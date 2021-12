Wismar

Ab 1910 lebte die bekannte deutsche Malerin und Grafikerin Sella Hasse (1878–1963) zwanzig Jahre lang in Wismar. „Der Wandteppich wird in ihrer Wohnung in der Goethestraße gehangen haben“, mutmaßt Wismars Museumsleiterin Corinna Schubert.

Aus Seide, Samt, verschiedenste Baumwollstoffe und Litzen hat Sella Hasse sich selbst um 1930 – genauer lässt sich das nicht datieren – einen Wandteppich genäht, bestickt und bemalt. Ein Hingucker – 140 mal 170 Zentimeter groß und eine unglaublich aufwendige Arbeit. Nur bis zum 12. Dezember ist der Wandteppich im Schabbell zu sehen, dann erst wieder im Rahmen einer Sonderausstellung Ende 2022.

Vor weiterem Zerfall gerettet

Nach dem Tod Sella Hasses 1963 kam der Wandteppich so wie viele andere der Werke, Möbelstücke und die Korrespondenz in das Eigentum der Stadt und ins Museumsdepot. Dort schlummerte er über die Jahrzehnte – zum Ausstellen war er zu fragil und geschädigt, für die fachgerechte Restaurierung fehlte das Geld.

Das kam nun von der Ernst-von-Siemens-Stiftung. „Am 15. Juni 2020 haben wir den Antrag online gestellt, am selben Tag kam gleich die Zusage. Das zeigt, wie wertvoll dieser Wandteppich ist“, erzählt Corinna Schubert. Corona half, das wertvolle Stück vor dem weiteren Zerfall zu retten. Die Kunststiftung hatte noch im März 2020 eine neue Corona-Förderlinie ausgerufen, um freiberuflichen Restauratoren und den Museen in Zeiten geschlossener Häuser schnell und unbürokratisch zu helfen.

16 755,20 Euro Kosten

„Die Restaurierung des Wandbehangs von Sella Hasse ist ein absolut sinnvolles und charakteristisches Projekt des Programms, das einem Kunstwerk, einem freiberuflichen Restaurator und den Besuchern gleichermaßen nützt. Erstmals seit 100 Jahren ist das Exponat wieder öffentlich sichtbar und die Thematik zu Mutterschaft und Frauenrecht hat nichts an Aktualität verloren“, schreibt Dr. Martin Hoernes als Generalsekretär der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung.

20 Jahre verbrachte die Malerin und Grafikerin Sella Hasse (1878-1963) in Wismar und schuf hier eine Reihe ihrer bedeutendsten Werke. Quelle: Sammlung Detlef Schmidt

Die Diplom-Textildesignerin und Textilrestauratorin Susanne Buch aus Rostock hat die Arbeiten übernommen. Sie beschreibt den vorherigen Zustand: „Der Wandteppich ist stark verunreinigt. Auf dem Futtergewebe sind großflächige Verschmutzungen sichtbar. Aber auch auf der gesamten Oberseite sind in den einzelnen Bereichen Flecken vorhanden. Der Teppich ist einem starken Licht ausgesetzt worden. Das ist an der Oberkante sichtbar. Dort sind die Farben besonders ausgeblichen.“

Die Seidenfasern waren sehr ausgetrocknet und porös. „Zum Teil hat sich das Schusssystem aufgelöst, sodass nur noch die flottierenden Kettfäden sichtbar sind. Es sind auch einige Farbflächen komplett abhandengekommen. Einige Gewebe hängen nur noch am ,seidenen Faden’, das heißt, es besteht die Gefahr, dass sie abhandenkommen“, so Susanne Buch weiter. Zirka 85 Prozent der Farbflächen waren geschädigt und mussten konserviert werden, Stickfäden waren ausgefallen, Schadflächen wurden mit Stoffen überklebt. Die Kosten von fast 17 000 Euro hat die Stiftung komplett übernommen.

Geometrisches Motiv

Fast ein Jahr lang hat die Restauratorin am Objekt gearbeitet, hat die Fäden und Stoffe gefestigt, gereinigt, nachgebessert oder ergänzt, wo nötig und möglich, um den Gesamteindruck wieder erfassbar machen zu können, ohne zu interpretieren. Die Restauratorin beschreibt, die Farbintensität erinnere an Textilien des Bauhauses. „Die Expressivität der Formen – und Farbsprache und die Sticktechnik sind als stilistische Gestaltungsmittel von großer Bedeutung. Der Kreuzstich ist in Gelb genäht. Dieser hebt sich dadurch besonders ab. Einige Flächen wurden mit einem lockeren Pinselstrich bemalt. Das textile Objekt gleicht einer Textilmalerei. Das Motiv, das Symbol ist mittig gespiegelt, wobei es nicht genau für alle Farbflächen zutrifft.“

Das Motiv setzt sich aus vielfältigen geometrischen Formen wie Rechtecken, Quadraten und Trapezen beispielsweise zusammen. Unklar ist noch, was Sella Hasse mit den vielen geometrischen Formen darstellen wollte. „Farben und Formen erinnern stark an den ausgehenden Expressionismus. Wir werden dazu forschen – die Theorien reichen von der Darstellung eines Engels bis zur Darstellung einer Gebärmutter“, erklärt Dr. Karen Hammer, Kunsthistorikerin und im Museum für die Sammlung zuständig.

Zur Person 20 Jahre ihres Lebens (1910 bis 1930) verbrachte Sella Hasse in Wismar. Ihr Mann wurde 1910 an die hiesige Ingenieurakademie berufen und war stellvertretender Direktor. Nach seinem Tod 1919 blieb sie noch elf Jahre in der Stadt, wohnte zuerst am Dahlberg 3 und später in einer Villa am Fürstengarten, heute Goethestraße 7. Für ihre vorher verstorbene Tochter Hanne, ihren Mann und sich selbst schuf sie eine Grabstätte auf dem Wismarer Friedhof. Die Künstlerin verstarb ohne Erben, ihr Nachlass ging größtenteils an die Stadt mit der Verpflichtung, das Grab zu erhalten und zu pflegen. Zum Nachlass gehören 78 Ölbilder und 250 Aquarelle, Grafiken, Fotos, Briefe, Aufzeichnungen und Möbel. Die Sammlung wird laufend durch Ankäufe und Schenkungen ergänzt. Zahlreiche Bilder und Grafiken sind in der Dauerausstellung zu sehen. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, es gilt 2G plus.

Von Nicole Hollatz