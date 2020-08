Saunstorf

Sie fallen auf mit ihren T-Shirts, Taschen, Wimpeln und vor allem mit ihren zwei Pferden: Seit Sonntag sind fünf Wanderer in Nordwestmecklenburg unterwegs. Wegen Corona findet die Mut-Tour 2020 in abgespeckter Version statt: nicht von Juni bis Anfang September, sondern nur zwei Wochen mit verschiedenen kleinen Teams. Sie wollen mit ihren persönlichen Geschichten ermutigen: Depression ist behandelbar.

Wenn er sich gut fühlt, könnte er Bäume ausreißen, sagt Jürgen. Dann befindet er sich im manischen Bereich seiner psychischen Erkrankung. „Das kann aber schon in wenigen Minuten umschlagen und dann bin ich stark depressiv.“ Vor Jahren war er zur Reha, weil er total überlastet war im Job, in der Familie, mit seinem Hausbau, dem Alltag. „Die Reha bekam ich wegen eines Burn-outs. Damals war mir nicht klar, dass das Ausgebrannt-Sein eigentlich eine Depression war“, berichtet der 58-Jährige.

Erfahrungsaustausch tut Betroffenen und Angehörigen gut

Es habe einige Zeit gedauert, bis er seine Diagnose hatte. Das sei das Tückische an einer psychischen Erkrankung: Man sieht sie seinen Mitmenschen nicht an. Auch die Ursachen seien sehr komplex oder nicht so offensichtlich, sagt Franziska. Die 31-jährige Berlinerin kennt die Krankheit aus ihrer Familie. Ein Elternteil leidet unter Depression, sagt sie. „Es tut gut, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben“, erklärt sie. Das ist sowohl im Team möglich als auch mit den Menschen, die ihnen auf ihrer Wanderung begegnen.

Von der Hilflosigkeit der Angehörigen

Sie hatte beispielsweise ein Gespräch mit einem Herrn, dessen Partnerin psychisch krank ist. „Wir haben uns über die Angehörigen-Sicht ausgetauscht, über die eigene Hilflosigkeit, nicht so viel tun zu können, es aber gerne möchte. Seine Frau sei noch nicht im Hilfesystem, hat er erzählt. Jeder Betroffene muss seinen eigenen Weg finden, ob ihm Medikamente helfen oder eine Verhaltenstherapie“, erklärt die junge Frau, die im sozialen Bereich tätig ist und für die Mut-Tour Urlaub genommen hat.

Regionale Anlaufstellen Das Boot Wismar –Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration, Lübsche Straße 44, Telefon 03841-225670 KISS – Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen in Gägelow, Dorfstraße 10, Telefon 03841-222616 Sozialpsychiatrischer Dienst im Landkreis Nordwestmecklenburg, Wismar, Rostocker Straße 76, Telefon 03841-30405325 Landesverband MV der Angehörigen und Freunde psychisch Kranker in Rostock, Henrik-Ibsen-Straße 20, Telefon 0381-722025

Mut-Tour gibt Selbstwertgefühl zurück

„Es ist eine Belastung, wenn ich morgens aufstehe und mich so schlecht fühle, dass ich nicht arbeiten gehen kann“, schildert Jürgen. „Das macht kein Arbeitgeber lange mit.“ Als er erkrankte, hatte der gelernte Fahrzeugmechaniker nach seinem langjährigen Arbeitgeber nur noch Kurzzeitjobs.

2012 befand er sich fast zehn Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Anschließend ist er bei der Mut-Tour mitgeradelt, die sich gegründet hatte. „Das war ein großer Schritt zu meinem Selbstwertgefühl. Ich konnte ausprobieren, wo meine Belastungsgrenzen sind“, berichtet der 58-Jährige, der heute in der Nähe von Lüneburg lebt. Diesmal wandert er mit den anderen Teilnehmern meist 20 Kilometer täglich. Bei der Sommerhitze der vergangenen Tage ebenfalls eine große Anstrengung.

Er habe in den vergangenen acht Jahren viel gelernt, erzählt Jürgen. Der Druck am Arbeitsplatz wurde so hoch, dass er um die Erwerbsunfähigkeitsrente gekämpft hat. „Heute darf ich berentet sein, das ist ein großes Geschenk unserer Gesellschaft.“

Teilnehmer gehen gestärkt aus dieser Woche

„Es ist oftmals ein langer Weg, bis man als psychisch Kranker die Unterstützung bekommt oder die Angehörigen ein Beratungsangebot finden“, weiß Franziska. „Aber zunächst müssen sich Betroffene eingestehen, dass sie Hilfe benötigen.“

Auch die Mut-Tour sei für psychisch Kranke eine Herausforderung: Neben der sportlichen Komponente – täglich 55 Kilometer mit dem Tandem fahren oder 20 Kilometer wandern – müssen sie sich auf andere Menschen einstellen. „Die Teilnehmer gehen aber gestärkt aus dieser Woche heraus, denn sie zeigen, dass sie diese Anstrengung bewältigen. Zudem entsteht ein Netzwerk von Menschen“, meint Franziska. Als Angehörige helfe ihr es auch, zu sehen, wie Jürgen mit der Krankheit umgeht. „Das gibt mir gute Impulse.“

„Für mich ist die Natur Medizin“

Nicht zuletzt tue die Bewegung in der Natur und in der Gemeinschaft sehr gut. „Ich merke, wie ich von Tag zu Tag entspannter werde“, sagt Franziska. „Für mich ist die Natur Medizin“, bekräftigt Jürgen. „Wenn ich merke, dass was im Anzug ist, gehe ich in den Wald.“ Von Klein Hundorf führt die Wanderung über Gadebusch nach Dragun, weiter nach Wiligrad und Olgashof nach Saunstorf. Über den lebendigen Landbau bei Upahl geht es zurück zum Ausgangsort. Interessierte, die an der Mut-Tour 2021 teilnehmen möchte, melden sich auf www.mut-tour.de.

Von Haike Werfel