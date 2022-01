Wismar

Bislang tauchen immer wieder zwei Namen für das Amt des neuen Bürgerschaftspräsidenten auf: Siegfried Rakow (CDU) und Michael Tiedke (SPD). Offiziell bestätigt ist das nicht. Doch nun kündigt die Fraktion von Die Linke an, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Wer das sein wird, will der Vorsitzende Horst Krumpen noch nicht verraten. Aber er möchte, dass schnellstmöglich gewählt wird. Immerhin sei das Amt schon seit August 2021 vakant. Damals hat Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) aus privaten Gründen ihren Rücktritt verkündet. Seither übernehmen die Aufgaben – das Vorbereiten und Leiten der Sitzungen – ihre beiden Stellvertreter.

Wahl soll in Präsenz stattfinden

Eine Neuwahl hat bislang keine Fraktion forciert. Das macht nun die Linke. Sie will schon Anfang Februar die Stimmen abgeben lassen. Deshalb hat sie am Freitag, 21. Januar, eine Sitzung der Bürgerschaft beantragt. „Laut Innenministerium kann der derzeitige Zustand nicht auf Dauer so bleiben und die Wahl soll in Präsenz stattfinden“, erklärt Horst Krumpen sein Vorgehen. Da im Februar die Infektionszahlen weiter ansteigen sollen und um endlich einen Nachfolger oder Nachfolgerin zu finden, wollte er die Wahl bereits in der Januar-Sitzung auf die Tagesordnung setzen lassen. Doch die anderen Fraktionen sahen keine Eile geboten. Sie verwiesen auf die aktuelle Corona-Lage und darauf, dass keine Ausschüsse getagt hatten. Deshalb sollte in diesem Monat auf eine Sitzung verzichtet werden.

Das will Horst Krumpen nicht hinnehmen. Er hat deshalb eine Sitzung nach der Geschäftsordnung beantragt. Mit Einhaltung der Ladungsfrist könnte die Anfang Februar über die Bühne gehen – im Theater. „Da ist viel Platz, und weil es nur den Tagesordnungspunkt gibt, müssen auch nicht viele Verwaltungsmitarbeiter vor Ort sein“, begründet er. Es sei sinnvoll, die normale Bürgerschaftssitzung und die Wahl zu trennen. Die bereits geplante Februar-Sitzung könnte dann online und länger stattfinden.

Stellvertreter leitet Sitzungen

René Fuhrwerk (Bündnis 90/Die Grünen) betont, dass es das gute Recht einer Fraktion sei, eine Sitzung zu beantragen. „Egal ob mit einem Antrag oder mit 30 Anträgen.“ Seine Fraktion werde keinen eigenen Kandidaten aufstellen, weil sie klein sei und dann immer jemand fehle. Aus dem gleichen Grund will auch das Für-Wismar-Forum auf einen Kandidaten verzichten.

Das Innenministerium wollte, dass alsbald gewählt werde und nicht schnellstmöglich, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert. Das unterstützt Michael Tiedke (SPD). Er hatte im November als Einziger kandidiert, aber nicht die Mehrheit erhalten. So leitet weiter Sigfried Rakow als stellvertretender Bürgerschaftspräsident die Sitzungen – seit nunmehr einem halben Jahr. Er wollte im Februar kandieren.

Von Kerstin Schröder