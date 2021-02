Wismar: Weitere Corona-Fälle bei Lebensmittelverarbeiter und Hochschule

Wismar

Der Dienstag brachte keine Entspannung der Corona-Lage in Nordwestmecklenburg. 32 neue Infektionen wurden gemeldet. Damit befinden sich aktuell 152 mit Covid-19 infizierte Personen in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es 631. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall.

Im Lebensmittelbetrieb in Wismar, von dem bereits vier Mitarbeiter positiv getestet wurden, sind zwei weitere Fälle und eine weiterer positiver Befund im Umfeld hinzu gekommen, womit sich die Gesamtzahl bei diesem Ausbruch auf sieben erhöht. Auch bei der Hochschule Wismar gibt es weitere Fälle, unter anderem bei einem Mitarbeiter und einem Studenten. Im Wohnheim sind weitere Abstriche angeordnet worden. Die Ergebnisse werden morgen erwartet.

Tageseinrichtung betroffen

Außerdem gab es in Wismar drei positive Fälle von betreuten Personen einer Tageseinrichtung. Die Inzidenz im Kreis steigt um knapp 5 Punkte auf 79,5.

Mit 121 neuen Fällen hatte die zurückliegende Woche die zweitmeisten Fälle in diesem Jahr, zum Jahresbeginn waren es 174. So sehen die Infektionszahlen in den einzelnen Amtsbereichen aus: In Wismar gab es in letzte Woche mit 32 Fällen die meisten Neuinfektionen. Dahinter folgten das Amt Klützer Winkel (21) und das Schönberger Land (13). Jeweils elf Neuinfektionen wurden in den Ämtern Grevesmühlen-Land und Lützow-Lübstorf gemeldet. In Rehna gab es neun Fälle, jeweils sieben in Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen und Gadebusch. Das Amt Neukloster-Warin verzeichnete zwei Neuinfektionen, Neuburg vier, die Insel Poel und die Stadt Grevesmühlen jeweils zwei.

