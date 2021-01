Wismar

Gefunden beim Gassigehen: Mitten auf einer Wiese am Ostseeblick in Wismar hat Polizistin Jessica Lerke, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit in der Polizeiinspektion Wismar zuständig ist, einen Ring gefunden. Wahrscheinlich ist es ein Ehering.

Die Wismarerin, die den Ring am Sonntagvormittag gefunden hatte, vermutet, dass der Besitzer ihn verloren hat, als er sich womöglich einen Handschuh auszog. „Der Ring ist recht groß und dürfte einem Herren gehören“, glaubt sie zudem. Die Inschrift lautet: „Mit jedem deiner Fehler...“

Die Inschrift besagt: „Mit jedem deiner Fehler...“ Quelle: Jessica Lerke

Wer seinen Ring wiedererkennt, kann sich beim Polizeirevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 melden.

Von mikro