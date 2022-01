Wismar

Im Mai wird C&A Wismar verlassen. Dann war die Filiale auf den Monat genau 15 Jahre in der Hansestadt. Die Modekette will sich umstrukturieren, den Fokus vor allem auf digitale Lösungen setzen und in diese investieren, begründet Unternehmenssprecherin Betty Kieß die Entscheidung, die Filiale Hinter dem Rathaus zu schließen. Doch wer wird dort einziehen und die 1600 Quadratmeter große Ladenfläche nutzen?

Gerüchte machten die Runde, dass sich Kaufhaus Stolz an Ort und Stelle ansiedeln möchte. Das bestätigte Uwe Hornung, Sprecher des traditionsreichen Unternehmens, das seit 160 Jahren besteht und seinen Hauptsitz in Burg auf Fehmarn in Schleswig-Holstein hat, aber nicht. Zwar sei es an der Hansestadt interessiert, aber die Adresse in der Innenstadt sei nie in Erwägung gezogen worden. „Wir sind aktuell dabei, nach einem passenden Standort in Wismar zu suchen“, so Hornung.

Nichtsdestotrotz: Der Vermieter der C&A-Ladenfläche, die Comfort Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf, signalisierte, dass es nach dem Auszug der Modekette wohl keinen Leerstand geben werde. „Es gibt sehr aussichtsreiche Gespräche mit zwei Bewerbern“, berichtet Pressesprecher Ralf Bettges auf OZ-Anfrage. Diese wollen aber namentlich noch nicht genannt werden.

Interessent auch für Takko-Ladenfläche

Auch für die Ladenfläche von Takko soll es einen Interessenten geben, bestätigt Wismars Citymanagerin Victoria Binz-Gruber. Der Modediscounter schließt zum 15. Januar seine Filiale in der Altwismarstraße. „Es wird ein fließender Mieterwechsel angestrebt, so dass kein Leerstand für die großflächigen Gewerberäume droht“, weiß sie.

Auch für die wegfallenden Postdienstleistungen im Altstadtkern sei bereits ein Partner gefunden. Die Postbank hatte im Dezember ihren Rückzug aus Wismar angekündigt. Da die Mitarbeiter die Post- und Paketdienstleistungen mit übernommen hatten, war zunächst unklar, wie es für die Postkunden weitergeht. „Hier sucht das Unternehmen, das zukünftig die Aufgaben der Post übernehmen möchte, geeignete Flächen in der Innenstadt“, informiert die Citymanagerin.

Dennoch positive Zukunft für Wismarer Altstadt?

Der Zukunft der Wismarer Altstadt sieht sie trotzdem positiv entgegen. „Wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich viele neue. Unter diesem Motto konnte sich unsere Altstadt einschließlich des Alten Hafens im vergangenen Jahr behaupten, und so wird es auch 2022 weitergehen“, ist sie überzeugt. In die Vergangenheit geblickt, sehe alles nicht so schwarz aus, wie es nun auf den ersten Blick scheint.

Seit 2020 gebe es 23 Neugründungen, zwei Nachfolgen und zwei Unternehmenserweiterungen in der Altstadt und im Alten Hafen, zählt sie auf. „Demgegenüber stehen nur acht Schließungen, die nicht nur Corona geschuldet sind. „Nicht zu vergessen sind auch die tollen Ladeninhaber, die keinem großen Konzern angehören und trotzdem tapfer Tag für Tag ihre Türen öffnen und für uns Wismarer da sind. Diesen möchten wir vom Citymanagement herzlich für ihr Engagement danken.“

Von Jana Franke