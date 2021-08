Wismar

Sommerzeit ist Schmetterlingszeit: In Nordwestmecklenburg sind derzeit viele Tagpfauenaugen zu beobachten. Im Garten ist es vor allem der Schmetterlingsflieder, ein Blütenstrauch, auf dem sie sich dicht an dicht versammeln, um Nektar aufzunehmen. Diese Situation hielt OZ-Leser Helmut Kuzina im Foto fest. Das Tagpfauenauge ist an der rötlichen Farbe und den vier Flecken auf den Flügeln, die wie Augen aussehen, zu erkennen.

Von OZ