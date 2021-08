Wismar: Was das Wohnen am Schwanzenbusch so besonders macht

Wismar

Das Wohnen am Schwanzenbusch in Wismar ist so beliebt, dass jetzt weitere Häuser zwischen der Poeler Straße und der Osttangente hinzukommen. Doch was macht das Wohngebiet so besonders? Die OZ hat sich auf Spurensuche begeben.

Aktuell wohnen 687 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in dem Gebiet, zu dem die Straßen Am Schwanzenbusch, Gartenstraße, Steinweg, Kurzer Weg, Kurvenweg, Langer Weg, Am Bogen und Wiesengrund gehören.

Neue Wohngrundstücke in Wismar

Bald werden weitere Menschen dazu kommen. Mit dem Wohngebiet „Schwanzenbusch Nord“ kommen neue Häuser hinzu. 57 Einfamilienhausgrundstücke vermarktet die Timowa Projektierungs- und Bauträgergesellschaft mbH. Außerdem errichtet die Bauunion Wismar fünf Stadtvillen mit insgesamt 35 Eigentumswohnungen. Somit werden in den nächsten Jahren weitere 150 Schwanzenbüschler hinzukommen.

„Hier fühlen sich eigentlich alle wohl“, sagt Ulrich Janssen. Der 81-Jährige zählt zu den „Ureinwohnern“ und wird auch schon mal anerkennend als der Bürgermeister vom Schwanzenbusch bezeichnet.

Wohngebiet am Schwanzenbusch stammt aus den 1970er Jahren

Sind Schwanzenbüschler durch und durch: Eddi sowie seine Eltern Gisela und Ulrich Janssen, hier mit einem Lieferpapier, als die Straße noch Poeler Ring hieß. Quelle: Heiko Hoffmann

Mitte der 1970er Jahre ging das Bauen los. „Hier stand nichts“, weiß Ulrich Janssen. Er hat sein Haus 1975 bis 1977 gebaut. Wie die meisten mit Sachsenkeller für Urlauber mit Ostseesehnsucht. Geplant wurde das Wohngebiet damals mit so engen Straßen und Kurven, dass heute großer Laster kaum und manchmal nicht passieren können.

In den Jahren nach der Wende kamen neue Häuser am Kurvenweg, im Langen Weg und in der Gartenstraße hinzu. Jetzt kommt die große Erweiterung.

Die Buschis - die zweite Generation - vom Schwanzenbusch organisieren seit ein paar Jahren ein Wohngebietsfest. Quelle: privat

Die „Buschis“ sind die zweite Generation

„Bei den Anwohnern vom Schwanzenbusch erleben wir einen Generationswechsel. Viele sind verstorben“, bedauert Ulrich Janssen, freut sich aber zugleich, dass sich jetzt Kinder, Enkelkinder und neu Hinzugezogene unweit des Wismarer Stadtzentrums wohlfühlen. Bei den Janssens sind die Eltern in den Sachsenkeller gezogen, Kinder und Enkelkinder wohnen oben.

Sohn Eddi (47) hat die „Buschis“ und Freunde ins Leben gerufen. Die Nachfolgegeneration ist zwischen 40 und 55 Jahre jung und liebt das Zusammensein. Seit einigen Jahren wird ein Wohngebietsfest gefeiert. Dann sind alle willkommen. Hüpfburg, Musik, Kuchen, Grillen, Bier. „Das schweißt zusammen“, sagt Eddi Janssen.

Verwechslung: Schwanzenbusch und Schwarzer Busch auf Poel

Doch woher stammt der Name Schwanzenbusch? Die Bezeichnung gibt Rätsel auf und weckt Fantasien. Unstrittig sind Verwechslungen. Der Klassiker: Schwanzenbusch in Wismar ist eben nicht der Schwarze Busch auf der Insel Poel. Und die Gartenstraße im Wohngebiet ist nicht das Wohngebiet „Gartenstadt“ am anderen Ende von Wismar.

Taxis irrtümlich nach Poel gefahren

Zu DDR-Zeiten hieß die Straße Am Schwanzenbusch sogar Poeler Ring. Anwohner Rüdiger Lockowand meint bei einem gemütlichen Bierchen in der Wohngebietskneipe „Zur Glocke“ den Grund der Namensänderung zu wissen. „Die Taxifahrer sind zur Insel Poel gefahren statt zum Poeler Ring in Wismar.“ Locke, so sein Spitzname, hat 1977 am Schwanzenbusch gebaut. „Damals war ich 23 und hatte schwarze Haare“, lacht er. Vermutlich seien die Verwechslungen irgendwann zu viel geworden. Nach Angaben der Stadt hat es 1982 die Straßenbenennung Schwanzenbusch gegeben.

Bleibt immer noch das Rätsel um den Namen. Eine Kleingartenanlage auf Kirchenbauland hieß hier so, sagen Rüdiger (Locke) Lockowand und Gisela Janssen. Bereits in einer Akte von 1803 ist die Rede von einem Acker auf dem Schwanzenbusch, teilt die Stadt mit.

Stadtarchiv liefert Erklärung zum Schwanzenbusch

Nils Jörn, Chef des Wismarer Stadtarchivs, kann zur weiteren Erhellung beitragen. Schwanzenbusch sei ein Flurname, abgeleitet aus dem Mitteldeutschen, wo es Swanzenbusch heißt und „sich schwenkend bewegen“ bedeutet. „Da muss ein Busch gestanden haben, der sich im Wind bewegt hat, das ist das ganze Geheimnis“, so Nils Jörn.

Die kleine Kneipe um die Ecke

Die Gaststätte "Zur Glocke" von Fußballfan Harry Köhn ist beliebter Treffpunkt für Anwohner, aber auch Urlauber kehren hier ein. Quelle: Heiko Hoffmann

So oder so. Der Name könnte Stoff für Unterhaltungen in der Glocke sein. Eine Kneipe im Wohngebiet, eine Rarität und im weiten Umfeld die einzige. Harry Köhn öffnet an sieben Tagen. Familienfeiern, drei Skatrunden in der Woche, Tagesgeschäft – der Fan von Hansa Rostock und dem HSV hat gut zu tun. So viel, dass er nicht jede Reservierung für ein Abendessen annehmen kann.

Anwohner vom Schwanzenbusch nennen zwei Probleme

Harry Köhn kennt die Sorgen und Nöte der Anwohner, in der Glocke werden sie ausgetauscht. „Mit den neuen Häusern habe ich kein Problem, aber dass es nur eine Zufahrt gibt, ist ein Unding. Und die alte Bäckerei ist ein Schandfleck, das ist ein heißes Thema für viele.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass es nur eine Zufahrt gibt, kritisiert auch Ulrich Janssen. Der frühere Bauleiter und Produktionsdirektor von IHB (Ingenieurhochbau) spielt Skat und besucht regelmäßig die kleine Gaststätte. „Ich muss dahin, sonst verliere ich die Verbindung zur Basis“, schmunzelt der Senior.

Von Heiko Hoffmann