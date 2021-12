Wismar

Werden Ungeimpfte von der Wismarer Tafel abgewiesen? In den sozialen Medien wird das behauptet. „Doch das stimmt nicht“, widerspricht Detlef Lohne. Er leitet die Einrichtung und stellt klar: „Bei uns bekommt jeder Bedürftige Lebensmittel – geimpft oder ungeimpft.“ Niemand werde nach dem Impfstatus befragt.

Dreifach geimpft seien mittlerweile aber die meisten der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Lebensmittelkisten auf dem Gelände in der Nähe des Westhafen an die bedürftigen Familien und Rentner verteilen. Und die Lager sind längst nicht mehr so voll wie vor ein paar Jahren. Umso glücklicher ist das Tafel-Team, dass es von einer Aktion der Wirtschaftsjunioren und Senior-Circle profitiert.

Edeka-Kunden spenden für Tafel

Unter dem Motto „Kauf 1 mehr“ waren die Wismarer aufgerufen, bei ihrem normalen Einkauf ein Produkt mehr zu kaufen und es zu spenden. Sechs Stunden haben die Initiatoren hinter den Kassen im Edeka-Markt Jens Meier im Hansehof gestanden und die Kisten gefüllt. Mit Reis, Kindermüsli, Schokolade, Kaffee, Zahnpasta, Weichspüler und Seife.

Auch die Wismarerin Dörte Grotzke hat etwas mehr eingekauft als sonst und Zahnpasta, Walnüsse und etwas zu naschen für die Tafel zurückgelassen. „Ich möchte, dass die Menschen, die dort versorgt werden, auch etwas Schönes bekommen“, erklärt sie ihre Motivation. Erfahren habe sie von der Aktion am Eingang des Einkaufsmarktes. Dort haben Helfer alle Kunden über „Kauf 1 mehr“ informiert.

Spenden füllen 48 große Kisten

Am Ende sind 48 große Kisten gefüllt und gleich zur Tafel gebracht worden. Die Wismarer Hotelinhaberin Svenja Preuss, die für die beiden Unternehmensverbände die Aktion koordiniert hat, ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Die Menschen waren sehr spendenfreudig und wir haben einen guten Mix zusammenbekommen, von den Klassikern wie Nudeln bis hin zu Babynahrung.“

Auch die OSTSEE-ZEITUNG Wismar unterstützt das Tafel-Team. Sie sammelt mit ihrer Weihnachtsaktion in der Adventszeit Geld für die Einrichtung. Denn immer mehr Menschen in Wismar und der Umgebung sind auf Lebensmittelspenden angewiesen, weil ihre Finanzen für die nötigen Einkäufe nicht ausreichen. Aktuell werden 3000 Kunden versorgt. Das ehrenamtliche Tafel-Team muss die Räume, die Abholfahrzeuge und weitere Unkosten bezahlen und versorgt mittlerweile Tausende Frauen, Männer und Kinder.

Zusätzlich wird für den Sozialdienst katholischer Frauen gesammelt, der Familienhilfe gibt. Gespendet haben unter anderem Anneliese Gehrcken (10 Euro), Gertrud Schachtschneider (30) und Familie Ruth & Roland Große (50). Möchten Sie Ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, geben Sie das bitte bei der Überweisung an. Wir danken allen Spendern!

Von Kerstin Schröder