch durch die Corona-Verluste und durch die geringere Qualität der Bewerber –manch einer hat keinen Schulabschluss.

„Viele Jugendliche kümmern sich jetzt erst im August um eine Lehrstelle“, berichtet sie. Auf solche „Spätzünder“ hofft die Branche noch. „Wer gut und motiviert ist und sich nun bewirbt, den nehmen wir sofort!“, verspricht Svenja Preuss.

Traumberuf Koch

Artus Celotarijous (20) hat gerade seine Kochlehre in der Küche bei Svenja Preuss angefangen. „Kochen ist meine Passion! Das ist genau das, was ich machen will!“, erzählt er begeistert. Er hat Praktikum gemacht, zur Probe gearbeitet und sich danach beworben: „Das ist genau meins!“

Stressig ist der Job, das weiß er. „Das ist aber alles eine Frage der guten Kommunikation in der Küche!“ Der junge Mann kommt ursprünglich aus Lettland, seit 2011 ist er in Deutschland. „Es gefällt mir, sonst wäre ich nicht geblieben. Nur mit der Sprache hat es etwas gedauert“, lacht er.

