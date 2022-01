Wismar

Mittendrin in der Omikron-Welle sind die Grundschulen. In einigen Einrichtungen sind viele Kinder mit dem Coronavirus infiziert, sodass die Klassen reduziert sind. In einer Wismarer Schule haben sich zahlreiche Pädagogen angesteckt. Hier kann der Unterrichtsbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden. Es findet eine Notbetreuung der Kinder statt.

In dieser Phase 3 des vom Bildungsministerium erarbeiteten Phasenmodells zur Regelung des Schulbetriebs befindet sich derzeit die Hanse-Grundschule an der Bürgermeister-Haupt-Straße.

„Es fehlen zu viele Kollegen, sodass wir den Unterricht nicht absichern können“, bestätigt Schulleiterin Simona Pohl. Für die acht Klassen werden mindestens acht Vollzeit-Lehrer benötigt. Bei stark eingeschränktem Lehrkräfteeinsatz greift die Notbetreuung, in der die Kinder bei ihren Aufgaben begleitet werden.

„Sie gilt vorerst für drei Tage“, sagt Simona Pohl, „seit Donnerstag bis einschließlich Montag. Dann werden wir sehen, welche Kollegen zur Verfügung stehen.“

Nur ein Lehrer in der Klasse – um Vermischung zu stoppen

Auch in der Seeblick-Grundschule konnte der Unterricht in der vergangenen Woche nur eingeschränkt erfolgen. „Da hatten wir Phase zwei“, sagt Schulleiterin Doreen Machau Aycan. „Aber wir haben trotzdem versucht, so weit wie möglich jede Stunde zu erteilen.“ Als Vorsichtsmaßnahme sei oftmals nur der Klassenleiter in der Klasse gewesen, um die Vermischung zu stoppen.

Zudem wurden die Unterrichtspausen versetzt geregelt. Auch unter den Schülerinnen und Schülern gebe es zahlreiche Krankmeldungen. „Es sind aber eher Einzelfälle von Corona-Infektionen. Eltern melden ihr Kind auch ab, wenn sich das Geschwisterkind in der Kita angesteckt hat“, sagt die Schulleiterin. Sie könne daher nicht von einem Ausbruchsgeschehen an ihrer Schule sprechen. Denn die Hälfte der Klassen sei überhaupt nicht betroffen.

Viele Infektionen, aber milde Verläufe

An der Rudolf-Tarnow-Grundschule am Kagenmarkt hingegen gebe es ein hohes Infektionsgeschehen in der Schülerschaft. Schulleiterin Anke Bollbuck spricht von stark reduzierten Klassen. Die vielen kranken Kinder bereiten ihr Sorgen.

„Aber Gott sei Dank sind es recht milde Krankheitsverläufe, was wir beobachten“, berichtet die Schulleiterin. „Wir haben Maskenpflicht und testen täglich, mehr können wir nicht machen.“

Das Gute sei, dass sie mit ihrem Lehrerpersonal den Präsenzunterricht nach wie vor absichern kann. Es sei zwar eine besondere Herausforderung, den Kindern in Quarantäne, wenn sie sich besser fühlen, den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Sie erhalten dann die Aufgaben digital über das Schulmanagementsystem.

Um die Durchmischung der Schüler zu vermeiden, wurden die Schulsport-AG und die Chorproben ausgesetzt. „Wir kämpfen uns jetzt durch diese schwierige Zeit. Nach den Winterferien gibt es sicher einen Lichtblick“, hofft Anke Bollbuck.

Nach Corona-Fall werden Klassen separiert

Relativ verschont geblieben von Corona-Infektionen ist nach Einschätzung von Sven Günther bislang die Fritz-Reuter-Grundschule. „Wir sind natürlich auch betroffen, aber, was die Anzahl der Fälle angeht, noch nicht so dramatisch“, sagt der Schulleiter und klopft dreimal auf Holz – in der Hoffnung, dass es so bleiben möge.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einem Aufwärtstrend hat Heike Raschke ihre Regionale Schule mit Grundschule in Proseken eigentlich gesehen. „Bis Donnerstag hatten wir eine Klasse separiert. Aber es gab schon Phasen, in denen viele Kinder infiziert waren, zum Beispiel zu Schuljahresbeginn und auch zu Jahresbeginn“, teilt die kommissarische Schulleiterin mit. „Kollegen sind nicht in Quarantäne, sodass wir den Unterricht im Regelbetrieb durchführen können.“

Nach dem Wochenende rechnet sie allerdings damit, dass positive Schnelltests in zwei Klassen am Freitag durch den PCR-Test höchstwahrscheinlich bestätigt werden und am Montag beide Klassen separiert werden müssen. Es seien vor allem Grundschüler, die sich anstecken.

Dennoch meint Heike Raschke: „Omikron hat hier noch nicht so zugeschlagen. Andere Einrichtungen sind sehr viel stärker betroffen.“

Landkreis hat Hotline für Schulleiter eingerichtet

An der Grundschule in Dorf Mecklenburg kann Katja Schuster alle Pädagogen einsetzen. „Das Personal ist vollzählig“, sagt die Schulleiterin. Als großes Problem sieht sie, dass infizierte Eltern ihr Kind krank melden, es aber nicht testen lassen.

„Sie stehen ja stundenlang an, um den PCR-Test machen zu lassen. Wir haben aber nichts in der Hand, um die Klasse zu isolieren. Das geht nur, wenn das Gesundheitsamt einen positiven Corona-Fall vorliegen hat.“

MV-Bürgertelefon zu Corona Für alle Fragen zum Thema Schule im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat die Landesregierung eine zentrale Rufnummer eingerichtet: 0385-588 11311 Nachdem der Ansagetext begonnen hat, können sich Anrufer zu dem von ihnen gewünschten Bereich einwählen: Für Informationen zum Thema „Schule“ drücken sie die „4“. Zu erreichen ist die Bürgerhotline ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Es wird um Verständnis gebeten, sollten die Anschlüsse aufgrund des hohen Anrufaufkommens einmal überlastet sein.

Die Eltern seien nicht verpflichtet, der Schule mitzuteilen, ob ihr Kind Corona hat. „Manche sagen es, dann können wir die Klasse isolieren.“ Dann halte es die Schule so, dass auch die Hortbetreuung in der Schule stattfindet. Der Erzieher kommt in die Schule in die isolierte Klasse. Die Zusammenarbeit mit dem Hort funktioniere sehr gut, sagt Katja Schuster.

Außerdem ist sie von der Hotline für Corona-Ausbrüche angetan, die der Landkreis für Schulleiter geschaltet hat. „Da können wir alle Fragen direkt klären.“

Von Haike Werfel