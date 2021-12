Wismar

Bilder sagen mehr als tausend Worte, heißt es. Warum also nicht ein schönes Familienfoto oder ein gemeinsames Bild mit dem Partner oder der Partnerin zu Weihnachten verschenken. Fotos halten Momente für die Ewigkeit fest und lassen die Betrachter noch Jahre später in Erinnerungen schwelgen. Die Wismarer Fotografen bieten auch in Zeiten der Pandemie professionelle Fotoshootings an. In ihren Fotostudios setzen sie die Wünsche ihrer Kunden um.

„Vor allem Familien- und Pärchenshootings sind jetzt gefragt“, sagt Manuela Pagels. Auch Fotos von Schwangeren mit ihrem Babybauch und von Babys sind immer eine gute Idee für ein besonderes Geschenk. Oder der Gutschein für ein Fotoshooting. „Heutzutage hat man ja alles oder kann sich im Internet alles besorgen“, sagt die Wismarerin. „Aber eine Weihnachtskarte mit einem schönen Familienfoto und schöner Schrift liegt im Trend. Das verschenken viele Kunden auch als Jahresbrief.“

„Momentaufnahmen sind authentisch“

Manche kommen mit ganz genauen Vorstellungen zum Fotografieren. Andere lassen sich auf die Vorschläge des Profis ein. Sie habe alle Accessoires da, wenn es um ein Weihnachtsbild geht, sagt Manuela Pagels und zählt beispielsweise Schlitten, rote Kisten oder Kartons auf. „Ich mag aber gestellte Bilder nicht so sehr und halte lieber Momentaufnahmen fest. Die sind authentisch und geben Gefühle wieder.“

Für Kurzentschlossene hat die Fotografin noch freie Termine, die sie auch außerhalb der Öffnungszeiten ihres Studios anbietet – etwa nach Feierabend oder am Wochenende. Die Aufträge seien weniger geworden im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.

Das stellt auch der Familienbetrieb Foto Volster fest. „Die Menschen sind sehr zurückhaltend“, sagt Ines Blömpott. „Sonst waren unsere Auftragsbücher voll, jetzt machen wir zwei Drittel weniger Aufnahmen.“ Die Kunden seien verunsichert, könnte eine Erklärung sein. Einige erfragen telefonisch, ob und wie es möglich ist, sich fotografieren zu lassen, andere warten ab und wollen kommen, wenn die Einschränkungen vorüber sind.

Kunden kommen regelmäßig, um Familienfotos machen zu lassen

Vielseitig sind die fotografischen Dienstleistungen, die auch Andreas Manthey anbietet. Er und seine angestellten Fotografen lichten jetzt ebenfalls vor allem Familien ab, Familien in verschiedenen Konstellationen, wie er sagt. „Die Bilder sind meist Geschenke für die Eltern, Omas und Opas“, weiß der Fotografenmeister. Viele junge Kunden seien sogenannte Wiederkehrer. Sie lassen sich als Pärchen, Hochzeitspaar und dann als Eltern mit Baby und den heranwachsenden Kindern fotografieren.

„Unser umgebautes Studio bietet viele Möglichkeiten der Fotografie“, informiert Manthey. Im Online-Kalender unter www.foto-manthey.de sind freie Termine für ein individuelles Shooting ersichtlich. Er und seine Mitarbeiter stellen Fotobücher oder aus verschiedenen Motiven Collagen zusammen, ziehen Bilder auf einen Keilrahmen auf oder fertigen eine Bildergalerie in einem großen Rahmen. „Sehr gut kommt die Möglichkeit der Online-Bestellung bei den Kunden an. Dafür können auch Verwandte einen Zugang erhalten“, informiert der Chef.

Wismarerin fotografiert Familien in ihrem Zuhause

Einen anderen Ansatz verfolgt Anne Karsten. Die Wismarer Fotografin bietet Homeshootings an. „Ich nehme mir viel Zeit, um die Kunden in Alltagssituationen zu fotografieren“, sagt sie und erläutert: „Ich komme beispielsweise zum Frühstück, wenn das ein Ritual in der Familie ist oder halte im Bild fest, wie die Eltern mit ihren Kindern auf der Couch kuscheln und vielleicht ein Buch vorlesen oder die Kinder auf dem Sofa herumhüpfen.“

Anne Karsten bevorzugt diese dokumentarische Fotografie. Denn Bilder können Geschichten erzählen, wie es Worte nicht vermögen. Einen Eindruck von ihren Fotos vermittelt Anne Karsten auf ihrer Homepage www.anne-photografie.de . „Interessenten können gerne einen Gutschein für ein Homeshooting erwerben, aber Termine vor Weihnachten habe ich leider nicht mehr frei“, bedauert sie.

Von Haike Werfel