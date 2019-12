Wismar: Werft-Zulieferer parken in Wohngebieten

Wismar

Obwohl MV Werften vor einigen Wochen einen kostenlosen Shuttle-Service vom Parkplatz am Bürgerpark zum Werftgelände eingerichtet hat, stellen Zulieferer, auch ausländische, ihre Transporter in angrenzenden Straßen und Wohngebieten ab. Das betrifft zum Beispiel die Straßen An der Koggenoor und Am Salzhaff. „Müllfahrzeuge kommen dort nicht mehr durch“, klagte eine Anwohnerin in der Bürgerschaftssitzung am Donnerstagabend. Sie bat darum, dass die Werft die Zulieferer darauf hinweist, ihre Fahrzeuge auf dem dafür vorgesehenen Pendlerparkplatz abzustellen.

Stadt geht gegen Falschparker vor

Wie Senator Michael Berkhahn ( CDU) berichtete, gehe das Ordnungsamt der Stadt aktiv gegen die Falschparker vor. Es sei aber schwierig, die Halter zu ermitteln, weil nicht überall Zugriff auf die ausländischen Daten bestehe. Einige Falschparker seien abgeschleppt worden, um dann beim Abholen der Fahrzeuge ihre Personalien aufzunehmen. „Wir haben auch schon Gespräche mit der Werft geführt, denn es gibt Handlungsbedarf“, räumte Berkhahn ein.

Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) sei der provisorische Pendlerparkplatz am Bürgerpark im Laufe der letzten Tage zunehmend in Anspruch genommen worden. Außerdem sei mit der Geschäftsführung von MV Werften vereinbart worden, dass künftig einmal im Quartal Gespräche geführt werden, um Themen anzusprechen und Probleme zu klären.

Bei MV Werften in Wismar laufen die Arbeiten am neuen Kreuzfahrtriesen „ Global Dream“ auf Hochtouren. Da die Parkplatzkapazitäten bei der Werft für die zusätzlich benötigten Fachkräfte, auch aus dem Ausland, und externe Partnerfirmen nicht ausreichend sind, ist ein Teil des Parkplatzes am Bürgerpark angemietet worden.

