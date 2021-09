Wismar

Für diejenigen, die am Wochenende noch nichts vorhaben, hier einige Tipps: Eine 45 Kilometer lange Kinder- und Senioren-Radtour startet am Sonnabend, 25. September, um 10 Uhr an der Ostseite des Wismarer Rathauses in Richtung Hornstorf über Lübow nach Dorf Mecklenburg. Die Backsteinkirchen der Orte können auch von innen bestaunt werden. Eine Mittagspause wird in Lübow eingelegt. Wer nicht in die Gasstätte „Zur Kegelbahn“ einkehren möchte, sollte sich Verpflegung mitbringen. Die Tour endet in Metelsdorf vor den Toren Wismars.

Ebenfalls am Sonnabend laden die Braufreunde und das Braukombinat zu einem Braufest ins Wismarer Museum Schabell ein. Von 10 bis 18 Uhr kann gemeinsam Bier gebraut und bei Führungen und Vorträgen noch mehr über das Brauen gelernt werden. Für Musik sorgt Melodealer aus Rostock. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Zur Eintrittskarte gibt es eine Kostprobe vom Wismarer Bier.

Bogenschießen und Riesenmikado

Auf der Märchenwiese hinter der Museumshalle in Dorf Mecklenburg findet am Sonnabend ein Dorffest für die ganze Familie statt. Musik gibt es von DJ Martin, dem Blasorchester und dem Schulorchester. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher im Bogenschießen, Riesenmikado und Bobbycar-Rennen ausprobieren, über einen Flohmarkt schlendern und an einer Tombola teilnehmen. Auch eine Hüpfburg, Nähkurse und Kinderschminken gibt es. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ein plattdeutsches Programm mit Kaffee und Kuchen präsentiert am Sonnabend ab 15 Uhr der Verein „Klönsnack Rostocker 7“ im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Anmeldungen sind bis zum 24. September um 15.30 Uhr erwünscht (Telefon 038 41 / 79 00 20 oder per E-Mail an info@kreisagrarmuseum.de).

Musik hören

Gefeiert wird am Sonnabend auch auf dem Campus-Open-Air in Wismar. Auf dem Gelände der Hochschule treten von 12 bis 22 Uhr Künstlern aus unterschiedlichen Genres auf, zum Beispiel Kool Savas, VIZE und Mila. Karten können vor Ort erworben werden. Bezahlt wird auf dem Event nur mit EC-Karte. Zutritt nur für Genesene, Getestete oder Geimpfte und entweder per Luca-App oder Covpass-App. Mehr Infos unter: https://campusopenairwismar.de/

Im Klanghaus Ilow sind am Sonnabend ab 19.30 Uhr Timo Bautsch und Oliver Heinze zu Gast. Seit 2015 spielen die Gitarristen in ihren Konzerten eine energiegeladene Mischung aus Latin und Weltmusik, bis hin zu clubtauglichen Technobeats. Snacks und Getränke gibt es an der Bar. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es nur telefonisch unter 03841 / 385927 oder unter 0176 / 83123459 sowie per Mail info@kulturwirkstatt-ilow.de und liegen an der Abendkasse bereit. Einlass ist ab 18.30 Uhr Einlass.

Wandern in der Natur

Eine Wanderung durch das Naturschutzgebiet Dambecker Seen startet am Sonnabend um 14 Uhr am Dambecker Pfarrhof. Ein Experte, Naturschutzwart Rico Giese, führt die Teilnehmer herum. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen in der Pfarrscheune. Kuchenspenden sind willkommen.

Eine Pilzwanderung zum Forsthof Turloff beginnt am Sonnabend um 8 Uhr am Wismarer Parkhaus am Hafen. Zweittreffpunkt ist um 9 Uhr auf der Parkfläche vor dem ehemaligen Café Naschwerk in Weberin. Fans von Maronen, Pfifferlingen und Steinpilzen können hier zu gegebener Zeit voll auf ihre Kosten kommen. Auch Adam und Eva wird ein Besuch abgestattet. Das sind zwei mächtige Mammutbäume. Die Wanderung kann bis in den Nachmittag andauern und kostet 10 Euro, für Kinder 2,50 Euro.

Von Annalena Wallenta