Wismar: Von Kunstmarkt über Hochzeitsmesse und Kneipenfestival – das ist los am Wochenende

Der bundesweite Vorlesetag wird am Freitag gefeiert – auch in der Stadtbibliothek Wismar. Lesepaten und Mitarbeiter bieten im Kinderbereich ein buntes Vorlese- und Bewegungsprogramm an, denn diesmal steht der Tag unter dem Motto „Sport und Bewegung“. Am Vormittag gibt es spannende Aktionen für geladene Kindergartengruppen. Nachmittags sind alle Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern willkommen, die Lust am Stöbern und Entdecken des Leseortes Bibliothek haben. Die öffentlichen Aktionen beginnen um 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, 16.30 Uhr und 17 Uhr. Mit dabei ist das beliebte Bilderbuchkino, zum Einsatz kommen außerdem Kamishibai (Erzähltheater) und die Bücherbühne. Um 16 Uhr wird der amtierende beste Vorleser Deutschlands – Anton Naab aus Wismar – als Ehrengast vorlesen. Der Schüler erhielt kürzlich den Wanderpokal der Stiftung Buchkultur und Leseförderung gekürt.

Autorin liest aus Kinderbuch vor

Auch die Buchhandlung Hugendubel engagiert sich am bundesweiten Vorlesetag. Am Freitag um 15 Uhr, können Kinder bei freiem Eintritt in der Wismarer Filiale der Autorin Julia Ginsbach lauschen. Sie liest aus ihrem spannenden Buch „Tafiti und die Savannendetektive“ vor. Es ist für Kinder von vier bis acht Jahren geschrieben.

Studenten bringen Schloss Wiligrad zum Leuchten

Die Interessengemeinschaft Schlossensemble Wiligrad lädt zu einer ungewöhnlichen Führung am Freitag ab 15 Uhr ein. Während der Tour präsentieren Studierende der Hochschule Wismar ihre Leuchtenentwürfe aus einem einwöchigen Workshop. Die rund 20 Erstsemester kommen aus mehr als zehn Ländern aus Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Betreut werden die Design-Studenten unter anderem von Bettina Menzel der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar und Petter Oyan von der Universität Oslo in Norwegen. Die Tour-Gäste dürfen der Präsentation beiwohnen. Treffpunkt ist am Eingang zum Hofladen/Café in Wiligrad. Der Eintritt ist frei.

Laternenumzug durch den Lindengarten

Die Kinder von einst erinnern sich gern daran wie Opa Schriever die Treckfidel auspackte und sie zu seinen Klängen bunten Laternen durch den Lindengarten tragen durften. An diese schöne Tradition knüpfte der Bürgertreff „TiL - Treff im Lindengarten“ bereits im vergangen Jahr an. Fast 100 große und kleine Laternenträger folgten damals diesem Aufruf. Und auch in diesem Jahr soll es wieder einen musikalischen Rundgang durch den herbstlichen Lindengarten geben. Statt Opa Schriever werden die „Bootsingers“ unter der Leitung von Simona Pamperin für Musik sorgen und hoffen natürlich bei den Klassikern wie „Ich gehe mit meiner Laterne“ und „Der Mond ist aufgegangen“ auf stimmliche Verstärkung durch die Gäste. Um 16:30 Uhr geht es am Freitag, dem 15. November 2019, los. Start- und Zielpunkt ist der Bürgertreff „TiL“ in der Bauhofstraße 17. Nach dem Laternenumzug gibt es im „TiL“ die Möglichkeit, sich mit Kürbissuppe und warmen Apfelsaft für den Heimweg zu stärken. Laternen bitte selbst mit bringen!

Zwei Tage Kino in Bad Kleinen

Der Heimatverein Bad Kleinen lädt am Freitag ab 19.30 Uhr und am Samstag ab 18 Uhr zum „Kino up’n Dörp“ ein in der Gästeinformation/Café Draegers (Hauptstraße 20). Gezeigt wird der Film „ Astrid“ über die ungewöhnlichen Jugendjahre von Astrid Lindgren, der Autorin von Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die Sitzplätze sind begrenzt, daher empfiehlt sich der Kartenvorverkauf.

Kunstmarkt im Inselmuseum

Am Samstag findet der diesjährige Kunstmarkt im Poeler Inselmuseum in Kirchdorf statt. Künstler und Kunstschaffende aus der Region präsentieren Bilder, Weihnachtsschmuck und Selbstgemachtes von 10 bis 16 Uhr und laden ein zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und Glühwein. Der Eintritt ist frei.

