Wismar

Ein Besucher war am vergangenen Mittwoch im Schabbell. Genau ein einziger Gast während der gesamten sechs Stunden Öffnungszeit. Ein Traum für echte Museumsfreaks – ganz allein in so einem großen Gebäudekomplex. Ein Alptraum für das Museum, das 2018 zur Wiedereröffnung noch mit 30 000 Besuchern im Jahr rechnete.

Auch ohne Corona war das Museum weit von dieser Wunschzahl entfernt. Mit Corona sind es nun deutlich weniger als „normal“. Zum Vergleich: vom 1. bis zum 9. Dezember 2019 – vor Corona – kamen 111 Besucher ins Stadtgeschichtliche Museum, nun waren es im gleichen Zeitraum 49. Weniger als die Hälfte.

78 Prozent weniger Gäste

Auch im Wismarer Phantechnikum macht sich die 2G-plus-Regel bemerkbar. „Bis zum 9.12. hatten wir nur 52 Besucherinnen und Besucher, bis zum 12.12. waren es 87“, so Robert Bußler vom Wismarer Technikmuseum. Zum Vergleich: „2019 hatten wir vom 1. bis zum 12. Dezember 411 Gäste. Hier ist schon ein erheblicher Einbruch der Zahlen von knapp 78 Prozent zu vermerken. Das ist momentan sehr schwer.“

Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern fehlen – eine große Herausforderung. Robert Bußler: „Wir versuchen, so kostensparend wie möglich zu operieren. Zudem prüfen wir gerade verschiedene Optionen und bemühen uns vor allem über Förderprogramme fehlendes Geld zu akquirieren.“ Beim Schabbell hoffe man, dass der Verlust mit der kommenden Saison und mehr Werbung ausgeglichen werden könne. Schließen geht nicht – der Wachdienst am Empfang müsse trotzdem bezahlt werden. „Außer, wir müssen aufgrund der gesetzlichen Regelungen schließen“, erklärt Sybille Donath vom Amt für Tourismus.

Blick in Schabbells Wohnzimmer

Dabei locken beide Wismarer Museen mit Sonderausstellungen und -aktionen. Im Schabbell können die Besucherinnen und Besucher mit Glück der Berliner Restauratorin Ulrike Triebel bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Sie hat in den letzten Wochen eine Wandbemalung aus der Entstehungszeit des Hauses – 1571 – freigelegt und gesichert.

Nun ist sie an der Retusche. Sie ergänzt Fehlstellen mit feinen kleinen Strichen, dass der Gesamteindruck wieder stimmig wird, aber beim genaueren Blick auch entsprechend sichtbar bleibt, was original ist, was die Arbeit der Restauratorin. In vielen Räumen gibt es solche „Sichtfenster“ in die Vergangenheit das Hauses – das Haus selbst wird so zum größten Ausstellungsstück und erzählt seine Geschichte.

In dem Raum, in dem Ulrike Triebel nun arbeitet, hat Hinrich Schabbell mit seiner Frau und den acht Kindern gelebt. Er wollte es schön haben und hat die aufwendige Vorhangmalerei in Auftrag gegeben – hochwertig und meisterhaft ausgeführt. Die Malerei hat vermutlich den ganzen Raum umspannt, sie wird aber nicht überall wieder freigelegt. Bis Anfang Januar sind die Arbeiten, die dank der „Anne Zangenmeister Stiftung“ möglich gemacht wurden, voraussichtlich abgeschlossen.

Weihnachtsführungen und Sagenschatz

Übrigens: am 25. und 26. Dezember gibt es jeweils um 11 Uhr Weihnachtsführungen unter dem Credo „Die Schabbells und das Weihnachtsfest“ – wie hat Wismars einflussreiche Ratsherrenfamilie vor 450 Jahren das Weihnachtsfest gefeiert? Gästeführer Micha Glockemann und die Kunsthistorikern Dr. Karen E. Hammer verraten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, welche Speisen auf der festlichen Weihnachtstafel gestanden haben könnten und ob es im Hause Schabbell im 16. Jahrhundert einen Adventskranz und einen Weihnachtsbaum gab.

Gerade für Familien wäre der Museumsbesuch besonders lohnenswert. Im Sonderausstellungsbereich wird Wismars Sagenschatz gezeigt. Der Maler Viktor Bogo-Jawlensky (1904-1971) hat die Sagen Wismars und der Region großformatig gemalt. Mit entsprechenden Texten sind diese Bilder nun wieder zu sehen und entführen in eine andere Welt und Zeit.

Bier und mehr im Phantechnikum

„Es fließt in Strömen“ heißt die Sonderausstellung im Wismarer Phantechnikum. Es geht um das fabrikmäßige Brauen mit Dampfmaschinen und großer Technik. Ausgestellt werden im Wismarer Phantechnikum technische Geräte zwischen Pumpe, Bierfilter und Verkorker, dazu Bierfässer, Flaschen und Werbeschilder aus den verschiedenen Jahrzehnten. Historische Filmaufnahmen zeigen zum Beispiel den Besuch in der Rostocker Brauerei von Mahn & Ohlerich 1920/21, also in den Anfängen des Films!

Öffnungszeiten Schabbell und Phantechnikum Das Schabbell hat jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 24.12., 27.12. und am 31.12.2018 bleibt das Museum geschlossen. Montags ist Ruhetag. Genauso das Phantechnikum: das Wismarer Technikmuseum hat jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Phantechnikum hat nur zwischen den Feiertagen geöffnet, also vom 28. bis zum 30.12. und dann ab 4. Januar wieder regulär mit hoffentlich mehr Gästen. 2G plus heißt, es haben nur Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test Zutritt, Kinder unter 7 Jahren unterliegen nicht der Testpflicht. Kinder und Jugendliche von 7-17 Jahren und Schwangere benötigen einen tagesaktuellen Test. Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gilt die Masken- und Testpflicht, sofern sie ein ärztliches Attest vorweisen können. Im Phantechnikum werden nur PoC-Antigen-Schnelltests von medizinisch geschultem Personal akzeptiert, die Testzertifikate dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.

Von Nicole Hollatz