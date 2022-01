Wismar: Weitere Termine für Kinder-Impfaktionen ohne Termin  

Wismar

Zwei größere Kinderimpfaktionen zum Schutz vor dem Corona-Virus hat es im Landkreis Nordwestmecklenburg im Januar gegeben – in Wismar und Grevesmühlen. Unter Federführung mehrerer niedergelassener Ärzte sind dabei 378 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Biontech geimpft worden mit Unterstützung des Sana-Klinikums und des Landkreises.

„Die niedergelassenen Ärzte um Dr. Holbe haben wir hier wieder einmal Pionierarbeit geleistet, wofür ich mich bei allen engagierten Medizinerinnen und Medizinern bedanke“, lobt Landrat Tino Schomann (CDU) die Aktion. Zahlreiche Nachfragen würden zeigen, dass weiterhin großes Interesse an freien Impfangeboten – also ohne vorherige Terminabsprache – für die Altersgruppe als Ergänzung zu den Angeboten in den Arztpraxen bestehe. Das Impfteam des Landkreises plant deshalb im 1. Quartal eine ganze Reihe von Impftagen speziell für Kinder von fünf bis elf Jahren.

Das sind die Termine

Die bislang geplanten Termine im Impfstützpunkt Wismar (Hochschule Haus 18, Phillip-Müller-Straße 14) sind am 29. Januar, 19. Februar und 12. März jeweils von 8 bis 12 Uhr.

In Grevesmühlen wird im Luise-Reuter-Saal (Kirchplatz 5) geimpft: am 1. und 22. Februar sowie am 15. März jeweils von 16 bis 18 Uhr. Die Impfung erfolgt ausschließlich in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten. Der Impfausweis für das Kind sollte zum Termin mitgebracht werden. Der Termin für die Zweitimpfung wird vor Ort mitgeteilt.

