Wismar

Bitches. Spastis. Motherf... Grenzüberschreitungen in der Rapmusik sind nicht selten. Im Gegenteil, sie verkaufen sich gut in der Branche. Abrechnen mit Menschen, die einem nicht genehm sind. Und das gerne auch unter der Gürtellinie. Alles Vorurteile? Alle Rapmusiker über einen Kamm zu scheren, wäre sicherlich unfair. Ein gutes Beispiel, dass es auch einen Rap fernab der respektlosen Wörter gibt, ist Obster66 aus Wismar.

Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich der sympathische 22-jährige Max Obst. Seine Texte zeugen von stolzem Selbstbewusstsein. Hier ist jemand, der lautstark kundtut, was er denkt. „Was willst du mir erzählen? Sag, wie gut kennst du mein Leben? Wir brauchen nicht darüber reden (...) Merke doch, das passt dir nicht. Lass es doch sein“, singt er unter anderem in einem Song. In einem anderem heißt es: „Ja, musikalisch bin ich ein As. Ey, ich habe es bald geschafft. Mir egal, was du von mir hältst. Bitte bleibe weg von mir. Du bist gar kein Held.“ Ihm sei egal, was die Leute so reden. Sie labern eben viel, vermittelt er in einem weiteren Lied. Worte, die keinesfalls unter die Gürtellinie gehen und dennoch zweckgerichtet sind: Er will einfach nur Mucke machen, egal, was andere von ihm halten.

Körperlicher Angriff war der Anfang von allem

Die warme Stimme von Obster66 geht unter die Haut, so viel steht fest. Seine Botschaften wählt er mit Bedacht. Er kommt nie respektlos rüber. Aber Respektlosigkeit hat ihn zum Musikmachen gebracht.

In Berührung mit Hip Hop kam er durch seine sieben Jahre ältere Schwester, die diese Musikrichtung hörte. „Ich bin also damit aufgewachsen“, sagt er lächelnd. Und dann ist sie wie seine Schwester selbst Teil seines Lebens geworden. Verbale Angriffe kannte er nur aus den amerikanischen Sprechgesängen namhafter Rapper – bis er sie einiges Tages selbst erlebte, auf Deutsch versteht sich. Auf dem Sportplatz am Kagenmarkt haben ihn andere Jugendliche zunächst mit Worten, dann körperlich angegriffen. „Mir kam jemand zu Hilfe. Heute sind wir Freunde. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, erzählt Max Obst.

Nach dem tätlichen Angriff haben sie gemeinsam Musik gehört und auf Beats gereimt. Der Anfang von allem. Das sogenannte Freestylen – also frei improvisierte, soeben ausgedachte Reimtexte – hat Max Obst so viel Spaß bereitet, dass er dabei geblieben ist. Etwa sieben Jahre, im Sommer 2018, hat er seinen ersten Song veröffentlicht und einen passenden Titel gewählt: „Bevor die Reise beginnt“. Die Message dahinter ist einfach: Der Weg ist steinig, aber es lohnt sich, sie wegzuräumen.

Steinig ist es gerade auch beruflich für ihn. Als gelernte Fachkraft für Lagerlogistik ist er arbeitssuchend. Und wie sieht in dem Fall das Wegräumen aus? „Ich überlege, in Richtung Musikpädagogik zu gehen“, erklärt der junge Mann. Er hat genaue Vorstellungen davon, den Musikunterricht attraktiver zu gestalten. „Ich könnte mir vorstellen, dass man Kinder mit einem Projekt begeistern kann. In einem bestimmten Zeitraum könnten sie ihren eigenen Song schreiben“, schlägt er vor.

Profis mit ins Boot geholt

Mittlerweile hat Obster66 – die 66 steht für die letzten beiden Ziffern der Postleitzahl für Wismar – zehn Songs rausgebracht und auf Streamingplattformen veröffentlicht. Drei davon übrigens professionell mit dem Schweriner Label „2Fine“. Damit hat er sich Profis an die Seite geholt, die ihn bei den Texten weitestgehend freie Hand lassen. „Ich schreibe, was ich fühle“, sagt er. Und so sind seine Songs mal melancholischer, mal etwas härter, aber mit eigenem Stil: eine Mischung aus Rap und Melodie. Auch ein Markenzeichen hat er sich zugelegt: eine Ananas als Logo. „Ich finde, optisch ist es die schönste Frucht“, begründet er.

Sein Markenzeichen ist eine Ananas, die er unter anderem als Logo auf Shirts verwendet. Quelle: Ulrike Pawandenat

Auf Youtube gibt es bereits mehrere Videos von Obster66. Auch hier hat der Wismarer einen Profi an der Seite: seinen besten Kumpel, der auf Facebook als „T.K Video-Productions“ bekannt ist und beeindruckende Filme kreiert. Für die Musikvideos suchen sich die beiden immer neue Locations. So war es schon der Strand in Wendorf, der Hafen in Wismar oder zuletzt die Altstadt von Schwerin.

Obster66 bei einem Auftritt in Schwerin. Quelle: Ulrike Pawandenat

Seine größten Fans sind wohl seine Schwester und seine Mutter. „Aber auch alle anderen aus der Familie und dem Freundeskreis sind mit Emotionen dabei“, meint er. Sein Traum ist es, irgendwann eine CD herauszubringen. Im Moment sieht er es realistisch. „Ich muss erst bekannter werden. Ich habe noch nicht genügend Abnehmer.“ Liveauftritte hatte er bereits in Schwerin und kürzlich war er bei einem Livestream-Event dabei. Für ihn schon ein großes Erlebnis – und er bekam viel Zuspruch.

„Ich mache es aus Leidenschaft“

Seinen bisher gegangenen musikalischen Weg bereut er nicht. „Aber manchmal stelle ich mir schon die Frage, ob es sich weiterhin lohnt. Ich habe schon so viel Zeit reingesteckt“, gibt er zu. Leben kann er von seinen Veröffentlichungen auf Streamingplattformen nicht. Er bekommt Centbeträge pro Klick. „Aber ich mache es ja nicht in erster Linie, um Erfolg zu haben. Ich mache es aus Leidenschaft“, berichtet er.

Musik sei für ihn das wichtigste Instrument im Leben, um sich auszudrücken, um abzuschalten, um kreativ zu sein. Seine eigenen Songs hört er allerdings nicht. „Wenn das Projekt beendet ist, dann höre ich die Lieder auch nicht mehr.“ Ebenso wenig Schlager und Hardcore. Seine musikalischen Interessen gehen eher in Richtung amerikanischer Hip Hop.

Spätestens im Juni kommt sein neuer Song plus Video heraus. Und nun Butter bei die Fische: Ist es Max Obst wirklich so egal, was die Menschen von seinen Songs halten? „Konstruktive Kritik nehme ich gerne an. Ich habe sogar schon Tipps mitgenommen. Ich lege aber keinen Wert auf unfaire Kritik und Beleidigungen.“ Reagieren will er darauf nicht, denn wie singt er so schön: „Was willst du mir erzählen? Sag, wie gut kennst du mein Leben? Wir brauchen nicht darüber reden (...)“

Von Jana Franke