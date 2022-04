Wismar: Was Corona mit der Kriminalität macht

Wismar

Die gute Nachricht vorweg: „Nordwestmecklenburg ist ein sicherer Landkreis, das sage ich ehrlichen Herzens, auch wenn sich Kriminalität nicht verhindern lässt“, so Olaf Seidlitz, Leiter des Kriminalkommissariats Wismar.

Mehr Brände in Nordwestmecklenburg

Dennoch nennt er beim Blick auf die Zahlen vom vergangenen Jahr einige Besonderheiten. Als ein „typisches Phänomen“ bezeichnet der Erste Kriminalhauptkommissar Brände in Nordwestmecklenburg. „Fast jeden dritten Tag haben wir es mit Bränden zu tun.“ Das, so Seidlitz, habe verschiedene Ursachen. Als Beispiele nennt er die Holzindustrie auf dem Haffeld und Wohngebäude, wo Unrat im Keller angezündet werde, wie erst am vergangenen Wochenende am Friedenshof in Wismar. 97 Brände tauchen in der Statistik für 2021 auf, 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

„Nordwestmecklenburg ist ein sicherer Landkreis." Olaf Seidlitz, Leiter des Kriminalkommissariats Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

„59 Tatverdächtige konnten wir ermitteln. Das ist eine gute Zahl, erfordert aber auch viel Ermittlungspower. Aber das ist es uns wert, weil wir um die Folgen von Brandstiftung wissen“, so der Kripochef. Auch Kinder und Jugendliche würden zündeln, das könne dramatische Auswirkungen haben.

Zunahme bei Rohheitsdelikten in Wismar und Umgebung

Eine weitere Besonderheit: Die Zahl der Rohheitsdelikte (Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzung) und Straftaten gegen persönliche Freiheit ist um 117 auf 1327 Fälle gestiegen. „Das kann man an der Corona-Situation festmachen“, sagt Seidlitz und erklärt: „Im Zusammenhang mit den Montagsdemos sind diese Delikte kein Schwerpunkt. Es geht mehr um Phasen, wenn Quarantäne angeordnet wird, verschiedene Menschen auf engem Raum längere Zeit zusammenleben müssen und sich Konflikte ergeben.“

Das sei sowohl in Familien passiert als auch in Hausaufgängen. Situationen würden zum Beispiel durch laute Musik eskalieren und in Körperverletzung münden. Der Schwerpunkt der Taten lag im familiären- und Wohnbereich, doch auch zum Durchsetzen der Maskenpflicht in Supermärkten wurde die Polizei gerufen.

Straftaten in Nordwestmecklenburg insgesamt rückläufig

Doch insgesamt gab es in Nordwestmecklenburg 516 Straftaten weniger. 9153 Fälle sind bekannt. Die Aufklärungsquote war mit 65 Prozent besser als im Jahr davor (61 Prozent). 4127 Tatverdächtige wurden ermittelt, darunter 463 Ausländer. Rückblickend auf 2021 spricht der Leiter des Kriminalkommissariats wegen „Corona von einer zum Teil veränderten und verzerrten Kriminalitätslage“.

71 Einbrüche in Wohnungen

Einbrüche in Wohnungen und Häuser bestimmen maßgeblich das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, weiß der Kripo-Chef von Nordwestmecklenburg. Die 71 Fälle liegen fast auf dem Vorjahresniveau. Seidlitz: „Wir können mit der Zahl nicht zufrieden sein, weil jeder Wohnungseinbruchsdiebstahl einer zu viel ist.“ In der kriminalistischen Betrachtung bilde das aber ebenso keinen Schwerpunkt wie der Diebstahl von Autos.

Immer neue Betrugsmaschen

Ein großes Thema für die Ermittler sind Vermögens- und Fälschungsdelikte. Laut Statistik gab es weniger Fälle, gefühlt seien es mehr gewesen, so der Chef-Kriminologe. Seidlitz: „Wir haben es mit den unterschiedlichsten Betrugsmaschen zu tun. Über die normale Ebay-Betrugsanzeige redet keiner mehr.“ Immer neue Versuche kämen hinzu, nennt als er aktuell die WhatsApp-Masche. Unbekannte geben sich bei WhatsApp als Sohn oder Tochter aus, deren Handy kaputt sei, und bitten bei Angehörigen um Geld.

Enkeltrick leider immer wieder erfolgreich

Immer wieder seien gezielt ältere Menschen ab 60 Jahren Opfer des Enkeltricks, den es in verschiedenen Formen vom Schockanruf bis zum Schwindel mit Google-Pay-Karten gibt, wie Olaf Seidlitz sagt. Zwar gab es hier einen Rückgang bei den Fällen von 399 auf 325, aber erstens wurden immerhin 103 Betrügereien vollendet und zweitens rechnet die Polizei mit einer höheren Dunkelziffer, weil Betroffene aus Charme sich nicht an die Polizei wenden.

Über 50000 Euro erbeutet

In zwei Fällen wurden ältere Menschen um mehr als 50000 Euro betrogen, bei sechs weiteren Fällen lag die Beute zwischen 5000 und 25 000 Euro. Seidlitz: „Wir bedauern es sehr, wenn gerade ein älterer Mensch um seine Ersparnisse und Altersvorsorge gebracht wird.“ Die Täter würden meistens außerhalb von MV stammen, zum Teil aus dem Ausland. Vor Falschgeld muss sich dagegen kaum jemand in NWM Sorgen machen.

Von Heiko Hoffmann