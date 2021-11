Mit der Fertigstellung der Bank an Station 4, welche den passenden Titel „Stadt am Wasser“ trägt, hat die Künstlerin Dörte Michaelis den Welt-Erbe-Lehrpfad vollendet. Er informiert Spaziergänger über das Wismarer Welterbe und den Lebensraum „Kuhweide“ in Deutsch und Englisch.