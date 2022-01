Wismar

Zum Schuljahr 2003 wurde an der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar die erste Sportklasse mit 24 Kindern eingeschult. Dem anspruchsvollen Aufnahmetest stellten sich damals 53 Kinder. Nun, 2022, waren es 37 aufgeregte Viertklässler aus Nordwestmecklenburg, die am schweißtreibenden Test an sieben Stationen zur Aufnahme in die Sportklasse teilnahmen. An dieser Stelle sei schon verraten: Sie glänzten mit Top-Leistungen, berichtet Kerstin Groth vom Kreissportbund.

Mit den drei Sportlehrern Kirsten Stockmar, Doris Martin und Detlef Thormann sowie ihrem Kollegen Marc Hünerbein war sie als Prüferin vor Ort. Letztgenannter hat übrigens im Schuljahr 2006/2007 selbst die Sportklasse besuchte und danach am Sportgymnasium Schwerin die Schulbank gedrückt. „Es war für mich damals sehr aufregend und ich kann die Nervosität der Kleinen heute sehr gut nachvollziehen“, so der sympathische Handballer. Heute spielt er erfolgreich in der Männermannschaft für die TSG Wismar in der MV-Liga und ist beim KSB angestellt.

Seilspringen, Ballwurf und Laufen gehörten zu den Disziplinen

Sieben anspruchsvolle Stationen mussten die Neunjährigen mit Energie und Ausdauer in vier Stunden absolvieren. In Bestform zeigte sich beim Seilspringen Charlotte Grötsch vom Sportverein Blau-Weiß Grevesmühlen mit 77 Seildurchschlägen in 30 Sekunden. „Ich gehe noch in die Grundschule Boltenhagen und trainiere in Grevesmühlen Leichtathletik mit meiner Freundin Mila Heinen. Wir wollen im nächsten Schuljahr zusammen in die neue Sportklasse“, sagt die sportliche Charlotte stolz.

Eine Station war das Seilspringen. Quelle: Kreissportbund

Ole Törber von der Abteilung Leichtathletik des PSV Wismar lief beim Achterlauf mit 24 Sekunden als Schnellster über die Ziellinie. Erstaunlich: Mit einem Hammerwurf von 22,20 Metern dominierte der Fußballer Jona Kohagen (SV Schifffahrt Hafen) den Handballweitwurf.

War der Beste im Ballwurf: Jona Kohagen. Quelle: Kreissportbund

Mit dabei waren auch die Zwillinge Marcus und Alexander Beltz von der Tarnowschule. „Unser großer Bruder ist schon in der Sportklasse und wir strengen uns richtig an, dass wir den Test heute bestehen“, sagt Marcus.

Fünf zusätzliche Sportstunden in der Woche

„Mit der Sportklasse halten wir ein besonderes Angebot für Schüler im Landkreis ab Klassenstufe 5 vor“, erklärt der stellvertretende Schulleiter der IGS, Tobias Serner. „Das Interesse der Eltern und Kinder ist auch nach zwanzig Jahren ungebrochen und das freut uns sehr.“

Für die Sportklasse der IGS bewarben sich 37 Kinder – hier bei der Begrüßung. Aufgenommen werden 24 Mädchen und Jungen. Quelle: Kreissportbund

Die Idee einer Sportklasse hatte der damalige Stadtsportbund (SSB) Wismar mit Erich Nolte, um besonders talentierte Kinder sportlich zu fördern. Mit den Sportlehrern der IGS hatte der SSB kompetente und engagierte Mitstreiter gefunden. Die Kinder der Sportklasse bekommen mit fünf zusätzlichen Sportstunden wöchentlich eine vielseitige Grundlagenausbildung in Klassenstufe 5/6 und werden auf das Sportgymnasium in Schwerin gut vorbereitet.

„Es freut uns, dass unsere Idee der sportlichen Förderung von Kindern an der IGS immer noch durch Eltern und Kinder nachgefragt ist“, sagt Kerstin Groth. „Einen großen Anteil am Erfolg haben zuallererst die Schulleitung sowie das Sportkollegium mit Detlef Thormann, Kirsten Stockmar und Doris Martin, die mit Energie und Leidenschaft dabei sind“, lobt sie.

Hier zeigen Mädchen beim Rundenlauf ihr Können. Quelle: Kreissportbund

Von den 37 Mädchen und Jungen, die sich für die Sportklasse 2022 bewarben, werden 24 aufgenommen. Ihre Leistungen in Zeiten und Weiten werden in Punkte umgerechnet. Die Kinder mit den meisten Punkten haben es geschafft. Gebildet wird eine gemischte Klasse.

