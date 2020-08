Wismar: Werdende Eltern können wieder ins Klinik-Familienzimmer 

Wismar

Um die ersten Stunden nach der Geburt ungestört gemeinsam verbringen zu können, bieten Kliniken Familienzimmer an. In den vergangenen Monaten konnten die wegen der Corona-Pandemie nicht genutzt werden. In Wismar haben werdende Eltern nun wieder die Möglichkeit, das Angebot wahrzunehmen.

„Die Geburt gehört zu den schönsten und wichtigsten Ereignissen im Leben junger Familien. Wir wollen für die werdenden Eltern den gewohnten Komfort einer geburtshilflichen Behandlung wieder herstellen und haben uns unter Beachtung bestimmter Faktoren entschieden, unsere Familienzimmer wieder anzubieten“, sagt Dr. Beata Loj, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Sana Hanse-Klinikum.

Allerdings gelten strenge Sicherheitsstandards: So werden alle Personen erst einmal gemeinsam isoliert, bis von ihnen negative Abstrichtests vorliegen. Danach können sie sich frei auf dem Krankenhausgelände bewegen, müssen dabei natürlich aber die Hygienerichtlinien einhalten.

