Wismar

Jetzt steht es fest: In diesem Jahr findet wieder ein Weihnachtsmarkt in Wismar statt. Die ausrichtende Firma um die Dassower Schausteller Dörte Schmidt und Thomas Scheel haben ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept dem Landkreis als Genehmigungsbehörde vorgestellt.

„Wir ziehen alle an einem Strang, damit es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben wird“, sagt Dörte Schmidt nach dem Gespräch mit Vertretern des Ordnungs- und des Gesundheitsamtes. Er soll vom 22. November bis zum 22. Dezember stattfinden.

„Wir werden den Weihnachtsmarkt entzerren“

Die aktuelle Corona-Landesverordnung gilt bis zum 5. November. Daher steht noch nicht fest, ob danach die Zügel fester oder lockerer gehalten werden. Die Veranstalter setzen deshalb auf Abstand beim adventlichen Treiben auf dem Marktplatz. So wollen sie sicherstellen, dass es tatsächlich stattfinden kann. „Wir werden den Weihnachtsmarkt entzerren“, erklärt Dörte Schmidt. „Es wird Abstände zwischen den Geschäften und breite Wege geben. Die Hauptwege bleiben frei. Und die Glühweinhütten stellen wir versetzt auf, so dass im Umfeld weiter nichts ist und die Gäste an den Tischen stehen können.“

Entzerren bedeutet auch, dass der Weihnachtsmarkt nicht wie sonst eingezäunt und mit Nadelbäumen geschmückt ist. Der Grund dafür seien Lieferschwierigkeiten. Auch mit weniger Geschäften, Karussells und Hütten müssen die Veranstalter auskommen. Von den 10 000 Quadratmetern, die der Marktplatz umfasst, sollen nur 2000 bebaut werden. „Wenn jetzt auf Außenveranstaltungen vier Quadratmeter pro Besucher zur Verfügung stehen müssen, dann könnten sich ständig 2000 Menschen auf unserem Markt aufhalten. So viele waren es nie“, weiß die Schaustellerin, die seit 30 Jahren auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt arbeitet.

Bei Ansammlungen sind Abstand und Maske geboten

An den Ein- und Ausgängen der Hauptwege werden Schilder stehen, die die Besucher auf die Abstandsregel und den Mund-Nasen-Schutz hinweisen. „Beides müssen sie einhalten, wenn sie an den Buden anstehen oder sich Menschentrauben bilden sollten. Die Händler werden darauf achten.“ Denn sie haben den Veranstaltern ebenfalls ein Sicherheitskonzept vorzulegen. Zudem wird an den Wochenenden zusätzlich Sicherheitspersonal eingesetzt, das die Einhaltung der Abstände im Blick hat. „Die Besucher sind vernünftig und passen auf“, ist Dörte Schmidt überzeugt. „Das haben sie in den letzten Wochen beim Jahrmarkt im Alten Hafen bewiesen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Veranstalter wollen Sicherheit für alle und niemanden ausgrenzen. „Wir planen eine reine Außenveranstaltung. Das heißt, es wird keine begehbare Gastronomie geben. Auch die Glühwein-Pyramide wird nur einen Außenverkauf haben.“

Keine Bühne für den Weihnachtsmann

Der abgespeckte Markt bedeutet außerdem, dass keine Bühne mit Programm möglich sein wird. Auch die beliebte Auftaktveranstaltung mit dem Weihnachtsmann, der mit dem Schiff im Alten Hafen ankommt und in der Kutsche in die Innenstadt fährt, um den Weihnachtsmarkt offiziell zu eröffnen, muss leider ausfallen. „Wir sind sehr traurig darüber, weil das immer ein Höhepunkt ist.“ Aber genau deshalb sind hier Menschenansammlungen vorprogrammiert, die die Veranstalter vermeiden wollen.

Auf diese Neuheiten können sich Besucher freuen

Stattdessen warten sie neben bekannten Fahrgeschäften, Buden und Händlern auch mit einigen neuen Angeboten auf. Kinder dürfen sich beispielsweise auf ein historisches Karussell und eine sogenannte Schleife freuen, wo sie in Wagen bergauf und -ab fahren. Ein Riesenrad wird aufgestellt. Erstmals kommt ein Händler, der Pulsnitzer Lebkuchen und Christstollen anbietet. „Wir wollten auch die einheimischen Geschäftsinhaber stärker mit einbeziehen“, informiert Dörte Schmidt. So werden zwei Wismarer Händler auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein. Auch Heinz Krätzel, Kunsthandwerker aus Moidentin, stellt wieder neue Nussknacker vor, die er in seiner Werkstatt gefertigt hat.

„Wir ziehen alle an einem Strang, damit es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben wird.“ Dörte Schmidt, Veranstalterin Quelle: Nicole Hollatz

„Die Schausteller und Händler stehen in den Startlöchern. Deshalb werden wir jetzt die Verträge mit ihnen abschließen“, erklärt Dörte Schmidt. Sie würden beten, dass die Zahl der Corona-Infizierten stagniert. „Unsere Firma hatte im vergangenen Jahr knapp achtzig Prozent Umsatzeinbußen. Die macht keine Förderung wett.“

Von Haike Werfel