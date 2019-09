Wismar: Vollsperrung der Straße An der Lübschen Burg

Wismar

Im nächsten Jahr sollen die Bauarbeiten für die neue Werftstraße beginnen. Als vorbereitende Maßnahme wird die Straße An der Lübschen Burg für 386000 Euro auf Vordermann gebracht. Für gut zwei Wochen wird sie aus diesem Grund voll gesperrt. Baubeginn ist am Montag, 16. September. Voraussichtlich am Mittwoch, 2. Oktober, soll der Verkehr wieder ungestört rollen können.

Die Straße An der Lübschen Burg ist die Verbindung zwischen der Westtangente und der Lübschen Straße. Auf einer Länge von gut einem Kilometer wird die Fahrbahn in Asphaltbauweise erneuert.

Auf Autofahrer werden längere Fahrzeiten und Umleitungen zukommen, wer mit dem Bus unterwegs ist, muss sich auf Änderungen einstellen.

„Straße von großer Bedeutung“

Bausenator Michael Berkhahn ( CDU): „Für uns ist diese Straße von großer Bedeutung. Die Presse hat ja gerade darüber berichtet, wie weit die Kreuzfahrtproduktion gediehen ist. Die Kabinenproduktion läuft auf Hochtouren, da müssen wir eine stabile Logistik und Wege in die Werft vorhalten. Deshalb ist diese Straße das Wichtigste, auch um andere Zufahrten, insbesondere die am Baumarkt, zu entlasten. So wird sichergestellt, dass der Verkehr weiter aus der Altstadt rausgehalten wird.“

Keine Zufahrt zur Westtangente

Die Vollsperrung der Straße „An der Lübschen Burg“ wirkt sich auf eine Reihe von anderen Straßen aus. Betroffen sind die Anbindung an die Westtangente, die Zufahrt zur Straße Zum Festplatz (Bürgerpark) und die Mozartstraße. Die Zufahrt zum angrenzenden Wohngebiet „Musikerviertel“ ist für die Bauzeit nur über die Richard-Wagner-Straße möglich. Die Straße Zum Festplatz ist während der Bauarbeiten nur über die Lübsche Straße erreichbar.

Wegen der Vollsperrung kommt es auch zu Einschränkungen im Bus-Linienverkehr. Laut Nahbus wird die Haltestelle „Tierpark/Bürgerpark“ von den Linien 1 und 2 während dieser Zeit nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Lübsche Burg“ auszuweichen.

Da die Nebenanlagen von der Baumaßnahme nicht betroffen sind, gibt es keine Einschränkungen für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr.

Im Frühjahr wurde die Westtangente zwischen der Zu- und Abfahrt Dammhusener Chaussee (Landesstraße 012) bis zur Lübschen Burg erneuert. Die Baukosten beliefen sich auf rund eine Million Euro und wurden vom Bund bezahlt. 2018 war der erste Abschnitt der Westtangente vom Kreisverkehr bis zur Anschlussstelle Dammhusener Chaussee modernisiert worden. Der dritte Abschnitt bis Gägelow steht noch aus.

Straße entlastet Innenstadt

Im Gewerbergebiet Dammhusen werden die Schiffskabinen für MV Werften produziert. Bis Mitte November werden in der Rostocker Werft 1000 Kabinen für die Global Class eingebaut. Weitere 2400 folgen in Wismar. Hier sollen die Kabinen über die Westtangente, über die Straße An der Lübschen Burg und später über die neue Werftstraße auf das Werksgelände transportiert werden. Damit soll der innerstädtische Verkehr entlastet werden.

Sommer 2020: Baubebginn für Werftstraße

Bis Ende des Jahres soll Baurecht für die neue Werftstraße geschaffen werden, für den Frühsommer 2020 ist der Baubeginn der Arbeiten vorgesehen. Die Straße verläuft von der Kreuzung Lübsche Straße/An der Lübschen Burg/Lidl-Markt durch die Gartenanlage zum Gelände von MV Werften, weiter parallel an der Werft entlang bis zum Wendorfer Weg/Gewerbegebiet West.

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann