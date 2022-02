Wismar: Warnung vor Hochwasser

Wismar

Am Dienstag, 22. Februar, drohen wieder erhöhte Wasserstände im Wismarer Hafengebiet. Laut Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie steigt die Ostsee im Tagesverlauf auf bis zu 90 Zentimeter über Normalnull an. Die Stadt weist darauf hin, dass Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet entfernt werden sollten. Mit starken Überschwemmungen ist aber nicht zu rechnen, Sandsäcke werden am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße in der Hansestadt Wismar erst bei einer Prognose von mehr als 1.25 über Normalnull zur Verfügung gestellt. In der Vergangenheit ist es aber immer wieder vorgekommen, dass die Prognosen übertroffen wurden.

Von OZ