Soll sich der Marktplatz von Wismar verändern? Ja oder nein? Und wenn ja, wie? Die Diskussion ist eröffnet. Einwohner und Besucher der Stadt können ihre Ideen einbringen. Auch die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft oder der Hotel- und Gaststättenverband sind gefragt. Am Ende muss die Bürgerschaft entscheiden. Angestoßen hat die aktuelle Debatte Bernhard Schubach von der Piratenpartei. Seine Stichworte lauten: Bäume pflanzen, mehr Außengastronomie, weniger Parkplätze und Verkehrsflächen, mehr Sitzgelegenheiten und die Steine des Marktplatzes für kulturelle Veranstaltungen und Gastronomie verbessern.

Das denkt OZ-Redakteur Heiko Hoffmann

Den rund 10 000 Quadratmeter großen Marktplatz zu gestalten, hat Charme. Doch Vieles wird vielleicht kaum wahrgenommen. Beispiele sind die im Boden eingelassene Tafel mit dem Hinweis auf den in Wismar 1921 gedrehten Nosferatu-Stummfilmklassiker, die Welterbetafel am Rathaus, das Blindentastmodell, die beiden Kanonen, die exotisch anmutende Tittentasterstraße oder mitten auf dem Platz eine Tafel, die an den Handwerkeraufstand von 1427 erinnert, in dessen Folge Bürgermeister Johann Banzkow dort enthauptet wurde.

Die großen Hingucker des Marktplatzes sind die unterschiedlichen Häuserfronten. Sie allein erzählen Geschichte. Das Stolperpflaster ist für Fußgänger nicht der Hit, daran zu rütteln, würde wahrscheinlich das Welterbe aufs Spiel setzen. Warum aber gibt es an der Wasserkunst bis heute kein Trinkwasser? Das erschließt sich angesichts von Debatten um Plastikvermeidung von Trinkflaschen nicht. Und wäre außerdem ein super Service für Wismarer und Gäste der Stadt.

Ein erster großer Wurf ist Wismar vor Jahren mit der Verbannung der meisten Autos vom Marktplatz gelungen. Die jetzigen Stellplätze könnten bleiben. Es sei denn, Gastronomen, Einzelhändler und Hochzeitsgesellschaften können darauf verzichten.

Das denkt OZ-Redakteurin Kerstin Schröder

Die Frage ist doch: Soll der Marktplatz nur noch ein Ort zum Verweilen sein oder auch ein Veranstaltungsort für Märkte und Konzerte bleiben? Letzteres wird schwierig oder gar unmöglich, wenn mehr Bäume gepflanzt, mehr Sitzbänke aufgestellt und vielleicht sogar noch ein sprudelnder Brunnen dazukommt.

Diese drei Dinge stehen ganz oben auf der Wunschliste der Wismarer. Klar, so umgestaltet wäre der Marktplatz ein toller Treffpunkt für Einheimische und Urlauber. Doch die Einschränkungen fürs Schwedenfest mit Soldatenlager, Konzertbühne und Verkaufsständen oder dem Weihnachtsmarkt wären enorm. Und diese beliebten Feste sollten im Herzen der Stadt bleiben.

Eine Luftaufnahme von 2009 Quelle: Ulrich Jahr

Blumenbeet mit Fahrrädern und Schwedenköpfen

Auch einige Parkplätze für Rathaus, Gastronomie und Hotel müssen natürlich erhalten bleiben, genau wie die Marktumfahrung. Besucher und Feuerwehr müssen überall hingelangen können. Doch sie könnte etwas schmaler werden und so einen Grünstreifen erhalten. So viele Stellflächen wie jetzt sind nicht nötig.

Vor den Geldinstituten würden zwei, drei Kurzzeitparkplätze ausreichen. Auf dem so frei werdenden Platz könnten in einem Blumenbeet Fahrräder und Schwedenköpfe aufgestellt und geschmückt werden. Oder dort wird ein kleines Häuschen errichtet mit begrüntem Dach und Sitzplätzen, auf denen Spaziergänger kurz ausruhen und den Blick aufs Rathaus und die historischen Gebäude genießen können.

Bänke neben dem Rathauseingang

Sitzplätze gibt es wirklich nicht besonders viele – wenn man nicht in ein Café gehen, sondern nur kurz ausruhen möchte. Die runde Holzbank unter den beiden Bäumen an der Litfaßsäule ist an schönen Tagen meist besetzt. Viele weichen deshalb auf die Rathausstufen aus. Sehr bequem und sauber ist das nicht. Aber man sitzt dort in der Sonne.

Auf der obersten Stufe – links und rechts neben dem Eingang – könnten einige Bänke fest installiert werden. Das Gleiche wäre auch auf den derzeitigen Parkplätzen vor den Cafés und der Apotheke möglich. Die könnte man dort so montieren, dass man sie zu Festen abschrauben und einlagern kann.

Auch ein Springbrunnen wäre sicherlich eine großartige Sache für Groß und Klein. Aber für viel mehr wäre dann kein Platz mehr. Das wäre schade.

Marktplatz mit Geschichte – Soll er sich verändern? Der Marktplatz von Wismar zählt mit seinen 10 000 Quadratmeter zu den größten und schönsten Plätzen seiner Art in Norddeutschland. Vor allem wegen der Bürgerhäuser aller Epochen, die ringsherum stehen. Auf dem Platz befindet sich die Wismarer Wasserkunst. Es diente früher zur Trinkwasserversorgung der Stadt. Hölzerne Rohre haben Quellen südwestlich der alten Hansestadt mit der Wasserkunst verbunden. Die letzte Sanierung des pavillonartigen Bauwerkes im Jahre 1998 hat auch die zwei alten Wasserspeier-Figuren „Nix und Nixe“ zurückgebracht. Wir möchten gerne Ihre Meinung wissen: Soll sich der Marktplatz verändern? Wenn ja – wie soll er sich verändern? Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Schicken Sie eine E-Mail an wismar@ostsee-zeitung.de

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder