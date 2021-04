Wismar

Es ist gemütlich auf dem Balkon von Familie Lewin in Vorwendorf. Mit Kaffee, Keksen und Sonnenschein lässt sich das Leben und der Blick aus der Dachgeschosswohnung genießen. Als Frauke Lewin ein Jahr alt war, ist die Familie in die Hanno-Günther-Straße 8 gezogen. Das ist 63 Jahre her. „Ich bin aufgewachsen in 2402 Wismar-Vorwendorf“, erinnert sie sich sogar noch an die alte Postleitzahl.

Ihre ersten Erinnerungen aus der Kindheit sind die vielen vom gemeinsamen Spielen mit anderen Kindern. Murmeln auf dem Hof, im Winter rodeln auf der anderen Straßenseite, der große Spielplatz mit der Zehnerschaukel, auf dem heutigen Parkplatz der Volkssolidarität war ihr Fußballplatz, das Verwaltungshaus der Volkssolidarität ihr Kindergarten. „Wir waren damals wohl um die 20 Kinder hier im Block“, erinnert sie sich. Jetzt sind es nicht einmal eine Handvoll.

Weniger Kinder, mehr Ältere in Wismar-Wendorf

Wendorf ist in die Jahre gekommen. Und auch die Wendorfer werden, rein statistisch gesehen, immer älter. 2001 lebten 12 666 Menschen in Wendorf. 2019 waren es 11 031. Wendorf ist der Stadtteil mit dem in Zahlen höchsten Bevölkerungsrückgang. Insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der Rückgang massiv. Nur bei den über 65-Jährigen hat Wendorf seit 2001 einen Bevölkerungszuwachs. Beim Saldo der „natürlichen Bevölkerungsentwicklung“, sprich: der Sterbe- und Geburtenzahlen, hat Wendorf zwischen 2004 und 2019 ein Saldo von 1671 Menschen.

Panzer und Bierseidel

Frauke Lewin erzählt von ihren Kindheitserinnerungen aus Vorwendorf, als die Feuerwehr den Platz des Friedens im Winter zur Eisbahn herrichteten. „Wenn die Armee ausrückte, war Wendorf verkehrstechnisch abgeschnitten. Und im Schrank klirrte das Geschirr“, erzählt sie von den Panzern auf der Straße. Und in den ersten Jahren war die Wasserversorgung in den Häusern instabil. Bei Sturm gab es die Warnung vor herabfallenden Dachziegeln.

Frauke Lewin erinnert sich noch an vieles aus der Kindheit: „An unserem Haus befand sich eine öffentliche Telefonzelle sowie die Bushaltestelle mit Wartehäuschen und Zeitungskiosk. Gegenüber waren Konsum, HO, Fleisch- und Wurstwaren und die Kurvenkneipe.“ Dort durfte sie als Kind dem Vati oftmals ein frisch gezapftes Bier holen – im Seidel mit Zinndeckel.

Arbeiterviertel

Das Wendorf, wie wir es heute kennen, entstand ab 1950, um der wachsenden Wismarer Bevölkerung nach Kriegsende Herr zu werden. Vorher standen dort drei Dörfer beziehungsweise Gutshöfe: Vor-Wendorf, Mittel-Wendorf und Hinter-Wendorf. Und: Wendorf ist ein Seebad – in der Wismarbucht am Wendorfer Strand ankerte ab 1821 ein Badeschiff, 1866/67 entstand das Kurhaus, bis 1910 die beiden Villen. Bis 1939 wurden unter anderem die drei „Wendörfer“ in die Seestadt Wismar eingemeindet. Wismar sollte Großstadt mit 80 000 Menschen werden.

Im Frühling 1950 wurde der Grundstein für die ersten Häuser in Vor-Wendorf gelegt. „Zum 8. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik – Neuer Stadtteil in Wismar – Im Jahre 1950 wurde in Wismar mit dem Bau eines neuen Ortsteiles in Vor-Wendorf begonnen. In dieser Zeit sind dort annähernd 3000 Neubauwohnungen mit einem Kostenaufwand von 56 Millionen DM entstanden, die vorwiegend von Werftarbeitern des volkseigenen Schiffbaubetriebes ‚Mathias-Thesen‘ bewohnt werden“, heißt es auf einem historischen Foto.

Großwohnsiedlung Wendorf

Anfang Februar 1955 wird berichtet: „Bisher haben in Vorwendorf 7000 bis 8000 Werktätige ein neues modernes Heim gefunden.“ Wohnungen mit Zentralheizung, eigenem Bad und fließend Wasser waren damals noch keine Selbstverständlichkeit. Altstadtwohnungen hatten oftmals noch Etagenklos oder Häuschen auf dem Hinterhof. Die Art des Bauens änderte sich mit der Zeit in Wendorf, es musste schneller gehen.

Die ersten drei- und viergeschossigen Wohngebäude um den Platz des Friedens, entlang der Rudolf-Breitscheid-, der Bruno-Tesch- und der Lübschen Straße wurden noch handwerklich als Mauerwerksbauten errichtet. Der Platz des Friedens entstand als Stadtteilzentrum, das elfstöckige Hochhaus dort und die umgebenden Häuser stehen inzwischen unter Denkmalschutz.

Die kleinen architektonischen Details an diesen Fassaden fehlen dann in der zweiten Bauphase, diese Häuser entstanden in Schüttbauweise, ohne Spielraum in der Fassadengestaltung. 1966 entstand das Haus der Begegnung – das Wort „Kirche“ passte nicht in den sozialistischen Sprachgebrauch. Bis 1971 wuchs die Großwohnsiedlung.

Melonenscheiben und Westgespräche

Frauke Lewin berichtet weiter: Vor den Läden wurden im Sommer Äpfel und Kirschen verkauft – ein Kilo pro Familie. Melone gab es scheibenweise für 20 beziehungsweise 50 Pfennige. Die Fahrt im Seeler-Kinderkarussell auf der Brachfläche neben dem Platz des Friedens kostete 10 Pfennige, alte Schnulzen wie „Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt’“ liefen. Auf der neuen Post am Hochhaus konnten Westgespräche angemeldet werden, Telegramme und Päckchen wurden mit dem Moped ausgefahren.

„Die erste neu gebaute Schule im Stadtteil war die POS Karl Marx“, erinnert sich Frauke Lewin. „Der Hort befand sich auf Schwarzen Weg“ – manch ein Stapellauf auf der Werft war so aus dem Fenster zu beobachten. Weil mehr Kinder als Klassenräume da waren, gab es zeitweise Schichtunterricht – einige Klassen wurden vormittags, andere nachmittags unterrichtet. Die Schulspeisung fand in der Gaststätte im Hochhaus statt.

Den Stadtteil lieben (lernen)

1966 zog die Familie Lewin in die Rudolf-Breitscheid-Straße, dort wohnen Frauke und ihr Mann nach Stationen in anderen Wismarer Stadtteilen seit neun Jahren nun wieder. Zum Glück – wenn man ihr zuhört, merkt man, wie sehr beide ihr Wendorf lieben. „Wir gehen oft runter zur Seebrücke und zum Strand“, erzählt sie. „Wir fühlen uns hier wohl“, so ihr Mann Fred Lewin.

Bei Helga und Mathias Kretschmer hat es etwas gedauert mit dem Wohlfühlen. Seit 2015 leben die beiden im Stadtteil und teilen sich die Pastorenstelle im Haus der Begegnung, der Johanneskirche Wendorf. „Im ersten Moment war es ein Schock, diese ganzen Neubauten im Stalinstil“, erzählt Mathias Kretschmer schmunzelnd. Vorher hatte das Paar eine Pfarrstelle auf dem Dorf, mit Pfarrgarten und viel Platz. Dann Wendorf mit etwas Grün um die Kirche und den gefühlten nachbarschaftlichen Blicken von oben in die Kaffeetasse.

Man kennt sich

Helga und Mathias Kretschmer haben nach und nach die Menschen und den Stadtteil kennen und lieben gelernt. Der Blick in den Wendorfer Pfarrgarten ist die Einladung, die Scheu zur Kirche abzubauen. Man merke, dass dieser Stadtteil mit seinen Menschen etwas Besonderes ist. „Das ist ja schon allein ungewöhnlich, dass Menschen ihre Kirche selbst bauen“, dankt Mathias Kretschmer. Als gediegen beschreibt er den Stadtteil.

Man kennt sich. Der Gang zum nahen Markant wird zum Gesprächsangebot mit guten Worten. Das gehört dazu. „Aber der Stadtteil wird in den letzten Jahren auch wieder etwas jünger“, beobachtet Mathias Kretschmer. Familien ziehen in die vergleichsweise preiswerten Wohnungen. Was Familie Kretschmer sich wünschen würde? Eine Art Stadtteilverein, in dem die Anwohner Feste oder Aktionen organisieren. Die Kirchgemeinde wuppt da schon einiges. Pastor Kretschmer: „Es fehlen die sozialen Treffpunkte.“ Jemand müsse die Initiative ergreifen – er wäre dabei.