Hochzeitsmesse in Markthalle

In der Markt- und Eventhalle am Alten Hafen in Wismar findet am Wochenende eine Hochzeitsmesse statt. Jeweils von 11 bis 17 Uhr gibt es die Gelegenheit, detaillierter in die Planungen für den schönsten Tag des Lebens zu gehen. Egal ob romantische, originelle oder klassische Hochzeit – die Messe präsentiert einen bunten Mix aus Ideen. 21 Unternehmen präsentieren sich von Brautmoden- und Herrenausstattern über Fotografen, Friseure und Floristen bis hin zu Caterern und Unterkunftsvermittlern. Eintritt für Paare fünf, für Einzelpersonen drei Euro.

Honky Tonk-Kneipenfestival in Wismar

Rocken, tanzen, swingen oder einfach Musik genießen – all dies ist möglich beim Honky Tonk Festival. Am Sonnabend gibt es wieder Livemusik in zwölf urigen Kneipen, Cafés und Restaurants mitten in der Altstadt und nahe des Alten Hafens. Ab 19 Uhr geht‘s los im TiTa ­Gewölbekeller des Hotels „Stadt Hamburg“, ab 20 Uhr in den meisten anderen teilnehmenden Lokalen: „Gleisbett“, „Zum Weinberg“, „Schlauch“, „Alte Löwenapotheke“, „Brauhaus am Lohberg“, „ New Orleans“, „Pier 10“, „Fellfresse“, „Hotel „Alter Speicher“, Hotel & Restaurant Wismar und „Piccoli“. Von Rock und Pop über Partykracher, Rock ’n’ Roll, Soul ’n’ Funk und Blues bis hin zu Reggae – das Programm hat für jede Generation und jeden Musikgeschmack etwas ­parat. Getreu dem Motto „Einmal bezahlen und überall live dabei sein“ gewährt ein Eintrittsarmband oder eine Eintrittskarte für 14 Euro im Vorverkauf den Zutritt zu den Lokalen.

Chansonabend im Zeughaus

Seit neun Jahren lädt die Deutsch-Französische Gesellschaft Wismar zu Konzerten ein, die die französische Lebensweise und Kultur zum Inhalt haben. Am Sonnabend tritt die heute in Hamburg lebende französische Schauspielerin und Sängerin Véronique Elling auf. Sie gab bereits weltweit an zahlreichen Theatern und Opernhäusern Gastspiele. Das Konzert findet ab 19.30 Uhr im Zeughaussaal statt. Mit Leidenschaft und Virtuosität führen Véronique Elling und ihr hochkarätiges Ensemble durch die Stadt der Liebe – mal zärtlich, mal berauschend, mal schwindelerregend wild. Véronique Elling interpretiert Lieder der großen französischen Chansonsänger, stellt aber auch eigene Kompositionen vor. Auf Deutsch führt sie durch den Abend und ergänzt die Chansons durch Texte und Zitate. Begleitet wird sie vom musikalischen Multitalent Henrik Giese (Klavier/Gitarre) und dem Akkordeon-Virtuosen Jurij Kandelja. Véronique Elling wird mit ihrer ausdrucksstarken Stimme den Chanson-Liebhabern und frankophilen Freunden ein fulminantes Konzerterlebnis bescheren. Eintrittskarten für zehn, ermäßigt acht Euro gibt es an der Abendkasse (Vorbestellungen unter Telefon 038428/60971). Getränke und ein Imbiss werden in der Pause angeboten.

Faschingsauftakt in Neuburg

Mit einem dreifachen „Nieborg hol fast!“ startet der Neuburger Karneval-Club 1960 am Sonnabend in seine 54. Saison. Los geht’s um 20.11 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Das diesjährige Motto ist inspiriert vom 800. Geburtstag des Heimatorts des Karnevalsvereins. „Neuburgs närrische Zeitreise“ gibt viel Spielraum für die Kostümwahl. Die Vereinsmitglieder haben sich gut vorbereitet und fiebern der Auftaktveranstaltung entgegen. Der Elferrat, das Prinzenpaar, der Bürgermeister, die Polizisten und die Funkengarde eröffnen das bunte Programm. Die Büttenredner werden mit Witz und Charme die Lachmuskeln der Besucher in Anspruch nehmen. Der Vorstand ruft jedermann auf, sich in das schönste Kostüm der letzten Jahre zu werfen und dabei zu sein! Für musikalische Stimmung sorgen die Band „Ready Teddies“ sowie das örtliche DJ-Duo Roland & René. Eintrittskarten für diese einmalige Veranstaltung sind bei der P. Daschke GmbH in Neuburg (Telefon 03 84 26/20 166) sowie bei der Bäckerei/Konditorei Thea Woest in Neuburg und an der Abendkasse erhältlich.

