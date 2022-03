Wismar

Täglich neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen. Ungeimpfte infizieren sich, es kommt zu Impfdurchbrüchen. Derzeit sind mehr als 6000 Menschen in Nordwestmecklenburg in Quarantäne. Vor allem in den Schulen und Kindertagesstätten grassiert das Virus. Berufstätige Eltern müssen ihr Kind betreuen oder selbst in die Isolation. Kaum ein Bereich, der nicht von Personalausfällen betroffen ist.

Ein Viertel des Klinikpersonals fehlt

Viele Krankheitsfälle gibt es im Sana-Hanse-Klinikum, wie Geschäftsführer Michael Jürgensen bestätigt. „Ein Teil der Beschäftigten ist infiziert, ein Teil in Quarantäne, ein weiterer betreut sein krankes Kind und der größte Anteil ist an allen anderen Krankheiten erkrankt.“ Der Klinikchef schätzt, dass derzeit 25 bis 30 Prozent der Belegschaft krankgeschrieben sind. Das betrifft Mitarbeitende in allen Bereichen des Krankenhauses. Die Klinikleitung hat auf den hohen Krankenstand reagiert. „Wir haben nicht notwendige Operationen verschoben, Stationen zusammengelegt und die Patientenbelegung reduziert. So ist die Arbeit für das verbliebene Personal machbar und umsetzbar und die Patienten werden weiterhin vernünftig behandelt. Das ist das Allerwichtigste.“ Michael Jürgensen hofft, dass sich die Personalsituation schnellstmöglich entspannt und wieder genügend Beschäftigte da sind.

Trotz hoher Infektionszahlen bei Egger kein Produktionsausfall

Mit personellen Ausfällen hat auch das Egger-Werk zu kämpfen. „Die Fallzahlen sind derzeit so hoch, dass sie auch bei uns Spuren hinterlassen. Das wird von den Kollegen kompensiert, so weit es geht. Aber wir haben keine Produktionsausfälle“, sagt Geschäftsführer Ralf Lorber. „Bestimmte Projekte, für die wir Spezialisten brauchen, die jetzt nicht zur Verfügung stehen, oder Einzelthemen werden solange verschoben, bis wieder alle Mitarbeiter an Bord sind. Es ist noch alles händelbar.“

Bei Nahbus, dem Busunternehmen des Landkreises, waren und sind Mitarbeiter immer wieder in Quarantäne. „Aber bis jetzt musste noch keine Fahrt ausfallen. Wir konnten die Ausfälle immer abfedern“, sagt Unternehmenssprecherin Silke Fischer. Busfahrer würden beispielsweise ihren Urlaubstag verschieben. Mitarbeiter aus der Verwaltung und Einsatzleiter springen ebenfalls ein, wenn sie einen Beförderungsschein haben.

Große Herausforderung, Pflegedienste abzudecken

Ein sensibler Bereich ist die ambulante Pflege. Seit Februar habe der Pflegedienst Hameyer immer wieder personelle Engpässe zu kompensieren, weil Kollegen in Quarantäne müssen. „Aber wir konnten die Dienste immer noch abdecken und gut nachbesetzen“, sagt Standortleiterin Dörte Pukowski. Sie nennt es einen glücklichen Umstand, dass bisher nicht so viele Beschäftigte zeitlich auf einmal, also geballt, in Quarantäne mussten. „Unsere Mitarbeiter sind sehr, sehr einsichtig und unterstützen den Pflegedienst sehr stark. Sie verschieben ihre freien Tage und springen ein, wenn Kollegen ausfallen.“ Das sei sehr herausfordernd für alle Beteiligten Tag für Tag und Woche für Woche, die Dienste abzudecken. Dabei würden auch Leitungskräfte, die die fachlichen Voraussetzungen haben, helfen. „Die medizinische Versorgung, die Grund- und Behandlungspflege der Menschen muss sichergestellt sein. Aber gewisse Dienstleistungen wie einen Einkauf oder die Hauswirtschaft oder einen Spaziergang kann man zusammen mit dem Kunden verschieben“, erklärt Dörte Pukowski.

Stadtbedienstete arbeiten im Homeoffice

Aktuell stark betroffen ist auch die Wismarer Stadtverwaltung. „Da kann es sein, dass bestimmte Dinge liegen bleiben und die Bearbeitung etwas länger dauert“, sagt Andreas Nielsen, stellvertretender Pressesprecher. Beispielsweise im Bürger-Service-Center wartet man derzeit länger auf einen Termin. Aber die Kernverwaltung sei gut arbeitsfähig, denn die meisten Beschäftigten seien mit einem Rechner und Zugangsdaten ausgestattet und können zu Hause arbeiten. Wer nicht krankgeschrieben ist, arbeitet laut Nielsen im Homeoffice weiter. Die Zahl der sich in Isolation befindlichen Angestellten ändere sich von Woche zu Woche.

Personelle Probleme habe auch der städtische Entsorgungsbetrieb. Bislang können aber sämtliche Touren zur Leerung der Abfalltonnen abgedeckt werden.

Totalausfall: Acht von zehn Bäckern infiziert

Von einem Super-Gau spricht Robert Schilling, als im Januar in der Bäckerei Tilsen acht von zehn Bäckern ausfielen. „Wir konnten nicht produzieren, also gab es keine Produkte in unseren Läden. Wir haben für eine Woche den Betrieb und die fünf Filialen schließen müssen.“ Nach dieser Erfahrung will der Handwerksbetrieb die tägliche Testpflicht für seine Gesellen in der Backstube, die noch nicht alle geboostert sind, beibehalten und auch die Maskenpflicht, erklärt Robert Schilling, Schwiegersohn von Bäckermeister Klaus Tilsen. „Ich bin dafür, dass die scharfen Corona-Regeln weiterhin in MV gelten. Es nützt ja nichts, wenn die Krankenhäuser frei sind, dafür aber die Betriebe alle dicht sind. Da müssen wir schon alle miteinander an einem Strang ziehen, damit wir die Pandemie gut über die Runden kriegen.“ Sieben bis zehn Tage Quarantäne für Mitarbeiter sei aus betrieblichen Gründen schwierig. „Für die Verkäuferinnen mussten wir Kurzarbeit beantragen. Jetzt sollen wir aber kein Kurzarbeitergeld bekommen, obwohl es für solche Fälle gemacht wurde. Wir sind gezwungen, mit einem Anwalt dagegen vorzugehen. Das zehrt alles an den Nerven“, beklagt Schilling, zuständig für die Buchführung im Familienbetrieb.

Die Omikron-Variante Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Risiko der Corona-Variante B.1.1.529, die als Omikron bezeichnet wird, als „sehr hoch“ ein. Omikron sei „besorgniserregend“. Diese Klassifizierung ist laut WHO ein Signal, dass eine Variante ansteckender sein oder zu schwereren Krankheitsverläufen führen kann. Außerdem besteht bei „besorgniserregenden Varianten“ die Gefahr, dass herkömmliche Impfungen, Medikamente oder Corona-Maßnahmen weniger wirksam sind. Dass jetzt viele Menschen nicht so schwer erkranken würden, liege an den Impfungen und nicht am milderen Virus, erklärt der Corona-Experte Lars Kaderali, Bioinformatiker in Greifswald. Die Krankheitsverläufe seien vergleichbar mit dem ursprünglichen Wuhan-Virus, also der ersten Variante.

Von Haike Werfel